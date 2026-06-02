Un archivo rescata la memoria de los pioneros del diseño y la publicidad en la Región de Murcia

La historia del diseño gráfico y la comunicación publicitaria en la Región de Murcia comienza a quedar fijada en un archivo. El proyecto Memoria del Diseño Región de Murcia (MDRM), impulsado por la asociación de diseñadores y creativos publicitarios DIP, presentará este miércoles en la Filmoteca Regional los avances de una iniciativa que, en poco más de dos años, ha reunido documentación sobre decenas de profesionales que contribuyeron a construir la identidad visual de empresas, instituciones y marcas desde la segunda mitad del siglo XX.

El archivo digital, accesible a través de la web regiondemurcia.design, recoge actualmente información biográfica y muestras de trabajo de 33 diseñadores, creativos y empresarios vinculados al sector, aunque la organización prevé ampliar esa cifra con la incorporación de al menos una treintena de perfiles más en los próximos meses.

Un patrimonio gráfico poco documentado

La iniciativa se centra en profesionales nacidos entre 1942 y 1961 que desarrollaron su actividad en la Región de Murcia, además de algunos creadores fallecidos de generaciones posteriores. El objetivo es preservar un legado que, en muchos casos, permanecía disperso en archivos personales, estudios profesionales o colecciones privadas.

Hasta la fecha, el proyecto ha digitalizado más de 700 piezas gráficas, entre carteles, identidades visuales, anuncios, publicaciones y otros trabajos que permiten seguir la evolución del diseño regional desde los años de la Transición hasta la actualidad.

Desde DIP destacan que se trata de "una propuesta poco habitual en el panorama español, ya que no se limita a una disciplina concreta, sino que aborda conjuntamente distintas especialidades relacionadas con el diseño y la comunicación visual".

Foto de familia del encuentro 'Memoria del diseno' del año pasado. / L. O.

Del archivo digital al libro-objeto

Parte del material recopilado ha dado lugar a Una huella imborrable, una publicación coordinada por Fernando Marín y Jorge Martínez y diseñada por Álvaro García Ruano. La edición adopta la forma de una caja de hojalata que reúne diversos materiales relacionados con la historia del diseño murciano: textos, retratos, documentos gráficos, un póster con los protagonistas identificados hasta ahora, el fancine Canas y Ganas. Dos y varios objetos impresos mediante tecnología 3D: la M tridimensional identidad del proyecto, un limón y una réplica del vehículo deportivo que el diseñador y artista Antonio Ballester desarrolló en escala 1:1 y exhibió en 2002 en su exposición One Car Show.

El proyecto ha digitalizado más de 700 piezas gráficas, entre carteles, identidades visuales, anuncios, publicaciones

La publicación ha obtenido ya algunos reconocimientos especializados, entre ellos un bronce en los premios del Club de Creatividad y una selección como finalista en los Premios Laus, considerados entre los más relevantes del sector del diseño gráfico en España.

El contenido de la forma física de 'Una huella imborrable'. / L. O.

Contra el edadismo en las profesiones creativas

Otro de los ejes del proyecto es la reivindicación del papel de los profesionales veteranos y la lucha contra el edadismo dentro de las industrias creativas. En esta línea se enmarca la experiencia intergeneracional desarrollada junto a la Escuela Superior de Diseño de la Región de Murcia (ESDI), donde estudiantes y diseñadores de distintas generaciones han colaborado en la elaboración de los fanzines Ganas y Canas, una publicación que ya suma dos ediciones y que tendrá continuidad el próximo curso.

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La presentación pública de esta segunda fase de MDRM tendrá lugar este miércoles a las 20.00 horas en la sala B de la Filmoteca Regional, en un acto abierto al público en el que participarán representantes de DIP, del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), de la Escuela Superior de Diseño y varios de los profesionales implicados en el proyecto.