Iván Ferreiro: "No tengo ninguna gana de volver a ser joven"

Hay artistas que esculpen la banda sonora de toda una generación. Iván Ferreiro es uno de ellos, uno de los nuestros. Tras capitanear a Los Piratas en los noventa y dinamitar el pop-rock nacional desde la trinchera de la independencia, el gallego ha construido una carrera en solitario tan impredecible como brillante. Lejos de acomodarse en la nostalgia, Ferreiro sigue siendo ese creador inquieto capaz de radiografiar las contradicciones humanas con una honestidad brutal.

Hablamos con Iván Ferreiro sobre su ayer y hoy, el peso del pasado y por qué, después de tantas batallas, la música sigue siendo su único refugio posible.

Iván, 35 años de canciones se dicen pronto, pero la gira se plantea como un espejo entre el hoy y el ayer. Cuando miras el repertorio actual, ¿sientes nostalgia por el chaval que escribió esas canciones o más bien un profundo orgullo de ver cómo han madurado contigo?

Más un orgullo que una melancolía. No tengo ninguna gana de volver a ser joven.

Hay fans que te descubrieron con Los Piratas en los 90 y hoy van a tus conciertos con sus hijos, que corean Trinchera Pop. ¿Cómo se gestiona el peso emocional de saber que tu música es la banda sonora de la vida de tantas generaciones distintas?

No lo sé, trato de hacer mi concierto y no pensar demasiado en ciertas cosas. Supongo que no es mi labor pensar en el paso del tiempo, y mi trabajo es concentrarme en cantar y tratar de que todos disfruten.

¿Cómo has planteado el viaje musical en el escenario para que convivan en un mismo espacio el sonido de Años 80 con la sofisticación electrónica de tu última etapa?

He tratado de que tengan coherencia unas canciones después de otras, de que me sienta cómodo cantándolas, pero es que les he quitado la fecha a las canciones. Para mí las canciones plantean un repertorio, y no pienso si son antiguas o son nuevas.

En esta gira de celebración, ¿qué se siente al rescatar himnos como Años 80 o Insurrección (la mítica versión de El Último de la Fila)? ¿Siguen significando lo mismo para ti al cantarlas hoy?

La gran mayoría han cambiado el significado a medida que las he ido tocando, y otras como Insurrección tienen el mismo peso de siempre.

¿Cuándo? Viernes 29, 21.00 horas ¿Dónde? Plaza deToros, Murcia ¿Precio? Desde 36 euros

En su momento hiciste un parón para homenajear a Golpes Bajos. ¿Cuánto de ese espíritu inconformista y oscuro de la movida viguesa de los 80 sigue vivo en el Iván Ferreiro de 2026?

Pues no tengo ni idea. Yo viví la Movida siendo un adolescente, y para mí la Movida era una serie de discos que me gustaban. En realidad, no sé si yo tuve mucho que ver con el espíritu de la movida viguesa.

El misterio de Rai Doriva y As Ferreiro: para los muy cafeteros, aquel proyecto ‘secreto’ tras la ruptura de Piratas fue un bálsamo. ¿Queda algo de la irreverencia de Rai Doriva en tus directos actuales?

Rai Doriva era un experimento muy concreto que tenía que ver con una forma de enfrentarse al escenario. Igual en el show de hoy en día no tiene mucho espacio eso, pero siempre tengo presente a Rai Doriva en mi vida.

Tu hermano Amaro es tu mitad musical indiscutible. Después de tantos años componiendo y girando juntos, ¿cómo ha evolucionado vuestra dinámica? ¿Sigue habiendo espacio para la discusión, o ya os comunicáis casi por telepatía sobre el escenario?

Sí, hay un espacio para la discusión.

Hace ya dos décadas de tu debut en solitario con Canciones para el tiempo y la distancia. ¿Cómo es tu proceso creativo y cuál dirías que es la filosofía del oficio de hacer canciones?

Pues mi proceso creativo es intentar trabajar y que vengan las canciones. Últimamente, mi proceso tiene más que ver con la dispersión y con dejarme ir y no hacer gran cosa, y cuando vengan las ideas, llevarlas a cabo.

Turnedo es considerada una de las mejores canciones del pop-rock español de este siglo. ¿Ha habido algún momento en estos 35 años en el que hayas tenido una relación de ‘amor-odio’ con ella por su enorme sombra, o la abrazas cada noche como el regalo que es?

La abrazo cada noche como el regalo que es.

De Canciones para el tiempo y la distancia a Trinchera Pop: Tu último disco de estudio es complejo, político, muy electrónico y libre. ¿Es Trinchera Pop el refugio perfecto para un músico que ya no tiene que demostrarle nada a nadie?

Me gustaría pensar que sí. De todas formas, creo que siempre tenemos que demostrar cosas.

¿Has pensado ya en lo que viene después de esta gira, en un nuevo reto?

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Todavía no lo he pensado. Voy a esperar a que termine la gira, y ya luego veremos.