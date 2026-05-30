Lucas Albadalejo: El hombre que hace hablar a las teclas

Viendo tocar al nuevo miembro de mi banda, comprendes sobremanera a esos que describieron el maridaje entre pianista y poesía como «la expresión de emotividad en la que los dedos sobre las teclas equivalen al verso». La capacidad de Lucas Albaladejo para mimetizarse con el medio creo que es de las más sorprendentes que he presenciado, y no debe ser casual ese reconocimiento de patrones y teoría que permite anticipar acordes y estructuras, improvisar o reconocer proyecciones, dado que su oficio es el de enseñar música a niños, y no se me ocurre (salvando mi enfermería) profesión más bonita en el mundo.

"Mi primera aproximación a las teclas fue a raíz de escuchar The final countdown del grupo sueco Europe. Literalmente, voló mi cabeza de 7 años y, al ver en el videoclip que esa melodía se hacía con teclados, pensé: 'yo quiero aprender a hacer eso, cueste lo que cueste'. Pedí como regalo de navidad a mis padres un teclado para conseguir imitar aquello que tanto me había llamado la atención y, esa mañana de Reyes de 1987, apareció por casa un pequeño órgano Yamaha que aún conservo. Los Reyes Magos siempre me apoyaron, incluso cuando no era Navidad. Volviendo a Europe, el papel de Mic Michaeli en esa canción fue mi primer referente como teclista cuando aún no sabía que quería ser teclista. Después ha habido otros músicos, algunos internacionales como Chuck Leavell, Greg Allman, Ian McLagan, Nick Hopkins o el inmenso Jon Lord, o referentes nacionales como Iñigo Uribe o Luis Prado... Estos últimos con especial cariño, ya que el tiempo me ha puesto, años más tarde, ocupando la misma tarima en MClan".

Lucas mantiene intacto el respeto por su arte y por la audiencia, tocando con la misma intensidad y emoción durante la sobremesa, tras una comida entre amigos, que en un estadio a rebosar de público, y me parece loable resaltar a los músicos que son vocacionales, profesionales, íntegros en esta industria tan denostada por muchos intrusos.

"Mi primer concierto fue en 1997 con Malagüero, banda de folk cartagenera con la que debuté a los 17. He pasado por multitud de formaciones de diversos estilos: Celia & The Cocktails, Orquesta Casablanca, Papel de Lija, Santiago Campillo Electric Band… También estuve de 2017 a 2020 siendo el teclista de la banda de Loquillo. En la actualidad soy muy feliz tocando con Carlos Vudú y el Clan Jukebox, mis amigos Rafa y Leo de Mood Swing y, cómo no, con mis queridos MClan".

No debe ser nada sencillo compaginar las clases diarias con giras y varios proyectos en activo... ¿Cómo ve Lucas el futuro de sus alumnos?

El colegio y la carretera para mí son las dos caras de una misma moneda. En la actualidad, las giras no son tan extensas como hace años, lo cual hace que no sea complicado compaginar ambas situaciones. Muchas de las actuaciones ocurren en verano y fines de semana; eso también ayuda, aunque en algún momento me he visto obligado a recurrir a alguien que me sustituya. Además, pienso que esta dualidad es enriquecedora para mí y para el colegio, pues por el CEIP Ciudad Jardín han pasado muchos colegas músicos a tocar (Fernando Rubio, Mario Cobo, Rio Viré…); incluso he organizado encuentros online con profesionales de la música para que los niños y niñas conozcan un poco mejor este precioso oficio. Tarque, Ruipérez, Malva, Ruth Lorenzo, Joaquín Montoya de Azul y Negro, etc., han sido algunos de los invitados. En cuanto a mis alumnos/as, sí que tengo constancia de que algunos han cursado estudios en conservatorio y, por destacar algo reciente, mi antigua alumna del cole Keyla Domínguez ha sido una de las galardonadas en el certamen Entre Cuerdas y Metales 2026. El éxito, obviamente, les pertenece 100%, pero me gusta pensar que la experiencia de pequeñitos en el aula de música del cole haya contribuido en parte a despertar esa dedicación.

Piensa, como pensamos muchos padres, que si se pudiera contar con mayor carga lectiva de la asignatura de música en las aulas, las cosas nos irían mejor.

Además de pianista, el nuevo miembro de mi banda tiene una faceta muy curiosa: es coleccionista y médico de teclados. Esa vertiente despertó con la decisión de comprar un viejo Rhodes del 82 y su interés por el origen real del sonido. En la actualidad, cuenta con una colección de los más destacados modelos de teclado que han formado parte del sonido de la música del siglo XX, entre otros, un Hammond C3, órganos Farfisa y Vox Continental, un Wurlitzer, Rhodes, Hohner Clavinet, Hohner Pianet, sintes varios… casi todo material de los años 60, 70 y algo de los 80’s.. Esto forma parte de un proyecto con dos cabezas: por un lado está Doña Tecla Estudio, donde graba encargos online con el uso de material vintage analógico como seña de identidad, y por otro Teclas Quemadas, concierto/exposición donde, junto al cantante Francis Sarabia, repasan los principales hits de los 60 y 70’s.

"Como anécdota, quizá lo más loco lo hice hace poco, cuando fui a Exeter (UK) a por el Vox Continental. El dueño me comunicó que no me lo enviaba y me dijo: «Siempre puedes venir tú a por él Una semana después, volaba de vuelta con un Vox Continental de 25 kg (que probablemente perteneciera en su día a Alan Price de The Animals) en el asiento de al lado de un Ryanair destino Alicante".

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Como casi siempre, me falta espacio para seguir indagando en la vida y obra de un músico tan interesante y persona íntegra como es Lucas Albaladejo, al que veremos hacer vibrar su Hammond en la gira de M Clan, y con Vudú en otoño. Además de reanudar el show Teclas Quemadas, y con alguna sorpresa como Rumble Fish, un proyecto de musicalización en directo durante la proyección de la película homónima de Coppola, con música original de Mario Cobo. Será un placer.