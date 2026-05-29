Valeria Castro, una artista imprescindible de su generación

Valeria Castro tiene una voz sensible, frágil, estremecedora. Con delicadeza, talento y su ‘popclore’ alejado de tendencias o modas pasajeras, está presentando su último LP, El cuerpo después de todo, en una extensa gira mundial que le trae a Las Noches del Malecón.

Nacida en La Palma (Gran Canaria), Valeria Castro se dio a conocer cantando versiones en YouTube. Ello le ha permitido colaborar con algunos de los versionados, como Beret. Durante la pandemia participó en el videoclip de la canción de Los Secretos Pero a tu lado con Andrés Suárez, Carlos Tarque, Dani Fernández, David Demaría, Diego El Cigala, Edurne, Manolo García, Marlon, Marta Soto y Nacho Campillo. Gracias a su particular versión de Agua de Jarabe de Palo, la descubrió el público, y entre versiones de Calamaro, Luz Casal o Joaquín Sabina llegó el primer single: Ay, amor (2020), centrado en el tema de la emigración. Chiquita (2021), su primer EP, la convirtió en el nuevo talento a seguir. Conocida por su particular voz llena de matices, Valeria Castro se sitúa entre las grandes artistas nacionales. Tras su exitoso disco debut, con el que recorrió diez países con más de ochenta conciertos y entradas agotadas, en 2025 publicó su segundo disco, El cuerpo después de todo.

A finales de 2025, Valeria Castro sorprendía al anunciar que se retiraba temporalmente de los escenarios, por una combinación de agotamiento, presión mediática y un deterioro progresivo de su salud mental tras una etapa especialmente exigente, marcada incluso por críticas públicas a algunas de sus actuaciones. Su último álbum refleja precisamente esa vulnerabilidad. La canción que da título al disco aborda los complejos y la exposición emocional.

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En 2026 brilla de nuevo Valeria Castro. Su segundo larga duración, producido por el ocho veces ganador del Latin Grammy Carles Campi (Jorge Drexler, Natalia Lafourcade, Vetusta Morla...), grabado entre México y España, refleja una clara madurez artística y personal de la artista palmera, que explora con sensibilidad un puzzle de emociones profundas sin renunciar a su esencia. Este nuevo capítulo la llevará a recorrer al menos 17 países en una gira internacional con hitos como su concierto en el Movistar Arena, y nuevas fechas en grandes recintos como el Palau Sant Jordi. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Ondas a Fenómeno Musical del Año, tres nominaciones consecutivas al Latin Grammy, dos nominaciones a los Goya y seis nominaciones en los MIN 2026, además de colaborar con artistas como Julieta Venegas, Alejandro Sanz, La Oreja de Van Gogh, Silvana Estrada, Dani Fernández o Viva Suecia.