Veinte años sin Rocío Jurado: una ausencia que sigue marcando la televisión

Veinte años después de su muerte, Rocío Jurado sigue siendo un personaje central para la televisión. Su historia no se ha quedado solo en los homenajes musicales ni en los archivos de actuaciones históricas: también ha alimentado documentales, proyectos de ficción y biopics que han intentado contar quién fue la artista más allá del escenario. La efeméride llega, además, con un nuevo estreno en camino: ‘La más grande’, la serie documental que Movistar Plus+ lanzará el 25 de junio.

La nueva producción de Movistar Plus+ estará formada por cuatro episodios y tendrá estreno semanal. Dirigida por Alexis Morante y producida por Tesseo Premium Content, la docuserie se presenta como un retrato de Rocío Jurado como artista y como mujer, desde su evolución musical hasta su papel como símbolo de una España en transformación. El proyecto abordará su relación con la Virgen de Regla, sus letras, su vestuario, su feminismo, sus historias de amor, su vínculo con la prensa y su enfermedad.

‘La más grande’ contará también con la participación de Rocío Carrasco, que ha aportado material personal inédito, entre fotografías, vídeos, grabaciones de actuaciones en directo y una autobiografía no publicada de su madre. La voz original de Rocío Jurado estará presente a través de entrevistas de archivo y material sonoro, mientras Daniela Vega será la encargada de narrar la serie y leer esos textos inéditos.

No es el único intento reciente de llevar la vida de la chipionera a la pantalla. En 2023, Tesseo Producciones y Onza anunciaron la adquisición de los derechos de vida de Rocío Jurado y Pedro Carrasco para desarrollar una serie de ficción basada en sus vidas, en colaboración con Rocío Carrasco. El proyecto buscaba contar la historia de amor entre la cantante y el boxeador, dos figuras populares que alcanzaron una enorme dimensión pública en sus respectivas carreras, aunque por el momento, nada se ha sabido de este proyecto.

Antes de este anuncio, Antena 3 ya tuvo en sus manos ‘Como alas al viento’, una TV movie sobre Rocío Jurado que terminó convertida en una de las ficciones guardadas en el cajón más recordadas de la televisión reciente. La miniserie comenzó a grabarse en 2011 y contó con Eva Almaya, Helena Salgado y Carmen Navarro para interpretar a la artista en distintas etapas de su vida. La producción relataba su historia desde la infancia en Chipiona hasta su muerte por cáncer de páncreas en 2006, pero nunca llegó a estrenarse en Antena 3. La ficción está disponible como parte del catálogo de FlixOlé.

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La paradoja es que Rocío Jurado nunca ha dejado de estar en televisión, incluso cuando algunos proyectos sobre ella no encontraron su sitio. Su figura ha regresado una y otra vez en homenajes, especiales, debates familiares y series documentales. Ahora, con ‘La más grande’, la pequeña pantalla vuelve a mirar a la artista desde otro lugar: no solo como mito musical, sino como una mujer cuya vida sigue generando relato, memoria y preguntas dos décadas después de su ausencia.