Suspenden la inauguración de la escultura de Paco Rabal en Águilas al estrellarse el furgón que la transportaba

El furgón que llevaba desde Andalucía hasta la Región la escultura de Paco Rabal que se iba a inaugurar este jueves en Águilas, la localidad natal del actor, con motivo del centenario del nacimiento del mismo, sufrió un siniestro vial, confirmó Benito Rabal, hijo del interprete.

En concreto, la estatua estaba siendo trasladada en un vehículo desde Granada cuando, por razones que no han trascendido, se produjo el accidente. Los tres hombres que viajaban en el furgón se encuentran bien: únicamente uno de ellos sufrió contusiones.

El escultor David Sánchez Cruz, autor de la pieza, ha de comprobar si la imagen ha sufrido daños. De momento, la inauguración prevista para este mismo jueves, a las ocho de la tarde, en la Plaza de España de Águilas ha de suspenderse por razones obvias, confirma el descendiente del protagonista de 'Goya en Burdeos'.

"Hemos esperado 25 años para ponerla, por unos días más tampoco pasa nada", comentó a este diario Benito Rabal, que recordó que no es el primer contratiempo que sufre la instalación: ya hubo problemas con los materiales. "Las fuerzas del mal", bromeó el cineasta, que tiene claro que "hay que tomárselo con humor".

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El municipio "rendirá homenaje a nuestro aguileño más ilustre con la instalación en un banco de la Plaza de España de una escultura a tamaño real de Francisco Rabal, obra del escultor David Sánchez", anunciaron desde el Consistorio por los 100 años del querido 'Pajarico'. No solo eso: también "una batería de iniciativas como la proyección de un centenar de películas, exposiciones o ediciones de libros, con el fin de traer a la actualidad la figura del actor aguileño y preservar y difundir su legado para que llegue a toda la sociedad".