Literatura
Pablo Ballesteros recita su último poemario publicado: ‘Desde una revolución muerta’
El poeta de Cieza, que le firmó uno de sus libros a Robe Iniesta, presenta su nueva obra, este lunes, en los ‘Lunes Literarios’ del Café El Sur
Europa Press
El poeta Pablo Ballesteros (Cieza, 1998) presenta 'Desde una revolución muerta' (La Fea Burguesía), su último poemario publicado, esta noche, en el Café El Sur de Murcia, a partir de las 21 horas. Será dentro del ciclo de recitales de los ‘Lunes Literarios’ que ya son una tradición en el circuito cultural y poético murciano.
Sobre el poemario, Ballesteros es contunente: "Mi revolución solo tiene sentido en la frontera donde quedó lo que pudo haber sido y enraiza en los ojos de un niño a quien le repiten que puede ser lo que quiera cuando, en realidad, no quiere ser nada. Viva o muerta, mi revolución nace detrás de los cristales sucios de un autobús, en los tiempos muertos de quien pospone un salto de fe, en la carrera desesperada de quien huye sin deber hacerlo y en la calma autoimpuesta del que elige quedarse renunciando al derecho a la queja".
Estos son los versos que escribo cuando vuelvo a casa más cansado de la cuenta y pretendo armar con ellos, los pilares de una nueva revolución
"Estos poemas supuran las consecuencias de quien no conoce otra opción que la de tomar partido; de quien no se reivindica porque no entiende de imposturas, promete siempre y cumple a menudo. Estos son los versos que escribo cuando vuelvo a casa más cansado de la cuenta y pretendo armar con ellos, los pilares de una nueva revolución que, como todas, está destinada a no ser", añade el ciezano.
Ballesteros nace poéticamente al amparo de versos de los que luego fueron compañeros en su camino: Francisco Sierra Ballesteros, Daniel Buendía, Jorge Andreu y Pedro Teruel. Cultivó su pulsión poética con canciones y/o versos de Robe Iniesta, Jorge Drexler, Kutxi Romero, Joaquín Sabina, José Daniel Espejo, Luis García Montero y Ben Clark.
Algunos de sus poemas han recorrido caminos alternativos, habiendo sido publicados en fanzines como 'Manifiesto Azul', 'Ceniza'. 'Revista de literatura' o 'Un poco de nada' —este último coordinado por él mismo—. Cuenta también con dos poemarios publicados por Ediciones En Huida: 'Cualquier camino' y 'No funciona nada (Un homenaje a Robe Iniesta)'. Para esta última obra, Ballesteros contactó con el equipo del rockero de Plasencia —fallecido el pasado 10 de diciembre— y fue recibido por él para darle sugerencias. Una vez publicado, volvieron a encontrarse y Robe Iniesta le pidió que le firmara el poemario.
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