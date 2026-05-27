Treinta obras, veintinueve artistas y una causa: subasta de la exposición solidaria en la I Gala Benéfica Respira la Vida

El Auditorio El Batel acogerá este jueves una noche en la que el arte y la solidaridad se dan la mano para construir un lugar que muchas familias necesitan y aún no tienen. La velada, que arranca a las 19.30 horas, acogerá una subasta solidaria con cerca de treinta obras de pintura, escultura y fotografía donadas por algunos de los nombres más relevantes de la plástica regional y nacional.

La recaudación se destinará íntegramente a financiar el espacio Respira la Vida – Family Place en el Hospital General Universitario Santa Lucía, un lugar concebido para acompañar a las familias de pacientes oncológicos que atraviesan sus momentos más duros lejos de casa.

Una gala benéfica

El propio impulsor del proyecto, el doctor Javier Pérez Pallarés, resume así el espíritu de la noche: “La gala es un homenaje a la vida, a la luz, a la esperanza y, sobre todo, a las familias que enfrentan uno de los momentos más vulnerables. Porque, tarde o temprano, todos seremos pacientes, familiares o amigos de un oncológico, y es entonces cuando se entenderá la importancia del espacio que se quiere crear”.

Preparación de la muestra expositiva a susbasta. / L. O.

La exposición ha sido comisariada por el escultor Fernando Sáenz de Elorrieta —autor de obras tan reconocibles en el paisaje urbano cartagenero como la Cola de la Ballena— y la periodista y gestora cultural Nazarena Balaguer, con el apoyo de un grupo de amigos vinculados durante años a la Asociación Española Contra el Cáncer. “Somos cuatro personas que hemos pensado que la belleza y el arte también curan”, explica Balaguer. “La idea nace de querer sanar con arte, algo de lo bonito que hay en este mundo”.

La exposición solidaria

El cartel de artistas justifica por sí solo el interés de la propuesta. Ángel Mateo Charris, con obras en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y una gran proyección internacional. Gonzalo Sicre, cuya actual exposición en la Sala Verónicas de Murcia está siendo una de las más celebradas de la temporada, comparte espacio con el pintor Pedro Cano, referente ineludible de la cultura regional.

A ellos se suman el escultor imaginero Juan José Quirós, con una amplia obra pública en Cartagena y la Región, y el fotógrafo Juan Manuel Díaz Burgos, considerado uno de los mejores en su disciplina a nivel nacional.

Completan la nómina artistas como Lidó Rico, Manuel Muher, Ángela Acedo, Juana Jorquera, Nieves Ortuño, Francisco Fresno, Fulgencio Saura Mira, Jorge Galán, Domingo Llor, Antonio Vidal, Laura Molina, Nicole Palacios, Antonia Esther Martínez, Jesús Inglés, José Barros, Antonio Gómez Ribelles, Ángel G. Maciá, Ángel Maciá Veas, Rufi García Nadal, Sebastián Hernández, Paco Níguez y José Carlos Níguez, médico pediatra reconvertido al arte con una voz propia y reconocida.

Además de la subasta, los asistentes a la misma podrán disfrutar de un cóctel preparado por el chef Pablo Martínez, junto a un espectáculo musical. La muestra expositiva de las obras se podrá contemplar desde el inicio, la puja tendrá lugar durante el cóctel.

Las entradas están a la venta en las taquillas del auditorio y en su web, auditorioelbatel.es. También está disponible una Fila cero, para quienes no puedan acudir a la gala, pero quieran participar en este evento solidario.

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Nº DE CUENTA: ES52 2100 8276 6602 0017 9674. ENTIDAD: CAIXABANK S.A. TITULAR: FUNDACIÓN DR. PEREZ PALLARES.