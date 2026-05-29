Murcia anuncia una gran serie internacional con más 30 millones de impacto económico

Murcia quiere entrar definitivamente en el mapa de las grandes producciones audiovisuales. La ciudad trabaja ya en una gran serie internacional de escala global cuyo impacto económico previsto superará los 30 millones de euros, un proyecto que supondrá una de las mayores operaciones audiovisuales desarrolladas hasta ahora en la capital murciana.

El anuncio se ha realizado durante el encuentro internacional Mediatech Talent Murcia, celebrado en el Cuartel de Artillería dentro del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona. La jornada ha reunido en Murcia a productores, fondos de inversión, expertos en inteligencia artificial, empresas tecnológicas, representantes del sector gaming y profesionales vinculados a las nuevas narrativas digitales y al entretenimiento audiovisual europeo.

Aunque la producción continúa en fase confidencial, sí se ha avanzado que implicará una importante infraestructura técnica y logística en la ciudad, "reforzando la capacidad de Murcia para albergar grandes rodajes internacionales".

El proyecto aparece además en un momento especialmente significativo para el desarrollo del Hub Audiovisual de Murcia, una iniciativa que en los últimos años ha intensificado la llegada de empresas, inversiones y producciones relacionadas con el sector audiovisual y tecnológico.

Nuevos rodajes internacionales

Durante el encuentro también se confirmó otra producción internacional impulsada por Atlantia Media que generará más de 300 empleos directos e indirectos, además de unas 2.800 pernoctaciones y un impacto económico local superior a los tres millones de euros.

La compañía trabaja además en nuevos formatos audiovisuales pensados para plataformas globales y contenidos digitales con proyección internacional, dentro de una estrategia que busca utilizar el audiovisual como herramienta de promoción exterior de la ciudad.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, destacó durante la inauguración "la capacidad de Murcia para atraer proyectos vinculados a la innovación, la tecnología y la producción audiovisual", subrayando "el crecimiento que está experimentando la ciudad en estos ámbitos".

La jornada reunió además a representantes de algunas de las principales compañías y proyectos europeos relacionados con el entretenimiento digital, entre ellos Olga Poppius (Parrot Studios/Vogue), Juha Fiilin (Fiilin Good Films), Mikko Perälä (School of Gaming), Javier Zafra (Fnatic), Vesa Perälä (Turku City) y Juan Arrizabalaga (IFEMA Madrid).

Un fondo audiovisual de 300 millones

Otro de los anuncios más relevantes del encuentro fue la futura apertura en Murcia de la oficina central de un fondo audiovisual valorado en 300 millones de euros y gestionado por Noso Capital.

La operación supone un importante salto para el crecimiento financiero del sector audiovisual murciano y refuerza la idea de convertir la ciudad en un punto de atracción para proyectos relacionados con el entretenimiento, la producción digital y las nuevas tecnologías. La llegada de este fondo permitirá además conectar iniciativas locales con redes internacionales de financiación e inversión especializadas en contenidos audiovisuales y plataformas tecnológicas.

El encuentro sirvió también para presentar la futura zona 'Immersive' que se instalará en el Cuartel de Artillería y que estará destinada al desarrollo de proyectos relacionados con inteligencia artificial, gaming, experiencias inmersivas y nuevos formatos audiovisuales. El espacio busca convertirse en un punto de conexión entre startups, creadores, empresas tecnológicas y fondos de inversión, favoreciendo el desarrollo de proyectos innovadores desde Murcia.

Con esta nueva infraestructura, el Ayuntamiento destaca su "continuo impulsola transformación del Cuartel de Artillería en un gran distrito creativo y tecnológico vinculado a la cultura, la innovación y la economía digital".