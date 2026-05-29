Vacaciones Permanentes, Belter Souls, Sara Zamora y otros conciertos en salas de la Región de Murcia este fin de semana

Vacaciones Permanentes: clasicismo rock y sensibilidad

Desde Salamanca llegan Vacaciones Permanentes, liderados por Iván Andrés. Este proyecto personal mezcla influencias del rock and roll desquiciado con cajas de ritmos y sintetizadores de lo más ochenteros, evocando el trabajo de artistas como Alan Vega, The Cramps y Ben Vaughn. El nombre del proyecto rinde homenaje a la película debut del director de culto Jim Jarmusch, capturando el espíritu de aquellos que deambulan sin rumbo en un mundo que no les comprende.

Vacaciones Permanentes ofrecen una propuesta consolidada dentro de la escena independiente nacional que destaca por su identidad estética y sonora, donde confluyen el clasicismo del rock y una sensibilidad contemporánea de carácter oscuro y cinematográfico. Su álbum debut homónimo constituye una carta de presentación sólida, articulada a través de una narrativa coherente y un sonido reconocible que conecta tanto con audiencias especializadas como generalistas.

A partir de la fusión de post-punk, garage rock, synth wave y pop oscuro, articulado mediante canciones de estructura directa y alto componente emocional, el proyecto desarrolla un lenguaje propio. Su universo creativo combina referencias musicales contemporáneas con un imaginario cinematográfico (western, thriller, cine negro), generando una propuesta equilibrada entre accesibilidad y riesgo artístico. A medio camino entre rock garagero y psychobilly que tira de The Cramps y The Meteors con la intención de retratar el desparrame (y postureo) nocturno-festivo con empaques ochenteros entre Radio Futura y Parálisis Permanente –una de las influencias vitales del músico junto a Suicide, los mencionados The Cramps o The Jesus & Mary Chain– que deriva en secuencia guitarrera.

Vacaciones Permanentes han regresado recientemente a la escena musical con una nueva e inesperada versión. Se trata de esa Gasolina firmada originalmente por el reguetonero Daddy Yankee, que el grupo revisa en clave de post-punk sombrío, con un tono irónico y un resultado que aleja al tema de su vertiente más festiva. Punk, espontaneidad y sonidos contemporáneos.

¿Cuándo? Sábado 30, 21.00 horas ¿Dónde? Cooperativa Ítaca., Murcia ¿Precio? Desde 10 euros

Ray Gelato y Enric Peidro: el mejor swing toma vida

Dos de los más aclamados saxos tenores del momento, Ray Gelato y el español Enric Peidro, se asocian para ofrecer una de las propuestas de swing más atractivas de la actualidad; un nuevo y apasionante proyecto en el que revisitan la tradición y el lenguaje de los Texas Tenors, cuyo estilo ha dejado una huella imborrable en la historia del jazz y una influencia en generaciones posteriores, tanto en el ámbito del jazz como del rock y el pop, que se extiende hasta la actualidad. El llamado ‘Texas Tenor Style’ tiene su origen en el saxofonista Hershel Evans, que desde las filas de la orquesta de Count Basie a finales de los años treinta del pasado siglo, sentó las bases de este estilo: Una sonoridad robusta y plena en todos los registros, un fraseo melódico donde prevalece un swing irresistible y una predilección por la paleta expresiva del blues en sus aspectos más desgarrados y directos.

La popularidad del mítico Ray Gelato es tal que ha sido requerido para actuar en privado para Paul McCartney, Bryan Adams, Richard Branson e incluso la reina Isabel II. No menos aplaudido es Enric Peidro, colaborador de leyendas del jazz como Dan Barrett. Juntos profundizan en un repertorio donde el mejor swing toma vida con fuerza, elegancia y expresividad.

La afinidad estilística entre ambos les llevó en 2016 a iniciar este sólido proyecto en quinteto que ambos saxofonistas han querido mantener en el tiempo y con el que giran habitualmente tan a menudo como sus agendas se lo permiten.

Con dos estilos saxofonísticos marcadamente diferentes aunque muy complementarios, Gelato y Peidro demuestran en sus conciertos el gran estado de salud del estilo de saxo tenor clásico y la enorme paleta expresiva que puede proporcionar: del blues más tórrido a las baladas románticas, pasando por explosiones de swing incendiario o lecturas de standards del American Songbook.

Para este espectacular proyecto se acompañan de una sección rítmica de lujo, con Gerard Nieto al piano, Ignasi González al contrabajo y Xavi Hinojosa a la batería. Una propuesta que captura la esencia de los grandes tiempos del jazz con un sonido fresco y vibrante, capaz de mover a cualquier amante del género. Una noche llena de ritmo y estilo, con dos maestros del swing en Jazzazza Jazz Club.

¿Cuándo? Viernes 29, 22.00 horas ¿Dónde? Jazzazza Jazz Club, Algezares ¿Precio? 28 euros mesa / 18 euros general de pie

Belters Souls, clásicos grabados a fuego

La compañía Belters Souls presenta en el Teatro Villa de Molina su nuevo espectáculo, Mediterráneo, en el que han tratado de fusionar la canción española con el soul y el gospel, algo que, dicen, no había hecho nunca nadie antes.

Tras casi una década rindiendo pleitesía a las raíces de la música afroamericana con la fuerza del góspel, el soul y la música negra, la aclamada compañía musical dirigida por el músico y productor Pablo de Torres da un giro de timón absoluto. Su nueva producción se postula como un ambicioso ejercicio de introspección cultural, un viaje en el que se despojan de las fronteras idiomáticas para abrazar y redefinir su propia lengua materna. El resultado es un lienzo sonoro y escénico fascinante, donde la tradición lírica y el cancionero popular en castellano se visten con los arreglos vocales contemporáneos que ya son marca de la casa.

Belter Souls tiñen de soul, poesía y memoria este Mediterráneo, una producción donde se rememora el bolero de Machín, la copla de Rocío Jurado y la canción de autor de Serrat y Sabina; donde Pau Donés grita de nuevo, Nino Bravo nos hace sentir libres, Rosalía y Mercedes Sosa se dan la mano, Trueno visita a Antonio Vega en el sitio de su recreo, y las canciones se fusionan con pasajes de la poesía de Lorca o Miguel Hernández para trazar una preciosista imagen de la cultura española, siempre con el sello propio de la reconocida compañía de música y artes escénicas murciana. Los textos universales de esos poetas actúan como catalizadores, recordando al espectador que una canción no es más que un poema que ha encontrado su melodía. Las potentes voces de la formación se ponen al servicio de una fusión sin precedentes.

La esencia artística de Belter Souls reside en el poder de comunicar y transmitir emociones; su particular interpretación de A ningún hombre (Rosalía), fusionándose con Libre (Nino Bravo), les valió los cuatro ‘síes’ del jurado de Factor X. La genialidad de Mediterráneo radica en su capacidad para romper las barreras del tiempo y coser con el hilo invisible de las armonías vocales obras de autores que parecían habitar universos distintos. En definitiva, Mediterráneo, según nos cuenta el empresario y director Pablo de Torres, es su «particular fusión entre la canción española y el soul y el gospel»; clásicos grabados a fuego en nuestro ADN musical se reinventan por completo. Las canciones se desvisten de sus arreglos originales para arroparse con sofisticadas polifonías vocales, ritmos de música negra y una producción preciosista que logra que lo tradicional y lo moderno se den la mano de manera exquisita.

¿Cuándo? Sábado 30, 20.00 horas ¿Dónde? Teatro Villa de Molina, Molina de Segura ¿Precio? Desde 10 euros

Querido Diablo, energía rock de toda la vida

Querido Diablo es un grupo de rock moderno, con la energía del rock de toda la vida, pero con el sonido de las bandas de hoy. «Hemos mamado de todos los clásicos, pero somos hijos de nuestro tiempo», dicen. El nombre es un juego de palabras entre querido diario y la mascota del grupo, como si le contaras tus problemas a la persona menos indicada.

Pablo, Javi, Matías y Alex empezaron en 2023 publicando 3 canciones producidas por Miguel Bañón; hicieron la música del video viral de Kalonbay de las comunidades autónomas, con más de 10 millones de visualizaciones. Han tocado en distintas salas de la ciudad de Murcia, haciendo un sold out en la REM, junto con Alec López; y tocaron en el escenario principal del Hermosa Fest, antes de Sidecars y Lori Meyers; en este último concierto grabaron el videoclip de la canción Mejor sin tí, el segundo adelanto de su primer álbum.

¿Cuándo? Sábado 30, 12.00 horas ¿Dónde? Plaza Cristo de la Salud. ¿Precio? Gratuito

Sara Zamora se siente en el pecho y se baila con el alma

Tras consolidar su estatus con Do It (2019) y Time (2023), la carismática vocalista y compositora murciana Sara Zamora regresa a los escenarios con su tercer álbum de estudio, Butterfly, ya considerado el proyecto más libre, honesto y ambicioso de su carrera. El panorama nacional del soul y el R&B contemporáneo contempla su metamorfosis. Sara no para de ganar altura, y despliega sus alas. Con este nuevo lanzamiento no solo confirma su madurez vocal, sino que inicia el vuelo de su Universal Tour, una gira concebida como una experiencia musical completa y envolvente dispuesta a conquistar los escenarios más importantes. Publicado en marzo, Butterfly es una declaración de principios. El título simboliza un proceso de transformación personal, crecimiento emocional y liberación creativa.

Producido por el reputado Aure Ortega y grabado de la mano de Juan Tae (El Niño de Mula) en Los Estudios Tae, el álbum entrelaza con elegancia exquisita las grandes influencias que han marcado a Sara Zamora desde los años noventa. Canciones como Reality, It’s time to change, o la vibrante Cross The Universe demuestran la versatilidad de una voz poderosa, capaz de transitar desde la intimidad más sobrecogedora hasta la explosión de ritmo más bailable.

Tras pasar por el festival San Remo Senior, donde obtuvo el segundo premio, y respaldada por el programa Artistas en Ruta, se prepara para llevar su sofisticada energía por todo el país en una gira que promete ser el punto de inflexión definitivo en su carrera. Con un sonido que exhala la libertad de los clubes de Nueva Orleans y un directo orgánico diseñado para las distancias cortas, Zamora inicia su Universal Tour demostrando que el soul, el funk y el R&B todavía pueden ser reinterpretados con una mirada íntima y honesta. El renacer del soul murciano bajo el sol de Nueva Orleans.

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Si algo define a Sara Zamora es su inquebrantable conexión con el escenario. Por ello, el Universal Tour ha sido diseñado para ser mucho más que una sucesión de canciones; es un espectáculo total. Para trasladar la riqueza sonora del disco al directo, la artista se rodea de una banda ampliada a noneto que incluye una sección de vientos y coristas, garantizando un sonido orgánico y vibrante. Aunque el eje central de la velada será Butterfly, el repertorio promete ser un viaje emocional que recorrerá también los grandes hitos de sus dos discos anteriores. Una propuesta infalible: Elegancia, intensidad y entrega vocal. Sara Zamora y su banda están listos para ofrecer una noche de esas en las que la música se siente en el pecho y se baila con el alma.