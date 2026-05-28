Arde Bogotá cierra la temporada de HBO Max con su episodio de 'Acoustic Home': desierto, épica y el mejor momento de su carrera

El episodio de Arde Bogotá en Acoustic Home llega hoy, 28 de mayo, en el mejor momento posible para la banda. Los cartageneros acaban de grabar su tercer álbum de estudio en los míticos EastWest Studios de Los Ángeles bajo la producción de Joe Chiccarelli —uno de los productores más reputados del rock alternativo internacional— y publicaron su primer single del nuevo proyecto, Instrucciones, el pasado 8 de mayo.

Hoy, mientras el nuevo disco toma forma, cierran la cuarta temporada de la serie documental de Sony Music Vision dirigida por Alexis Morante, en la que comparten protagonismo con Fito Páez, Amaral, MARO, Rigoberta Bandini, Carolina Durante, Antonio Orozco, Edurne, Carminho y Natalia Lacunza.

El episodio de los cartageneros fue grabado en mitad del desierto, la localización más impactante de una temporada que ha transitado por escenarios tan diversos como paisajes nevados, iglesias, conjuntos arqueológicos y entornos costeros. Un marco visual que encaja a la perfección con el sonido épico y descarnado de una banda que lleva años construyendo una identidad propia dentro del rock en español.

El preestreno de la temporada en el Festival de Málaga contó con la presencia de Arde Bogotá junto a Amaral, Carolina Durante y Edurne, convirtiendo a los cartageneros en uno de los nombres propios del arranque de una serie que se ha emitido simultáneamente en España, Portugal y Latinoamérica desde el 26 de marzo.

Los cartageneros Arde Bogotá. / HBO

La localización como protagonista

Acoustic Home no es un simple concierto grabado. Cada episodio sigue de cerca al artista antes, durante y después de la actuación, priorizando la cercanía y la narrativa cinematográfica sobre los artificios técnicos. Los artistas conducen su propio episodio, recorriendo sus grandes éxitos y las etapas más significativas de su trayectoria, mientras la cámara captura sus momentos más personales.

Al frente del proyecto está Alexis Morante (Algeciras, 1978), ganador de un Grammy Latino y nominado a los premios Goya, Forqué y Platino, con una carrera desarrollada entre España y Estados Unidos que incluye documentales musicales para Netflix, Movistar Plus+ y HBO Max.

Una banda en ascenso

Arde Bogotá arrasó en la primera edición de los Premios de la Academia de la Música en 2024 con 6 galardones de 9 nominaciones, incluyendo Artista del Año, Álbum del Año por Cowboys de la A3, Canción del Año por Los Perros y Mejor Artista Nuevo.

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La serie ha contado a lo largo de sus anteriores temporadas con artistas como Estopa, Melendi, Vanesa Martín, Rozalén, Mónica Naranjo, Pablo López, Sergio Dalma o La Oreja de Van Gogh. Arde Bogotá ya está en esa liga. El episodio puede verse desde hoy en HBO Max.