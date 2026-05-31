El artista Kihong Chung regresa con su exposición ‘SUM (Aliento)’ a San Javier

El artista coreano afincado en Cartagena, Kihong Chung (1976) vuelve a exhibir su exposición ‘SUM (Aliento)'. Esta vez la trae al Museo de San Javier, que se podrá visitar hasta el 28 de junio de martes a sábado, después de haberla inaugurado un año antes en Cartagena con motivo del festival La Mar de Arte, cueando Corea del Sur fue su país invitado.

El proyecto gira en torno a una reflexión poética y filosófica sobre lo invisible y su permanencia en la realidad. Con un estilo que fusiona la tradición oriental con un lenguaje visual contemporáneo, Kihong Chung invita a mirar de otra manera aquello que permanece, aunque no siempre sea visible a primera vista.

La presencia de lo carbonizado y de lo frágil está en estas piezas: "El árbol del que obtenemos el carbón nace de la tierra, tiene su ciclo vital y después se quema. Esto no significa que muera o desparezca, sino que tiene otra vida o función, como servir para calentar a través del carbón", comentó con motivo de la inauguración en 2025, en la ciudad portuaria.

Piezas de la muestra el pasado 2025, durante la inauguración de la exposición en el festival La Mar de Arte de Cartagena / Ayuntamiento de Cartagena

El artista acerca al público a esas presencias silenciosas que permanecen más allá de la forma visible, revelando la belleza y la memoria contenidas en lo aparentemente desaparecido.

Kihong Chung desarrolla su carrera artística en España desde 2014. Galardonado en diversos certámenes artísticos, su obra está instalada en colecciones públicas e institucionales del país y es participante asiduo de ferias como Art Madrid.