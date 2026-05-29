Iberia Festival en Murcia: punk y rock en estado puro

El Iberia Festival volverá a celebrarse en Murcia este viernes y sábado con una edición marcada por el punk, el rock urbano y la presencia de dos nombres fundamentales de la música estatal: Evaristo Páramos y El Drogas. El recinto de Mamba Garden acogerá dos jornadas de directos en las que también participarán varias bandas murcianas y propuestas vinculadas a la escena alternativa.

El cartel de esta edición apuesta por reunir distintas generaciones del rock en castellano en un formato dividido en dos noches temáticas, combinando figuras históricas del género con grupos emergentes y consolidados del panorama regional.

La programación arrancará el viernes con la actuación de El Drogas, una de las voces más reconocibles del rock español. El músico navarro llegará a Murcia con un repertorio que recorrerá canciones de su histórica etapa al frente de Barricada, además de temas de sus diferentes proyectos en solitario.

Su directo volverá a poner sobre el escenario algunos de los himnos que han marcado varias décadas de rock urbano en España, manteniendo el carácter combativo y emocional que siempre ha definido sus conciertos.

La jornada del viernes se completará con las actuaciones de las bandas murcianas The Lizards y Pedriñanes 77, dos propuestas vinculadas al rock alternativo y al punk que abrirán la primera noche del festival.

Segundo asalto

El sábado 30 de mayo será el turno de Evaristo Páramos, considerado una de las figuras más influyentes del punk en castellano. Tras liderar proyectos fundamentales como La Polla Records, Gatillazo o Tropa do Carallo, el cantante volverá a subirse al escenario murciano con un repertorio cargado de clásicos y canciones de fuerte contenido social y político.

La presencia de Evaristo convierte esta segunda jornada en uno de los grandes reclamos del festival para los seguidores del punk estatal, gracias a una trayectoria que ha marcado varias generaciones dentro de la música alternativa.

Junto a él actuarán Kante Pinrelico y The Nadies, dos formaciones que completan una noche centrada en la actitud punk, la energía en directo y los sonidos más contundentes.

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El evento convertirá durante dos días a Mamba Garden en uno de los principales puntos de encuentro para los seguidores del punk y el rock estatal, en una programación que combina nostalgia, reivindicación y directos de alta intensidad.