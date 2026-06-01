La Feria del Libro de Caravaca abre sus puertas este jueves con cuatro días de actividades, encuentros literarios y firmas de autores

La Feria del Libro de Caravaca de la Cruz arranca este jueves, con una inauguración que contará con la participación de la periodista y escritora Nieves Herrero. Del 4 al 7 de junio la Plaza de San Juan de la Cruz se convertirá en un espacio de encuentro para lectores, escritores, libreros y amantes de la cultura. La cita reunirá a destacados autores del panorama literario nacional, junto a escritores regionales y locales, en una programación que combina presentaciones de libros, encuentros con autores, actividades infantiles y firmas de ejemplares.

La programación educativa ya ha comenzado en los colegios de las pedanías con sesiones de cuentacuentos que acercan la literatura a los más pequeños

Las actividades previas ya han comenzado esta semana en los centros educativos de las pedanías. Los escolares de Barranda, Archivel, Navares y La Almudema participan en sesiones de cuentacuentos a cargo de Mario Moya bajo el título ‘Un pícnic de cuentos’, una iniciativa que forma parte de la apuesta municipal por acercar la lectura a los más jóvenes y extender la programación cultural a todo el municipio, descentralizándola del casco urbano.

El concejal de Cultura, Joaquín Zaplana, ha señalado que “la Feria del Libro es una apuesta del Ayuntamiento para apoyar a autores, editoriales y libreros”. “Es una cita muy destacada de nuestro calendario cultural, que convierte la lectura en una experiencia compartida y acerca a los ciudadanos a autores de primer nivel en un entorno abierto y accesible”, ha declarado. El edil responsable del área municipal de Cultura ha querido poner en valor “el trabajo realizado durante los últimos años para consolidar un evento que sigue creciendo en participación, calidad y proyección, reforzando el compromiso municipal con la promoción de la lectura”.

Nieves Herrero, Víctor del Árbol, May R. Ayamonte, Luis Leante, Rosa Huertas y Olga Mínguez figuran entre los autores invitados a la presente edición

Zaplana ha subrayado además que “la programación está diseñada para que cualquier persona encuentre una actividad de su interés, desde los más pequeños hasta los lectores habituales, fomentando el contacto directo con los escritores y el descubrimiento de nuevas propuestas literarias”.

La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 4 de junio y dará paso a una intensa programación en la que participarán reconocidos autores como Nieves Herrero, que presentará su novela ‘La prometida’; Víctor del Árbol, Premio Nadal 2016; la ganadora del Premio Edebé de Literatura Juvenil 2026, May R. Ayamonte; y el escritor caravaqueño Luis Leante, entre otros.

Además de las presentaciones literarias, la feria contará con ocho casetas de librerías y editoriales instaladas en la Plaza de San Juan de la Cruz, donde el público podrá adquirir novedades editoriales, descubrir nuevas lecturas y participar en firmas de libros con más de una veintena de autores.

La dimensión educativa adquiere un papel destacado durante el desarrollo de la feria. El viernes se celebrarán actividades específicas dirigidas a alumnado de Infantil y Secundaria en el Teatro Thuillier y en la Casa de la Cultura, con encuentros centrados en el fomento de la lectura y la escritura.

Jornadas en colegios

FeriaDelLibroCaravaca.Programacion2026 / La Opinión

Lunes, 1 de junio

11.30 h. Actividades infantiles en colegios de pedanías (Barranda). Mario Moya. ‘Un pícnic de cuentos’.

12.30 h. Actividades infantiles en colegios de pedanías (Archivel). Mario Moya. ‘Un pícnic de cuentos’.

Martes 2 de Junio

11.30 h. Actividades infantiles en colegios de pedanías (Navares). Mario Moya. ‘Un pícnic de cuentos’.

12.30 h. Actividades infantiles en colegios de pedanías (Almudema). Mario Moya. ‘Un pícnic de cuentos’.

Programación oficial

Jueves 4 de Junio

19.00 h. Presentación del libro ‘Forjando la mente libre’, de Miguel Ángel Jorquera.

Lugar: Escenario de la Feria del libro (Plaza San Juan de la Cruz).

20.30 h. Presentación de la novela ‘La prometida’, de Nieves Herrero.

Lugar: Escenario de la Feria del libro (Plaza San Juan de la Cruz)

Viernes 5 de junio

11.30 h. Actividades infantiles con colegios. Lugar: Teatro Thuillier. Mario Moya. Un pícnic de cuentos.

12.00 h. Actividades con institutos. Lugar: Casa de la Cultura.

Encuentro para el fomento de la lectura y la escritura con May R. Ayamonte. Premio Edebé 2026 de Literatura Infantil Y Juvenil.

12.30 h. Actividades infantiles con colegios. Lugar: Teatro Thuillier. Mario Moya. ‘Un picnic de cuentos’.

13.00 h. Actividades con institutos. Lugar: Casa de la Cultura.

Encuentro fomento de lectura y escritura con May R. Ayamonte. Premio Edebé de Literatura Infantil y Juvenil.

19.30 h. Presentación de la novela ‘El canto del zaigú’, de Luis Leante.

Lugar: Escenario de la Feria del libro (Plaza San Juan de la Cruz).

20.30 h. Presentación de la novela ‘El maullido de la marisma’ (Premio Edebé de Literatura Juvenil 2026) y ‘El latido de las mariposas’, de May R. Ayamonte.

Sábado 6 de junio

11.30 h. Actividad infantil. Taller infantil de creatividad y narración ‘Donde nacen los cuentos’.

Coordina: Mari ángeles Ibernón

Lugar: Escenario de la Feria del libro (Plaza San Juan de la Cruz).

12 h. Presentación del libro de poesía ‘Círculo cerrado’, de Julio Pavanetti. Director del Liceo Poético de Benidorm.

Lugar: Escenario de la Feria del libro (Plaza San Juan de la Cruz).

19.30 h. Presentación de la novela ‘El París de los sueños dormidos’, de Noemí Quesada.

Lugar: Escenario de la Feria del libro (Plaza San Juan de la Cruz).

20.30 h. Presentación de la novela ‘Las buenas intenciones’, de Víctor del Árbol (Premio Nadal 2016).

Lugar: Escenario de la Feria del libro (Plaza San Juan de la Cruz).

Domingo 7 de junio

11.30 h. Actividad infantil. Cuentacuentos.

Lugar: Escenario de la Feria del libro (Plaza San Juan de la Cruz).

13 h. Presentación cruzada. ‘Los perros huelen el miedo’, Premio Wilkie Collins 2026, de Rosa Huertas y ‘Un ángel en las trincheras’, de Olga Mínguez.

Lugar: Escenario de la Feria del libro (Plaza San Juan de la Cruz).