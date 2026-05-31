Toros
El torero Paco Ureña herido con pronóstico "grave" tras una cornada en las Ventas
Ureña salió por su propio pie hasta la enfermería
EFE
El torero murciano Paco Ureña ha sufrido este domingo una cornada de "pronóstico grave" en el muslo izquierdo, cerca de la ingle, durante el vigésimo primer festejo de la Feria de San Isidro celebrado en la Plaza de Toros de Las Ventas.
El animal, de la ganadería Adolfo Martín, zarandeó a Ureña durante varios segundos y le provocó una herida con orificio de entrada en el tercio superior de la cara anterior del muslo izquierdo, según el parte médico firmado por los doctores Máximo García Padrós y Máximo García Leirado.
Además, según este parte publicado en X por la cuenta de Las Ventas, ha sufrido una trayectoria ascendente y hacia fuera de 20 centímetros de longitud que rodea el músculo sartorio y alcanza la espina ilíaca anterosuperior; y otra trayectoria hacia atrás de 10 centímetros que contusiona la arteria femoral y alcanza la cara anterior del fémur.
El torero, pese a la aparatosa escena, consiguió reponerse y recibió la ovación del público camino a la enfermería para su evaluación.
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