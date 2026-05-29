Una mirada sobre el amor y el multiverso, la relectura de un clásico y un musical familiar, entre la oferta de teatro este fin de semana en la Región de Murcia

'Constelaciones', una mirada sobre el amor y el multiverso

La dramaturgia contemporánea vuelve a poner el foco en las relaciones humanas desde una perspectiva poco habitual con Constelaciones, la obra del autor británico Nick Payne, que aterriza en el escenario del Romea, bajo la dirección de Sergio Peris-Mencheta, está producida por el Centro Dramático Nacional y Barco Pirata Producciones.

La función, programada para el sábado, reúne a un reparto formado por Paula Muñoz, David Pérez Bayona, Clara Serrano, Diego Monzón, María Pascual y Jordi Coll Sierra, en una puesta en escena que combina ciencia, emoción y una estructura dramática fragmentada que rompe con la narrativa lineal convencional.

Constelaciones parte de un encuentro aparentemente cotidiano: ELLA, una física cuántica, y ÉL, un apicultor, coinciden en una barbacoa. A partir de ese momento inicial, la obra despliega una sucesión de variaciones sobre la misma relación, donde pequeñas diferencias en los diálogos o en las decisiones alteran por completo el desarrollo de la historia.

La propuesta dramatúrgica se apoya en conceptos de la física teórica como el multiverso o los universos paralelos para mostrar cómo una misma relación puede evolucionar de múltiples formas: desde la consolidación afectiva hasta la ruptura, pasando por escenarios donde el vínculo nunca llega a existir.

Esa repetición con variaciones convierte cada escena en una especie de laboratorio emocional, donde el espectador observa cómo lo cotidiano puede bifurcarse en realidades completamente distintas.

Estrenada originalmente en el Royal Court Theatre, la obra de Nick Payne se consolidó rápidamente como uno de los títulos más influyentes del teatro contemporáneo reciente, con reconocimiento internacional y presencia en distintos escenarios europeos y americanos.

Su estructura fragmentada y su enfoque poético la han convertido en una pieza destacada dentro del teatro actual por su capacidad de transformar una historia íntima en una reflexión más amplia sobre el tiempo, el azar y las decisiones personales.

La obra utiliza la repetición y la variación como recurso dramático para subrayar la idea de que cada decisión, por pequeña que parezca, puede alterar de forma radical el rumbo de una vida.

Esa combinación entre emoción, estructura innovadora y reflexión filosófica ha convertido la pieza en una referencia dentro de la dramaturgia contemporánea, especialmente por su capacidad para conectar con el espectador desde lo íntimo y lo conceptual al mismo tiempo.

La producción incorpora un equipo creativo formado por Javier Ruiz de Alegría en la escenografía, Elda Noriega en el vestuario, Joan Miquel Pérez, Litus y Ferrán González en la música, Amaya Galeote en la coreografía e Ion Aníbal en el diseño de iluminación, configurando un montaje de marcado carácter contemporáneo.

¿Cuándo? Sábado 30, 20.00 horas ¿Dónde? Teatro Romea, Murcia ¿Precio Desde 20 euros

‘La Celestina, hilando fino’, una relectura en clave de humor

La Celestina, hilando fino recupera el clásico de Fernando de Rojas desde una mirada contemporánea y humorística, manteniendo la esencia de la historia original de amor, deseo y diferencias de clase en la España del siglo XVI. La propuesta de Arena Teatro y Danza y Apócope Teatro parte del texto clásico para acercarlo a públicos jóvenes y adultos mediante una puesta en escena ágil, dinámica y con un fuerte componente cómico.

Imagen de La Celestina / L.O.

En esta versión, los personajes emblemáticos de la obra son reinterpretados por un trío de intérpretes que exploran, con frescura y complicidad escénica, los temas universales del texto: la pasión, la manipulación, el poder del deseo y las desigualdades sociales. Todo ello resignificado desde una sensibilidad actual que busca conectar el siglo XV con las preocupaciones del presente.

¿Cuándo? Sábado 30, 20. 00 horas ¿Dónde? Teatro Concha Segura, Yecla ¿Precio? Desde 8 euros

‘El Rey de la Selva’, un musical familiar lleno de aventura

El Rey de la Selva es un musical familiar inspirado en un clásico universal que llega al Teatro Circo Apolo con una puesta en escena vibrante y pensada para todas las edades. La historia se centra en un joven heredero del reino de la selva que, tras un giro inesperado en su vida, se ve obligado a abandonar la comodidad de su entorno y enfrentarse a un mundo lleno de retos, peligros y descubrimientos personales.

Puesta en escena de El Rey de la Selva / L.O.

En su recorrido, acompañado por personajes entrañables y guiado por experiencias que pondrán a prueba su valentía, aprenderá que el verdadero liderazgo no se basa en la fuerza ni en el poder, sino en la responsabilidad, la empatía y el equilibrio con la naturaleza y con los demás. Cada encuentro en su camino le acerca un poco más a comprender quién es realmente y qué papel debe desempeñar en el ciclo de la vida.

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Con un elenco de nueve actores y bailarines, adaptaciones musicales reconocibles y una escenografía dinámica, el espectáculo combina emoción, humor y aventura, creando una experiencia diseñada para emocionar tanto a niños como a adultos.