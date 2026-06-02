El murciano Pedro Yagüe logra su cuarto Premio Max por la iluminación de 'Blaubeeren', que llegará a San Javier en agosto

El diseñador de iluminación jumillano Pedro Yagüe ha obtenido el Premio Max 2026 al Mejor Diseño de Iluminación por Blaubeeren, el montaje documental dirigido por Sergio Peris-Mencheta que podrá verse el próximo 8 de agosto en el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier.

Los premios Max, creados en 1998 por la SGAE, tienen como fin premiar y reconocer la labor de los profesionales y la calidad de las producciones más destacadas del año en el ámbito de las artes escénicas y se han convertido en los galardones más prestigiosos y de mayor reconocimiento del sector.

Con este reconocimiento, Yagüe suma ya cuatro Premios Max a una trayectoria que lo ha convertido en una de las figuras de referencia de la iluminación escénica española.

Cuarto Premio Max

El galardón recibido por Blaubeeren amplía un palmarés en el que ya figuraban los Max obtenidos por Urtain (2010), La avería (2012) y Play (2020). El reconocimiento fue entregado durante la 29.ª edición de los Premios Max celebrada en Mérida.

Durante su discurso de agradecimiento, Yagüe quiso destacar el trabajo colectivo detrás del espectáculo y agradeció especialmente la confianza depositada por el director. "Quería darle las gracias a Sergio Peris-Mencheta por su confianza y por su visión artística al hacer este espectáculo", señaló. El diseñador destacó además el mensaje de la propia obra, que definió como "un espectáculo muy necesario" porque reivindica "la capacidad de observar, de detenernos y de prestar atención a lo que tenemos".

Yagüe extendió el reconocimiento al equipo artístico, técnico y de producción, así como al elenco de intérpretes, a quienes atribuyó un trabajo "portentoso" durante los ensayos y las funciones.

De Murcia a los grandes escenarios nacionales

En una entrevista concedida a La Opinión de Murcia con motivo del Día Mundial del Teatro, Yagüe recordaba que su llegada a la profesión fue prácticamente accidental. Mientras estudiaba Filología Hispánica participó en el Teatro Universitario de Murcia, donde conoció a Francisco Leal, entonces director técnico del Centro Dramático Nacional. "Me vio trabajar y nos propuso ir al Festival de Almagro. Yo prácticamente no sabía nada de iluminación, todo lo aprendí de forma autodidacta", explicaba entonces.

Es un espectáculo muy necesario que reivindica la capacidad de observar, de detenernos y de prestar atención a lo que tenemos

Desde aquellos primeros pasos ha desarrollado una extensa carrera vinculada a algunas de las producciones más destacadas del teatro español. Para Yagüe, la iluminación va mucho más allá de una cuestión técnica. "Tan importante es una luz como un oscuro", afirmaba. Su objetivo consiste en construir una "dramaturgia de la luz" que acompañe a la dramaturgia del texto y de la puesta en escena.

Su filosofía profesional se resume en una idea sencilla: "Lo más importante es que, cuando alguien va a ver un espectáculo, no destaque nada de lo que ve. Que le haya gustado y salga contento".

'Blaubeeren', teatro documental sobre la banalidad del mal

El montaje premiado llegará al Auditorio Parque Almansa de San Javier el próximo 8 de agosto dentro de la programación del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza.

Blaubeeren parte de un hecho real: la aparición de un álbum fotográfico de la Segunda Guerra Mundial que acabó depositado en el Museo del Holocausto de Washington. Las imágenes muestran a oficiales de las SS disfrutando de momentos cotidianos —comiendo arándanos, descansando o riendo— durante el verano de 1944, a escasa distancia de Auschwitz.

El texto, firmado por Moisés Kaufman y Amanda Gronich y finalista del Premio Pulitzer de Teatro en 2024, explora cómo personas aparentemente corrientes pudieron formar parte de la maquinaria de exterminio nazi.

La producción supone además la primera incursión de Peris-Mencheta en el teatro documental puro y llega a San Javier pocas semanas después de que el festival anunciara la concesión de su premio honorífico al actor y director madrileño por su trayectoria artística y su contribución a la creación escénica contemporánea.

La 29.ª edición de los Premios Max de las Artes Escénicas se celebró este lunes en el Teatro Romano de Mérida, en una gala marcada por la diversidad de reconocimientos y por la reivindicación del papel de la cultura y las artes escénicas.

Entre los grandes vencedores de la noche figuraron La tercera fuga, de Victoria Szpunberg y Albert Pijuan, y el espectáculo de danza No, ambos con tres galardones, mientras que 1936, dirigido por Andrés Lima, obtuvo el premio al Mejor Espectáculo Teatral.