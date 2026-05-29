Sergio Dalma retorna a la Plaza de toros de Murcia

Sergio Dalma vuelve a Murcia con su nueva gira Ritorno a Via Dalma, un tour con el que recorrerá las principales ciudades españolas y que incluye una parada en la Plaza de Toros de Murciaeste sábado

El cantante catalán llevará al directo las canciones italianas que marcaron aquella etapa iniciada hace quince años y que se convirtió en uno de los mayores fenómenos comerciales de su carrera.

Con esta nueva gira, Sergio Dalma presenta también Ritorno a Via Dalma, el álbum número 23 de una carrera que supera ya las tres décadas sobre los escenarios. El proyecto supone un regreso al repertorio italiano que tan estrechamente ha acompañado al artista durante los últimos años.

Vía Dalma revolucionó el panorama musical español gracias a sus versiones en castellano de clásicos italianos contemporáneos. El disco superó las 300.000 copias vendidas y consolidó a Dalma como uno de los artistas más populares y transversales del pop nacional, conectando con distintas generaciones de público.

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En Ritorno a Via Dalma, el cantante vuelve a reinterpretar canciones ligadas a varias generaciones de autores italianos, combinando temas clásicos con composiciones más recientes y explorando distintos estilos y épocas musicales.