Raimundo Amador, de pata negra en Murcia

Con casi 50 años de trayectoria, el sevillano Raimundo Amador es historia viva del flamenco y de la música en castellano. Responsable directo de la fusión del cante jondo con otros géneros, tras sus experiencias con Veneno o Pata Negra, además de haber grabado con Camarón el mítico disco La leyenda del tiempo (1979), también se ha forjado una carrera en solitario más que interesante, apostando sobre todo por su faceta más ‘bluesera’.

En 2026, Raimundo Amador ha regresado a los escenarios con una gira muy especial: De Pata Negra a Raimundo, un viaje musical que recorre toda su trayectoria y celebra una de las carreras más influyentes y libres de la música española, cuando se cumplen 37 años del primer álbum en directo del mítico grupo titulado El directo, grabado en la sala Zeleste de Barcelona el 16 y 17 de febrero de 1989. Blues de la frontera de Pata Negra fue un álbum revolucionario que avivó el nuevo flamenco, la vía para su electrificación, concepto más profundo que el simple uso de la guitarra eléctrica. «Es el disco que mejor define lo que después vendría a ser el nuevo flamenco, donde no solo destacaron ellos: si Ketama eran los Beatles, Pata Negra eran los Rolling», explica Marcos Gendre, autor del libro Blues de la frontera: anarquía y libertad de los Amador.

Sabicas fue el primero en hacer fusión, pero Raimundo -junto a su hermano Rafael y Kiko Veneno- abrió las puertas a la fusión con Veneno en los años setenta, y con Rafael patentó el rock gitano con Pata Negra. Se jacta de ser un ‘camaleón’ musical y está dispuesto a seguir sumando compases a la jonda tradición de la saga de los Amador.

¿Cuándo? Sábado 30, 22.00 horas ¿Dónde? Plaza Cardenal Belluga, Murcia ¿Precio? Gratuito

El asisveltrado guitarrista de las Tres Mil Viviendas puso su talento y su guitarra al servicio de la familia Montoya, Camarón de la Isla, Kiko Veneno o Pata Negra, y convirtió su discurso en inspiración para otros transgresores. Los Enemigos, B.B. King, Enrique Morente, Juan Perro, Rosario, Björk, Mala Rodríguez, Diego El Cigala, Howe Gelb, Lole y Manuel o BB King han compartido escenario con Raimundo, que ha colaborado con incontables músicos. Mito vivo de la música española en general y de la guitarra en particular, fui testigo de cómo Pat Metheny flipó literalmente al escuchar su guitarra en la radio mientras esperaba con su grupo hincarle el diente a una paella. Artista versátil, colaborador compulsivo tanto con estrellas emergentes como con consagradas y hombre simpático que ha sabido ganarse el respeto de la inmensa mayoría de sus compañeros de profesión, Raimundo Amador, testigo vivo de los tiempos mestizos y de las fusiones, de la intuición y de lo auténtico, de lo que no se puede imitar, de aquellas vivencias entre genios que le dejaron un poso en su espíritu indomable, viene al Murcia Tres Culturas con sus rollos de Pata Negra, Pata Palo, rumbas, rock, swing... Evocará también a artistas favoritos suyos, como Jimi Hendrix, Amy Winehouse o Nina Simone. Sentimiento a flor de piel.

«Sevilla tiene dos partes, dos partes bien diferentes; una la de los turistas y otra donde vive la gente», cantaban los hermanos Amador en el Rock del Cayetano. ¿Se puede hacer un diagnóstico mejor de la capital andaluza con varias décadas de anticipación?

Noticias relacionadas

Raimundo es un hombre sencillo del que la música nace naturalmente. De Pata Negra a Raimundo, sin duda, constituirá un homenaje a su hermano Rafael, recientemente fallecido y que fue la otra mitad de Pata Negra. Una guitarra, una historia y toda una vida de música en directo, sin perder el alma.