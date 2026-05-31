San Pedro del Pinatar vuelve al duende flamenco en su homenaje a Camarón

El flamenco, ese arte que la UNESCO declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, no es solo una disciplina artística; es un lenguaje universal que conecta con lo más profundo de la condición humana.

Bajo esta premisa, San Pedro del Pinatar se prepara para acoger el Festival de Flamenco 'Vuelta a las Raíces', una cita que nació en 1993 con la vocación de honrar el legado de José Monje Cruz, Camarón de la Isla y a lo largo de tres décadas han pasado por sus tablas artistas de la talla de Chiquetete, José Mercé, Rafael Campallo, Vicente Soto Sordera, Mayte Martín, Sara Baras, Chano Lobato, Antonio Reyes, Miguel Poveda, Capullo de Jerez, Vicente Amigo o Farruquito, entre otros.

Los próximos 3 y 4 de julio, el festival propone un viaje sensorial a través de las distintas facetas del género, desde la percusión más innovadora hasta el toque magistral que acompañó al genio de la Isla de San Fernando en sus noches de gloria.

El Yiyo (Miguel Fernández Rivas). / L. O.

El gran reclamo de esta edición es José Fernández Torres, conocido universalmente como Tomatito. Hablar de Tomatito es hablar de la historia viva de la música española. Nacido en Almería, en el seno de una familia de solera flamenca, su destino quedó sellado cuando Paco de Lucía lo descubrió y Camarón de la Isla lo eligió para ser su escudero fiel durante las dos últimas décadas de su vida.

La presencia de Tomatito en San Pedro del Pinatar tiene un significado simbólico incalculable. Su guitarra fue el soporte sobre el que Camarón revolucionó el flamenco, y tras la pérdida del maestro, Tomatito supo elevarse como un solista de prestigio mundial, ganando múltiples premios Grammy y colaborando con figuras de la talla de Michel Camilo.

En el escenario del Recinto Ferial, el público podrá disfrutar de esa técnica prodigiosa que mezcla la elegancia clásica con una capacidad de innovación que nunca pierde el norte de la raíz. Su toque es aire, es fuego y es, sobre todo, la memoria viva de una época dorada.

Juanfra Carrasco. / L. O.

La noche del 4 de julio se completará con un despliegue de talento que representa el presente y el futuro del arte jondo. El baile correrá a cargo de Miguel Fernández Ribas, "El Yiyo". A pesar de su juventud, el bailaor barcelonés se ha consolidado como un icono del flamenco moderno. Su estilo es una amalgama de carisma, velocidad y una elegancia casi felina que le ha llevado a los escenarios de las principales capitales del mundo, desde Nueva York hasta París.

El Yiyo no solo baila; transmite una energía eléctrica que conecta con el público más joven sin renunciar a los códigos sagrados del taconeo y el braceo tradicional.

Por su parte, el cante tendrá en Juanfra Carrasco a su máximo exponente de la noche. El cantaor extremeño es una de las realidades más sólidas del panorama actual. Carrasco posee un "eco" antiguo, una voz que parece venir de otro tiempo, que pellizca el sentimiento.

Alejandro Solano. / L. O.

Como antesala a la gran noche del recinto ferial, el festival arrancará el 3 de julio en el Teatro Geli Albaladejo con una propuesta distinta y cercana: La "Trasnoche Flamenco". Esta sesión estará protagonizada por el percusionista Alejandro Solano, un virtuoso que ha sabido situar el cajón y la percusión flamenca en la primera línea de protagonismo.

Solano representa la proyección y la versatilidad. Su interpretación no se limita a marcar el compás; su forma de entender el ritmo es melódica y emocional, incorporando una mirada moderna que dialoga con otras músicas pero que siempre vuelve al origen. Este evento, de carácter gratuito en el Teatro Geli Albaladejo, busca acercar el arte flamenco a todo tipo de públicos.

La combinación de una leyenda como Tomatito con figuras emergentes como El Yiyo o Juanfra Carrasco garantiza un equilibrio perfecto entre la maestría consagrada y la energía de los nuevos tiempos. Es, en definitiva, una invitación a sentir, a emocionarse y a recordar por qué el flamenco es una de las expresiones artísticas y culturales más potentes.

Las entradas para el festival están ya disponibles a través del portal oficial del Ayuntamiento.