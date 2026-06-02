Arde Bogotá cierra su gira mundial tras reunir a más de 32.000 espectadores en nueve países

Arde Bogotá ha puesto fin a su última gira internacional después de recorrer nueve países entre América y Europa y reunir a más de 32.000 espectadores. El grupo cartagenero concluye así una serie de conciertos que comenzó a finales de 2025 y que ha pasado por algunas de las principales ciudades de Estados Unidos, México, Colombia, Portugal, Francia, Bélgica, Reino Unido, Alemania e Italia.

El recorrido arrancó con actuaciones en ciudades como Nueva York, Miami, Chicago, Los Ángeles, Ciudad de México y Bogotá, antes de continuar durante 2026 por Lisboa, Oporto, París, Bruselas, Londres, Berlín y Milán con gran parte de los conciertos colgaron el cartel de entradas agotadas.

Lejos de apostar por grandes recintos, Arde Bogotá optó por una gira en salas de aforo más reducido con el objetivo de mantener una relación más cercana con el público internacional y consolidar su presencia fuera de España.

Las primeras pistas del nuevo disco

Además de repasar algunas de las canciones más conocidas de su repertorio, el grupo aprovechó esta gira para presentar material inédito de su próxima etapa discográfica. Entre las novedades destacó la interpretación de Instrucciones, primer adelanto de su nuevo álbum, grabado en Los Ángeles junto al productor estadounidense Joe Chicarelli.

La banda también adelantó varias canciones que todavía no han sido publicadas y que formarán parte de su próximo trabajo de estudio, previsto para los próximos meses.

La presencia internacional de la banda cartagenera

Con este World Tour, Arde Bogotá continúa ampliando su presencia en mercados internacionales y el crecimiento experimentado en los últimos años. La gira ha servido para reforzar la conexión con el público latinoamericano y europeo, al tiempo que ha permitido presentar las primeras claves de una nueva etapa artística.

Tras el éxito de sus últimos trabajos y su creciente presencia en festivales y escenarios internacionales, la formación cartagenera afianza así una trayectoria que la sitúa entre los nombres españoles con mayor proyección exterior dentro del panorama del rock alternativo y la música independiente.