Ad Absurdum revisa la historia de Estados Unidos con humor y mirada crítica en su nuevo libro

Los historiadores murcianos Ad Absurdum presentan este miércoles a las 19.30 horas, en la Comicteca de la Biblioteca Regional de Murcia, su nuevo libro, Historia absurda de Estados Unidos, una obra que aprovecha la conmemoración del 250 aniversario de la independencia estadounidense para recorrer la trayectoria del país desde una perspectiva divulgativa, crítica y marcada por el humor.

El volumen, publicado por La Esfera de los Libros, supone el séptimo trabajo de Isaac Alcántara, David Omar Sáez y Juan Jesús Botí con esta editorial y propone una aproximación poco convencional a la historia de la principal potencia mundial del último siglo.

Lejos de plantear una cronología académica al uso, los autores construyen el relato a partir de un recurso narrativo singular: el supuesto proceso de producción de una serie documental sobre Estados Unidos que nunca llega a realizarse. A través de guiones, conversaciones, entrevistas y situaciones ficticias vinculadas a ese proyecto fallido, el libro avanza por distintos episodios históricos mientras reflexiona sobre la forma en que el propio país ha construido y difundido su relato nacional.

Entre la historia y la memoria

Uno de los ejes del libro es la diferencia entre los hechos históricos y la manera en que estos son recordados, representados y difundidos. Los autores analizan cómo la imagen de Estados Unidos como tierra de libertad, progreso y oportunidades ha convivido históricamente con fenómenos como la esclavitud, la segregación racial, la expansión territorial sobre los pueblos indígenas o las desigualdades sociales.

A lo largo de casi 400 páginas, el ensayo aborda cuestiones como la colonización europea de Norteamérica, la independencia de las Trece Colonias, el concepto de Destino Manifiesto, la Guerra de Secesión, el auge económico del siglo XIX, las luchas por los derechos civiles, la Guerra Fría o la llamada guerra contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre.

La obra también presta atención a cuestiones de plena actualidad, desde los debates sobre inmigración y deportaciones hasta el papel de las grandes empresas tecnológicas, la vigilancia digital o la creciente rivalidad geopolítica con China.

Hollywood, música y cultura popular

Uno de los elementos diferenciadores del libro es la importancia que concede a la cultura popular como herramienta para entender la construcción del imaginario estadounidense. El cine, las series de televisión, la música o los grandes símbolos nacionales aparecen de forma constante a lo largo del relato como mecanismos capaces de proyectar una determinada imagen del país tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Para los autores, la historia de Estados Unidos no puede entenderse únicamente desde la política o la economía, sino también desde su capacidad para generar relatos culturales que han terminado formando parte de la identidad colectiva global.

Ad Absurdum se ha convertido durante la última década como uno de los proyectos de divulgación histórica más reconocidos del panorama español. Nacido inicialmente como un blog especializado, el colectivo ha ampliado posteriormente su actividad a la radio, la televisión, la prensa y la publicación de ensayos.

Entre otros trabajos, han colaborado en programas como el espacio de divulgación histórica El Condensador de Fluzo, emitido por rtve, además de participar en distintos formatos radiofónicos y audiovisuales.