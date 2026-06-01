El artista Feid actuará en Murcia dentro de su gira por España 'Falxo Tour'

Feid volverá a Murcia este verano. El artista colombiano ha anunciado las fechas españolas de su esperado concierto dentro de la gira Falxo Tour, una propuesta especial con la que recorrerá únicamente cinco ciudades del país: Santiago de Compostela, Madrid, Barcelona, Alicante y su última parada en la capital murciana para terminar su recorrido dentro de nuestras fronteras.

La gira llega en un momento especialmente dulce para el cantante, que acaba de completar un exitoso recorrido por Estados Unidos con 14 conciertos consecutivos con todas las entradas vendidas y prepara además su primera visita a Australia durante el mes de junio.

Una gira más íntima

Lejos de los grandes estadios que han marcado buena parte de sus últimas giras internacionales, ‘Falxo Tour’ nace con una filosofía diferente. El propio Feid ha definido este proyecto como una oportunidad para recuperar la conexión directa con quienes han acompañado su carrera desde el principio, apostando por formatos más cercanos y experiencias especialmente diseñadas para sus seguidores.

La gira arrancará el 11 de julio en Santiago de Compostela y continuará por Madrid el 16, el 18 de julio en Barcelona, Alicante el 25 y Murcia el 25 de julio, demostrando, una vez más, la presencia cada vez mayor de la ciudad capitalina dentro de los circuitos nacionales de música urbana.

La anterior ocasión en la que el cantante actuó en la Región eligió la Plaza de Toros como recinto, por lo que todo apunta a que el concierto se celebrará en esta ubicación, aunque la organización todavía no ha comunicado oficialmente el lugar.

El formato ya ha demostrado su enorme capacidad de convocatoria. El registro para uno de sus conciertos especiales en Medellín se agotó en apenas unas horas y las catorce fechas de su reciente recorrido por Estados Unidos desaparecieron antes incluso de anunciarse oficialmente.

Uno de los artistas latinos más escuchados

El regreso a Murcia coincide con uno de los momentos más importantes de la trayectoria del artista. Feid se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la música latina actual, acumulando millones de oyentes mensuales y situándose durante dos años consecutivos entre los artistas más escuchados del planeta en Spotify.

Su carrera también ha estado marcada por colaboraciones con grandes nombres de la industria como Bad Bunny, J Balvin, Justin Quiles, Ty Dolla $ign o DJ Premier, además de numerosas nominaciones y reconocimientos internacionales.

Más allá de la música, el colombiano ha ampliado su impacto cultural mediante colaboraciones con importantes marcas internacionales vinculadas a la moda, el deporte y el estilo de vida, consolidando una proyección global que trasciende el ámbito estrictamente musical.

Con esta nueva gira, Feid abre una etapa centrada en la proximidad y la experiencia compartida con sus seguidores. Murcia formará parte de ese reducido grupo de ciudades españolas elegidas para acoger uno de los espectáculos más esperados del verano dentro de la escena urbana internacional.