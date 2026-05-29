Germán Díaz: “En la música de raíz es sorprendente la comunión que encuentras entre países lejanos”

El ciclo Conciertos Sentidos sube el telón este domingo, en el Museo de la Música Étnica de Barrada, por el dúo formado por Pedro Pascual y Germán Díaz, músicos vinculados a Galicia y Castilla y León que ofrecerán un directo basado en la fuerza expresiva de la zanfona y el acordeón diatónico.

Después de muchos años compartiendo experiencia docente y colaborando musicalmente en diversos proyectos, estos dos excelentes y singulares músicos deciden poner en marcha un proyecto en vivo y en formato de dúo. Sin artificios, sin trucos, simplemente demostrando de lo que son capaces con sus instrumentos y con un compromiso férreo por mostrar la singularidad de la música de raíz, tanto de Galicia o Castilla —territorios de los que proceden— como de otros territorios Europeos.

Referentes de sus respectivos instrumentos: la zanfona y el acordeón diatónico. Dos instrumentos de madera que se hermanan de una forma muy especial. En su repertorio encontraremos, principalmente, ritmos bailables ejecutados con contundencia rítmica y precisión harmónica proporcionando una experiencia que agradará tanto a la audiencia que decida bailar como a la que quiera solo escuchar.

Se da la singularidad de que —tanto la zanfona como el acordeón diatónico— disponen de dos partes bien diferenciadas —la de la melodía y la del acompañamiento— por lo que a veces tenemos la sensación de estar escuchando cuatro instrumentos, haciendo que el sonido resultante sea generoso, amplio y de gran riqueza y ofreciéndonos un concierto único que no deja a nadie indiferente.

Un viaje por la música de raíz, ¿Qué nos habéis preparado?

Se trata de un concierto que tiene como protagonista a dos instrumentos un poco singulares, la zanfona, que es un instrumento ya milenario, vinculado a muchos hitos de la cultura europea y el acordeón, pero en este caso el acordeón diatónico. Se trata de un acordeón un poco más especial que se utiliza en la música tradicional, sobre todo, en la música de Centroeuropa, aunque también ha existido en Galicia.

Con esos dos instrumentos intentaremos hacer un recorrido por melodías y ritmos bastante habituales de Castilla y León y Galicia, así como de otras zonas de Europa, más al Este o de alguna de Francia.

¿Qué diferencia tiene un acordeón diatónico con uno tradicional?

El diatónico es un instrumento que, al dar para adentro, suena una nota y, para afuera, otra. Entonces, la manera de tocar, la expresividad, el instrumento es diferente. Además, la manera de tocarlo también es diferente.

¿Cómo se complementan en el escenario los dos instrumentos?

El acordeón es un instrumento más rítmico y se complementa muy bien con la zanfona, porque también es un instrumento que hace melodía.

La zanfona es un instrumento que hace una melodía, es una especie de violín mecánico, que tiene una cuerda particular que se llama perro, un puente que no está fijo; es como si una guitarra tuviera una de las cuerdas donde se apoya sobre la tapa; entonces, a la vez que das a la cuerda, hace un ritmo sobre la propia tapa y vibra. Este mecanismo se ha desarrollado de manera que, dando vueltas a la manivela, nosotros podemos ir haciendo ritmos sobre la melodía.

Aprovechamos esa faceta rítmica de los dos instrumentos para hacer un concierto de melodías que en muchos casos son bailables, como pueden ser polcas, mazurcas o muñeiras.

¿Cómo habéis conseguido esa fusión, porque en definitiva el germen de la música de raíz aparece en muchas influencias?

Nosotros acabamos de hacer un disco con una cantante india con la que trabajamos habitualmente y es sorprendente la comunión que encuentras entre la India y Galicia. Son dos puntos tan distantes en la geografía. Creo que la música tradicional atiende muchas veces a sentimientos y a una forma de responder dudas humanas. Con Vidya Shah hemos encontrado muchas melodías que hablaban de lo mismo, aunque la letra estuviera en hindi en gallego, las melodías se acercan siempre a ese sentimiento.

La rareza de la zanfona hace que a los niños les llame muchísimo la atención

Realizas talleres didácticos. Fundamental que la música de raíz no se pierda

En el caso de la zanfona, en Galicia es un instrumento que tocan muchísimos niños. Ahora mismo tenemos un cuarteto de niños que son fabulosos y están muy ilusionados con la zanfona, porque es un instrumento muy especial, tiene un bordón, que va haciendo una nota constante, que tiene la capacidad de embelesarte al verlo. Su rareza hace que a los niños les llame mucho la atención. Es una suerte tener nuevas generaciones que están aprendiendo y disfrutando del instrumento.

Fruto de estas nuevas generaciones, la importancia que vuelve a tener la música de raíz.

La verdad es que es una suerte la cantidad de información y conocimiento que tiene ahora la gente sobre sus raíces. Cuando empezábamos o la gente que empezó antes que nosotros lo tenía muy difícil para en encontrar las melodías, para poder dibujar esa línea de la tradición, la continuidad oral. Entonces tenías que desarrollar un proceso de investigación que sabía cómo tocar el instrumento. Ahora mismo, con la posibilidad que tienen para aprender y los caminos que hay abiertos, están saliendo propuestas muy interesantes.

Internet ha sido una revolución para este tipo de procesos de aprendizaje

En este caso, internet sí es un buen ejemplo para esa continuidad.

Efectivamente, Internet ha sido una revolución para este tipo de procesos de aprendizaje. Porque tenemos el conocimiento y los archivos de mucha gente que se ha dedicado a recuperarlo y a establecer unos parámetros para conocer cómo es cada lugar, las particularidades que tiene la música de raíz.

¿Cómo descubres la zanfona y, sobre todo, cómo fue el proceso de aprendizaje?

En mi casa la música siempre estaba muy presente, éramos una familia de músicos, empecé a descubrirla, con gente que cantaba y que la comenzó a recuperar en los años 60 y 70, como Joaquín Díaz, Amancio Prada o Luis Delgado, que la usaban para acompañar la voz. Algo similar a lo que hacían los ciegos copleros, que vendían coplas de pueblo en pueblo, acompañando su voz con estos instrumentos. Iban contando noticias de un lugar a otro utilizando este instrumento.

Después, en España, surgió una asociación que se llama la Asociación Ibérica de la Zanfona, que empezó a hacer cursos, sobre todo con gente de Francia, porque allí fue instrumento de corte en el siglo XVIII. En ese camino comencé a tocarla y sobre todo a comprender cómo era su funcionamiento.

¿Es fácil encontrar un lutier que construya una zanfona?

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Ahora sí es fácil; de hecho, en Galicia están los mejores de toda Europa. La administración apostó por recuperar el instrumento, con un gran mecenas, que fue Antonio Fernández, creador de Pescanova. Él, además de grandes empresas, apostó mucho por la cultura en Galicia, financió el trabajo de Faustino Santalices, que fue un abogado orensano que en los años 30 empezó a recuperar estos instrumentos antiguos que tocaban los ciegos, y se pudo hacer aquí en Lugo un centro, un obradoiro, se dice en gallego, de instrumentos tradicionales, donde se aprendía a construirlos y a estudiarlos. Después se creó otro en Vigo, que sigue en funcionamiento, y un tercero en Orense.