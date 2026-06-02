Del collage a la inteligencia artificial: la fotografía se reinventa en ‘Imagen expandida’

La sala La Innovadora inaugura este martes la exposición colectiva Imagen expandida, una propuesta que reúne a nueve artistas vinculados a diferentes formas de experimentación fotográfica contemporánea. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 30 de junio y plantea una reflexión sobre la evolución de la fotografía más allá de su función documental tradicional.

La exposición parte de una premisa sencilla: la fotografía nunca ha sido completamente objetiva ni neutral. Desde los primeros procedimientos químicos del siglo XIX hasta las actuales herramientas digitales, la construcción de la imagen ha estado ligada a procesos de selección, manipulación, reinterpretación y transformación visual.

Bajo esa idea común, Imagen expandida reúne obras que se sitúan en territorios híbridos donde la fotografía dialoga con el collage, la pintura, la inteligencia artificial, el fotomontaje, la reutilización de archivos, la experimentación química o la creación audiovisual.

La imagen como territorio de transformación

Uno de los aspectos que vertebran la muestra es la diversidad de procesos empleados por los artistas participantes. Lejos de entender la fotografía como un resultado cerrado, las obras expuestas muestran la imagen como un material en constante transformación.

Las obras se sitúan en territorios híbridos donde la fotografía dialoga con distintas formas de intervención

En esta línea se sitúa el trabajo de Tomy Ceballos, que incorpora herramientas de creación digital e inteligencia artificial dentro de una trayectoria centrada en la investigación sobre los nuevos comportamientos fotográficos.

También la obra de Desiderio Guerra, construida mediante composiciones digitales donde máscaras, flores y fragmentos corporales generan nuevas narrativas visuales cercanas al collage contemporáneo.

Antonella Chavez Gia en la exposición 'Imagen expandida' / Antonella Chavez Gia

La representación del cuerpo y la identidad aparece igualmente en el trabajo de Gia Antonella Chávez, quien interviene fotografías mediante pintura para abordar cuestiones relacionadas con la mujer latina y sus formas de representación.

Por otro lado, Miriam Martínez Abellán desarrolla piezas elaboradas a partir de fotografías antiguas, publicaciones impresas y materiales recuperados, utilizando el collage manual como herramienta de reconstrucción de la memoria visual.

Procesos químicos, tiempo y percepción

Otra de las líneas presentes en la exposición es la investigación sobre los propios mecanismos de producción de la imagen fotográfica.

Es el caso de José Carlos Nievas, que trabaja directamente sobre la copia mediante procesos químicos experimentales, ampliando posteriormente esa investigación hacia formatos audiovisuales y videográficos. Por su parte, Miguel Martínez explora las posibilidades del medio a través de exposiciones múltiples y superposiciones de imágenes que alteran la percepción del tiempo y el movimiento.

La figura humana ocupa un lugar central en la propuesta de José Carlos Ñíguez, cuyo trabajo se centra en el desenfoque y la pérdida progresiva de definición como recursos para cuestionar la representación tradicional del retrato.

La reorganización de fragmentos de arquitectura urbana Frédéric Volkringer. / Frédéric Volkringer

A estas investigaciones se suman las obras de Antonio Salas Cabrera, que toma como punto de partida fotografías realizadas en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid para desarrollar nuevas composiciones mediante manipulación digital y técnicas mixtas, y de Frédéric Volkringer, cuyas piezas reorganizan fragmentos de arquitectura urbana en construcciones visuales cercanas a la abstracción geométrica.

Más allá de la fotografía documental

La exposición permite observar algunas de las direcciones que está tomando actualmente la creación fotográfica. Frente a la idea clásica de la fotografía como registro fiel de la realidad, los trabajos reunidos muestran un medio cada vez más permeable a otras disciplinas y tecnologías.

La incorporación de herramientas digitales, la recuperación de técnicas manuales, los procesos de intervención sobre la copia o el uso de inteligencia artificial forman parte de un panorama creativo en el que los límites entre fotografía, arte digital, pintura o instalación resultan cada vez más difusos.

En conjunto, Imagen expandida ofrece una aproximación a distintas maneras de entender la imagen contemporánea, poniendo el foco en los procesos de creación y en las múltiples posibilidades que siguen ampliando el campo de la fotografía.