Miss Beige: "Si todas las mujeres lleváramos un martillo en el bolso, quizás las cifras por violencia de género serían otras"

Ana Esmith llega a Murcia este viernes con una propuesta tan sencilla como específica: ponerse de beige, coger un martillo y caminar. Su alter ego Miss Beige —nacido en 2015, presente en ARCO, CaixaForum y el Centro Dramático Nacional— es una figura que no habla, no vende nada y no pide permiso.

Periodista, actriz formada con Philippe Gaulier en Londres y políglota en cinco idiomas, Esmith construyó un personaje de silencio y neutralidad para hablar, en realidad, de todo lo que incomoda: el cuerpo femenino, la mirada ajena, el espacio público, la violencia estructural.

La performance El beige es incluyentepartirá a las 18.00 horas de la Plaza del Cardenal Belluga hasta el Cuartel de Artillería. Solo hacen falta ganas, ropa beige y, si se quiere, un martillo en el bolso.

La performance arranca en la Plaza del Cardenal Belluga —la catedral, el Ayuntamiento, el Palacio Episcopal— y termina en el Cuartel de Artillería. ¿Hay una intención en ese trayecto concreto, o el recorrido es más una cuestión logística que simbólica?

Ambos. Los centros de las ciudades son espacios cedidos al turismo y las acciones culturales se relegan al interior de espacios culturales.¿Qué pasa cuando las artes vivas se mezclan con la vida del siglo XXI en espacios construidos en el siglo XIV? ¿O en complejos militares que han tenido que ser absorbidos por la cultura?

Pide martillo y ropa beige, pero aclara que no hay reglas: se puede comer pipas, hacerse ‘selfis’, irse. ¿Cómo convive esa libertad total con la idea de que esto es arte? ¿Dónde está el límite entre la performance y el paseo?

Las artes vivas engloban la importancia del aquí y ahora. Como dice el manifiesto de arte vivo de Alberto Greco: "El arte vivo es la aventura de la realidad. El artista nos enseñará a ver no con un cuadro, sino con el dedo. Nos enseñará a volver a ver lo que sucede en la calle. El arte vivo busca el objeto, pero ‘el objeto encontrado’ lo deja en su lugar, no lo transforma, no lo mejora, no lo lleva a la galería. El arte vivo es contemplación y comunicación directa. Pretende prescindir de la premeditación propia de las galerías y las exposiciones. Debemos conectar directamente con los elementos vivos de nuestra realidad: el movimiento, el tiempo, las personas, las conversaciones, los olores, los ruidos, los lugares, las situaciones". Alberto Greco, 1962.

El silencio te obliga a escuchar, algo que creo que estamos olvidando

Dice que el beige es incluyente pero que cada uno puede interpretarlo a su manera. ¿Qué pasa cuando alguien llega de negro, o de rojo, o sin martillo?

Cada performance acepta las reglas que el artista propone. Por una cuestión estética se pide vestir de beige, pero si para ti el concepto de ser beige es otro, siempre serás bienvenido. En Galicia una participante vino en bañador rojo. Hay muchas maneras de ser beige.

Miss Beige nace en 2015. Es periodista, actriz formada con Philippe Gaulier en Londres, habla cinco idiomas… y elige el silencio y un color sin personalidad como herramientas. ¿Por qué renunciar a la voz siendo alguien que domina la comunicación?

Justamente para no estar en control. El silencio te obliga a escuchar. Algo que estamos olvidando.

Su alter ego nace como crítica a la imagen femenina hiperfiltrada en redes. Desde entonces han llegado el body positive, la estética ‘that girl’, la era del Ozempic… ¿El problema que atacaba se ha agravado, se ha disfrazado, o simplemente ha cambiado de plataforma?

El patriarcado siempre va a encontrar formas para que la mujer dude de su propio cuerpo. Les conviene que sea así para poder seguir manejando las estructuras básicas del día a día. ¿Por qué se critica el envejecimiento femenino y en cambio se alaba la ‘madurez’ masculina?

Miss Beige en 'Las chicas son guerreras' / Miss Beige

Miss Beige se construye siendo a la vez sujeto y objeto, artista y modelo. Esa doble posición —la que mira y la que es mirada— ¿le resulta incómoda todavía o ya la ha domesticado?

¿Domesticar a quién? La incomodidad es algo que no se espera de una mujer, así que espero seguir haciéndolo de por vida.

Usa el beige para criticar la obsesión por el filtro, el retoque, la imagen perfecta de las redes. Pero Miss Beige vive precisamente en Instagram. ¿No hay ahí una contradicción productiva, o es exactamente ese el truco?

Bueno, Miss Beige vive. En performances, exposiciones, instalaciones artísticas e Instagram. Vive con sus reglas y su modo de ver el mundo. Y las redes están ahí. Depende de cada uno. Si no hacemos propuestas para jugar con las reglas que el sistema nos ofrece, no vamos a cambiar nada. Miss Beige es un claro ejemplo de que las reglas también las puedes crear tú.

El patriarcado siempre va a encontrar formas para que la mujer dude de su propio cuerpo

El martillo lleva contigo desde el principio. Es una herramienta, un arma, un símbolo de clase trabajadora, un objeto ánomalo en un bolso beige. ¿Qué es para usted exactamente, y por qué ninguna otra cosa hubiera funcionado igual?

Todo eso y mucho más. Si todas las mujeres lleváramos un martillo en el bolso, quizás las dramáticas cifras por violencia de género serían otras.Una licencia artística que podría salvar muchas vidas.

Llevas diez años siendo Miss Beige. ¿Hay algo que el personaje ya no te permita decir, o lugares a los que no te deja llegar, que Ana Esmith sí podría?

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Al revés. Miss Beige abre puertas. A mí y a otras muchas personas y artistas.