El festival gratuito de rock de Guadalupe celebra su quinta edición con los pioneros del afterpunk español y seis horas de música en directo

Este mes, Guadalupe se convierte en uno de los escaparates del rock murciano. La quinta edición de Luperock lleva al Parque de la Libertad a los pioneros del afterpunk español, cinco bandas más y seis horas de música en directo sin coste de entrada, organizado por la Asociación Senderos de Rock con el apoyo de la Junta Municipal y el Ayuntamiento de Murcia.

En sus cuatro ediciones anteriores el festival ha reunido cerca de 800 personas y ha acogido sobre su escenario a bandas de reconocido prestigio nacional como Hitten, Doble Esfera, Leize, Corazones Eléctricos o Linaje. Esta quinta edición mantiene el mismo espíritu: un espacio para el rock murciano en todas sus vertientes, desde el hard rock hasta el punk y el metal.

El cartel

La cabeza de cartel más veterana y con más historia es Kante Pinrélico, la banda de culto de Cartagena que nació a mediados de los 80 como rebelión contra la tiranía del blues rock y que son considerados pioneros del afterpunk en España, con ocho discos publicados y una trayectoria que les ha llevado a tocar en México y a agotar aforos en Barcelona y Madrid.

El año pasado regresaron a la actividad tras cinco años de silencio con el single El regreso de los muertos vivientesy la grabación de un disco en directo en el Garaje Beat Club de Murcia. Su propuesta, en palabras propias, "derrocha elegancia y buen gusto para describir las miserias humanas con irreverencia, ironía y siniestro humor negro".

Les acompañan Sheken, Demonios del Cielo, House of Dawn, Lude y Suburb Boyz, seis formaciones que recorren el amplio espectro del rock en directo. Los cambios de banda correrán a cargo del DJ ACHO EL KHADE con sesiones de vinilo dedicadas al rock en todas sus vertientes.

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La presentación del festival, en La sal La boca del Lobo, contó con la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, acompañada del presidente de la Junta Municipal de Guadalupe, Juan Antonio Gómez, y de miembros de la entidad organizadora, la Asociación Senderos de Rock, donde han destacado la apuesta del Ayutamiento "por reforzar y apoyar a las bandas emergentes, consolidando un festival que ha logrado crecer año tras año hasta convertirse en una cita imprescindible dentro del calendario musical del municipio.