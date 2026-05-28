El Cante de las Minas entra en la élite cultural española con el reconocimiento oficial del Gobierno

El Festival Internacional del Cante de las Minas ha alcanzado uno de los mayores reconocimientos institucionales de su historia. El Gobierno de España ha declarado oficialmente el 65º aniversario del certamen como acontecimiento de excepcional interés público, una distinción reservada a algunos de los grandes eventos culturales del país y que sitúa al festival de La Unión en la máxima categoría de reconocimiento prevista por la legislación española.

La medida aparece recogida en el Real Decreto-ley 12/2026, ya publicado en el Boletín Oficial del Estado, y supone un importante impulso tanto cultural como económico para el histórico certamen flamenco, considerado una de las grandes referencias internacionales del género.

Con esta declaración, el Festival Internacional pasa a compartir categoría con instituciones y eventos de enorme prestigio como el Teatro Real, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, el Festival Internacional de Jazz de Barcelona o el Palau de la Música.

Un respaldo histórico para el flamenco

La consideración de acontecimiento de excepcional interés público implica la aplicación de los máximos incentivos fiscales contemplados en la Ley de Mecenazgo para empresas, patrocinadores y entidades colaboradoras. Esto permitirá reforzar la financiación privada del festival y abrir nuevas vías de crecimiento y proyección internacional para el evento.

La decisión supone también un respaldo institucional de enorme relevancia para el patrimonio flamenco vinculado a La Unión y a los denominados Cantes Mineros y de Levante, reconocidos como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial.

El propio texto oficial del BOE reconoce expresamente la importancia histórica del festival, celebrado desde 1961, y destaca su contribución a la difusión cultural y turística de La Unión, Cartagena y la Región de Murcia a través del flamenco.

Una programación especial hasta 2028

La declaración permitirá desarrollar una programación extraordinaria con motivo del 65º aniversario entre 2026 y 2028, para fortalecer todavía más el papel del Cante de las Minas dentro del panorama cultural español.

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El reconocimiento llega además en un momento clave para el desarrollo de proyectos estratégicos vinculados al flamenco en La Unión. Entre ellos destacan la iniciativa La Unión Ciudad Flamenca, el impulso al futuro Museo del Cante de las Minas y la proyección internacional del Antiguo Mercado Público, conocido como la 'Catedral del Cante'.