Kante Pinrélico: "Encima del escenario siempre sale ese niño travieso que llevamos dentro"

Iberia Festival vuelve a Murcia con dos jornadas en Mamba Garden, dos días cargados de energía, actitud y punk.Ayer arrancó con El Drogas, leyenda viva del rock, repasando su carrera al frente de bandas como Barricada, La Venganza de la Abuela o Txarrena. Su andadura musical incluye más de 30 trabajos discográficos, más de 2.000 actuaciones y más de un centenar de colaboraciones con otros artistas. Le acompañaron The Lizards y Pedriñanes 77.

La segunda jornada contará con la presencia de Evaristo Páramos, histórico vocalista de La Polla Records y una de las figuras más influyentes del punk estatal. Su sola presencia sigue siendo sinónimo de pogo, himnos antisistema y actitud irreductible. Su actuación promete un recorrido por los éxitos de La Polla Records, The Kagas, The Meas, Gatillazo y Tropa do Carallo, convirtiéndose en una oportunidad única para revivir la historia del rock más combativo. Completan el cartel The Nadies y Kante Pinrelico, dos grupos que garantizan actitud y buen hacer sobre el escenario.

Hay bandas que firman un pacto con el diablo y otras, directamente, que se convierten en los anfitriones del inframundo. Es el caso de Kante Pinrelico, indiscutibles reyes del after-punk, que celebran una anomalía maravillosa en la industria musical española: 40 años ininterrumpidos sobre los escenarios.

Directamente desde las entrañas de Cartagena —la ‘Kartagena’ con K que siempre llevan por bandera—, las autoproclamadas ‘Majestades del Muelle Bajo’ regresan a primera línea de fuego con dos zarpazos bajo el brazo: el esperadísimo Cuatro Santos Ep y el salvaje LP grabado en directo Akelarre en el Garaje. Influidos por el ADN oscuro de Bauhaus o Parálisis Permanente y la urgencia ruda de los Ramones, viven una segunda juventud dorada.

Aprovechando su asalto al Iberia Festival junto a leyendas de la talla de Evaristo y El Drogas, invocando a su fiel 'Kofradía' de seguidores y con el eco de sus triunfos internacionales en México todavía resonando, 'Sus Majestades del Muelle Bajo' nos abren las puertas de su particular cripta musical para repasar cuatro décadas de carretera, punk y devoción incondicional a ambos lados del Atlántico.

Cuatro décadas sobre los escenarios son toda una vida. Mirando atrás, desde vuestros inicios en los 80 hasta hoy, ¿cómo habéis logrado mantener intacto ese espíritu after-punk, gótico y bizarro sin perder un ápice de frescura?

Nosotros no miramos el paso del tiempo, sino que hacemos nuestra música con el objetivo de divertirnos y pasarlo bien. Desde que empezamos en los años 80 hasta ahora seguimos una línea más o menos continuista, porque nos funciona y porque es lo que estamos acostumbrados a hacer. En principio, el género after punk es el que más escuchamos por encima de otros muchos géneros que también oímos y de los que tenemos referentes, pero este es el que más nos gusta oír y plasmar en nuestra música. Aunque llevemos desde los años 80 haciendo el mismo género, intentamos modernizar el estilo y pulir las letras. El hecho de tener el grupo ya cuarenta años es porque nos sirve de válvula de escape.

Siempre habéis llevado a ‘Kartagena’ con K por bandera. ¿Qué tiene el clima, la historia o la propia calle de Cartagena para haber parido a un grupo con un sonido tan oscuro pero a la vez tan canalla y bailable? ¿Qué significa para vosotros ser considerados ‘Sus majestades del Muelle bajo’?

El que ‘Kartagena’, con K, haya parido a un grupo así, es un misterio, quizás por respirar nuestro aire contaminado, o por la radioactividad, o quizás por un compendio de todo... El ambiente de decadencia industrial también ayudó a tomarnos las cosas con mucho sentido del humor. Para nosotros, siempre nos ha resultado un elogio y motivo de orgullo y satisfacción el título de ‘Sus Majestades del muelle bajo’.

En vuestro ADN musical se nota el peso de grandes tótems: de la oscuridad de Bauhaus, Killing Joke o Parálisis Permanente a la urgencia y el descaro de los Sex Pistols y Ramones. Si tuvierais que definir el concepto de los Kante, ¿cómo se lo explicaríais a alguien que se acerca por primera vez a vuestra música?

El género after punk es, entre otras cosas, la tendencia siniestra del punk. En nuestro caso tenemos canciones muy atmosféricas, oscuras y siniestras, así como canciones pretendidamente más punk Hay una tercera ‘categoría’ que serían canciones inclasificables o directamente un disparate... En una ocasión, un seguidor del grupo nos comentó que algunas de nuestras canciones le sonaban a las bandas sonoras de películas de miedo.

Que ‘Kartagena’, haya parido a un grupo así puede ser por respirar nuestro aire contaminado

El humor negro y la sátira son vuestro sello de identidad inseparable de la música. En los tiempos actuales de tanta corrección política, ¿es el after-punk el último refugio para reírse de lo macabro y de lo sagrado sin censuras?

Es cierto que en muchas ocasiones recurrimos al humor negro, pero intentando no ofender a nadie. Aunque ahora impera la cultura de la cancelación, nosotros procuramos ser respetuosos con todo el mundo.

Vuestro último trabajo de estudio fue Cuatro Santos EP ¿Qué nos podéis contar de ese lanzamiento? ¿Mantiene esa línea conceptual tan vuestra de la ‘Kofradía’ pinrélica?

El EP Cuatro Santos es, en realidad, una remasterización de canciones que están incluidas en diferentes álbumes; con ello intentamos dar más pegada a las canciones y que suenen más ‘redondas’. También nos apetecía tener estos temas en formato vinilo. El título del EP es el nombre de la calle donde se encontraban los bares que frecuentábamos en aquellos tiempos: la calle Cuatro Santos.

Grabasteis el LP en directo Akelarre en el Garaje. Un concierto de Kante Pinrelico siempre parece una celebración del inframundo, una auténtica fiesta de El regreso de los muertos vivientes. ¿Por qué era el momento perfecto para plasmar esa energía cruda del directo en un disco?

Hacía mucho tiempo que queríamos tener un directo, y la sala Garaje Beat Club era el lugar idóneo para hacerlo, considerada como una de las mejores salas de España. Para nosotros es como nuestra segunda casa; todos los grupos que actúan allí suenan fantásticamente bien, así que se alinearon los astros y editamos un doble LP en directo que era de las pocas cosas que faltaban en nuestra discografía: 29 canciones que plasman la trayectoria del grupo y reflejan fielmente cómo suenan los Kante en directo.

Dentro de vuestro repertorio hay un tema que rompe corazones (a su manera) y que es un himno absoluto en vuestros conciertos: Sí me gustas tú. ¿Cómo nació esta canción, y qué se siente al ver que el público se desgañita cantándola cuatro décadas después?

La canción Si me faltas tú es probablemente una de nuestras primeras canciones, junto con Qué mal me peino o Soy de Cartagena. Fue compuesta a medias entre Juan José Rodríguez y yo (Pepe Moya), cuando Juanjo formó parte del embrión de Kante Pinrélico. Más tarde, Juanjo creó el grupo Los Mendrugos; los Kante seguimos un camino aparte y siempre nos sentimos muy orgullosos de llevar la canción Si me faltas tú como bandera en nuestras actuaciones. Es un hit que nos siguen pidiendo aunque hayan pasado 40 años.

Se podría dibujar un cómic con cualquiera de las canciones de Kante Pinrélico

¿Son el cine y los cómics vuestra principal fuente de inspiración? ¿Podéis darnos algunas referencias?

Los cómics, el cine y los tebeos son una gran fuente de inspiración para nosotros, desde películas de serie B hasta historietas de Mortadelo y Filemón del gran Francisco Ibáñez... De hecho, se podría dibujar un cómic con cualquiera de las canciones de Kante Pinrélico. El expresionismo alemán, las películas de F. W. Murnau o cualquiera de las películas protagonizadas por Christopher Lee o Vincent Price también son tenidas en cuenta para nuestras composiciones.

Este año os subís a las tablas del Iberia Festival, compartiendo cartel con nombres históricos del rock estatal como Evaristo (La Polla Records/Tropa do Carallo) y El Drogas (Barricada). ¿Cómo afrontáis este concierto masivo? ¿Impone respeto tocar junto a leyendas de vuestra misma generación?

El concierto del Iberia Festival es una actuación que esperamos con gran ilusión. Nos llena de satisfacción compartir escenario con leyendas vivas del punk estatal como Evaristo, que, con La Polla Records, es uno de nuestros principales referentes.

Vuestro culto ha cruzado el charco y os habéis convertido en auténticas estrellas en México. ¿Cómo fue la experiencia de llevar vuestro imaginario puramente cartagenero y vuestro humor negro ante el público mexicano? ¿Qué diferencias notáis con el público de aquí?

El público mexicano es igual de soberano que el de aquí. En México hay auténtica pasión por los grupos que vienen de España, y en especial por los que practican punk o after punk. Allí se está viviendo una efervescencia parecida a la que se vivió aquí en los ochenta o la que se vivió en Manchester en los noventa. El público mexicano es muy visceral, y vive los conciertos con auténtica pasión. A nosotros nos trataron de lujo.

Aunque impera la cultura de la cancelación, procuramos ser respetuosos con todos

Formasteis parte de la efervescencia de grupos musicales que surgieron en los 80. ¿Cómo recordáis ahora aquellos años?

Era una época en la que estaba todo por hacer; musicalmente valía todo. La aparición de sellos independientes facilitó mucho que los grupos pudieran grabar sin tener apenas medios. Nosotros nos sentimos muy afortunados de haber participado de esa vorágine. Era un tiempo en el que convivían prácticamente todas las tribus urbanas; era fácil ver en un mismo garito a peña rockabilly, con mods, con siniestros, con popis o con gente de la nueva ola... Echamos la vista atrás y lo recordamos con la alegría propia de quien ha disfrutado de esa época.

El punk y su rebeldía casan muy bien con la juventud. Pero ahora que ya han pasado unos años… ¿Cómo casáis esa rebeldía con una vida adulta y la maduración que conlleva?

Pensamos que no es una cuestión de edad, sino de actitud. Nosotros nos quedamos con la parte divertida, casi gamberra, del punk, aunque hay grupos pioneros que siguen siendo igual de contestatarios que cuando empezaron. De una manera u otra, encima del escenario, siempre sale ese niño travieso que llevamos dentro.

La aparición de sellos independientes facilitó que los grupos pudieran grabar sin tener apenas medios

Después de 40 años, EPs, LPs en directo, giras internacionales y vuestra ‘kofradía’ de fieles seguidores más viva que nunca... ¿Tenéis en mente grabar nuevo material? ¿Hay Kante Pinrelico para otros 40 años más, o el pacto con el diablo tiene fecha de caducidad?

Siempre nos pasa que hacemos un disco y ya estamos pensando en el siguiente. Ahora estamos con la gira del cuarenta aniversario de la banda y promocionando el disco en directo, pero ya estamos dándole vueltas al coco con nuevo material. No sé si duraremos otros cuarenta años, pero lo intentaremos...

¿Qué tipo de público va a vuestros conciertos? ¿Gente que os conoce de hace años o jóvenes que os han descubierto recientemente?

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La verdad es que el público de los Kante es muy variopinto. Hay desde auténticos siniestros, punkys, o gente normal que parece que acaba de salir de clase... Es verdad que tenemos fieles seguidores que están con nosotros desde el comienzo, pero también se unen jóvenes que sienten inquietud por el género after punk o por la música en directo en general. Nos agrada ver caras nuevas en nuestras actuaciones; es señal de la atemporalidad del grupo. ¡Saludos para todos los seguidores y kofrades de Kante Pinrélico!