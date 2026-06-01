Conferencias
El periodista y escritor Bruno Cardeñosa inaugura el ciclo Fahrenheit 78.8 de Los Alcázares
El escritor y periodista inicia este martes el festival, que durará todo el mes de junio, con una charla sobre la posverdad y los nuevos autoritarismos
Lola Gracia
El periodista y escritor Bruno Cardeñosa es el encargado de inaugurar la cuarta edición del ciclo Fahrenheit 78.8, mañana, a las 20 horas, en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Los Alcázares.
El festival, organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de dicha localidad, durará todo el mes de junio. Cardeñosa hablará de la posverdad y los nuevos autoritarismos que se extienden peligrosamente esta sociedad del siglo XXI. El encuentro, al que se podrá acceder con entrada libre hasta copletar aforo, consistirá en una conversación que mantendrá con la coordinadora y presentadora del ciclo, Lola Gracia.
Es autor de 23 libros en los que combina actualidad, ciencia, historia y análisis social
La charla abordará algunos de los grandes debates políticos y sociales del presente: el crecimiento de los discursos extremistas, el uso estratégico de la mentira como herramienta de poder, la influencia de las redes sociales en la construcción de relatos colectivos y el avance de lo que Cardeñosa denomina "Ilustración oscura", una corriente ideológica vinculada al deterioro de los consensos democráticos y al ascenso de nuevas formas de liderazgo autoritario. Todo ello está recogido en el libro 'El IV Reich', donde el autor conecta fenómenos políticos internacionales recientes con estrategias de propaganda, ‘fake news’ y polarización social que afectan de manera directa al presente.
Ciencia, historia y análisis
Bruno Cardeñosa es uno de los periodistas y divulgadores más reconocidos del panorama español. Desde 2007 dirige y presenta 'La rosa de los vientos' en Onda Cero, uno de los programas nocturnos de referencia, líder de audiencia en diversas franjas y con gran impacto tanto en emisión como en formato digital.
Con más de tres décadas de trayectoria, ha desarrollado su carrera en distintos medios de comunicación, siendo redactor jefe de la revista 'Más Allá', colaborador en 'Enigmas' y director de 'Historia de España y el mundo'. Ha firmado más de mil reportajes y es autor de 23 libros en los que combina actualidad, ciencia, historia y análisis social, entre los que destacan 'El gobierno invisible', 'Un mundo infeliz' o 'W de Wikileaks'.
Su actividad divulgativa se extiende también a la televisión y a la conferencia, donde aborda temas relacionados con el pensamiento crítico, la geopolítica, la historia oculta y los enigmas contemporáneos.
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