El Plan EXE lleva seis nuevas exposiciones a cinco municipios de la Región con fotografía, escultura, arte textil e inteligencia artificial

El Plan de Espacios Expositivos (EXE) de la Consejería de Cultura afronta la recta final de su edición 2026 con la incorporación de seis nuevas exposiciones repartidas entre Alguazas, Cieza, Molina de Segura, San Javier y Santomera.

La programación reúne proyectos de artistas y colectivos como Grupo Celes y El Perro Pinto, Bartolomé Palazón, Silvia Viñao, Katarzyna Rogowicz, Kihong Chung y Pilar Morales, con propuestas que abarcan desde la escultura y el arte textil hasta la fotografía contemporánea o la experimentación con inteligencia artificial.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Manuel Cebrián, destacó que esta iniciativa permite "incrementar la cantidad y la calidad de las muestras que llegan a las salas municipales” y, al mismo tiempo, “apoyar a los creadores facilitándoles la realización de sus proyectos".

Escultura, memoria e identidad

La primera de las inauguraciones tendrá lugar este martes en el Museo de Siyâsa de Cieza con la exposición La huella hecha cuerpo, de Bartolomé Palazón Cascales. La muestra reúne una colección de esculturas que dialogan entre la memoria personal, la tradición y los lenguajes contemporáneos, construyendo un recorrido donde el volumen y la materia funcionan como herramientas de evocación.

La exposición podrá visitarse hasta el 14 de junio en horario de martes a sábado de 11.00 a 13.30 y de 17.30 a 21.00 horas, además de domingos y festivos de 10.30 a 14.00 horas.

El jueves llegará el turno de AMOR, de la artista Katarzyna Rogowicz, que abrirá sus puertas en la Sala de Exposiciones El Jardín del Ayuntamiento de Molina de Segura. El proyecto propone una inmersión en el universo creativo de la autora a través de cuestiones ligadas a la memoria, la identidad, la infancia o la maternidad.

La exposición permanecerá abierta hasta el 26 de junio y podrá visitarse de martes a viernes por las tardes, además de los jueves por la mañana.

Fotografía sensorial, reflexión filosófica e IA

El viernes se concentrará buena parte de las inauguraciones del Plan EXE. En el Centro Cultural Casa Grande de Santomera abrirá From Inside Project, de Pilar Morales, una propuesta fotográfica en la que el mar actúa como eje simbólico y emocional a través de una mirada profundamente sensorial.

'From Inside Project' de Pilar Morales / CARM

Ese mismo día, el Museo de San Javier acogerá SuM; Aliento, del artista Kihong Chung, un trabajo de carácter poético y filosófico que reflexiona sobre lo invisible, la permanencia y la fragilidad de la realidad.

La jornada se completará en la Torre Vieja de Alguazas con Genoma artístico, proyecto desarrollado por el colectivo Grupo Celes y El Perro Pinto. La muestra investiga las posibilidades del retrato contemporáneo mediante la combinación de fotografía e inteligencia artificial, planteando nuevas formas de representación visual en diálogo con la tecnología.

Arte textil y simbolismo ecológico

La programación concluirá el sábado con la inauguración de Arbolatría, de Silvia Viñao, también en el Museo de Siyâsa de Cieza. La artista desarrolla una propuesta basada en distintas técnicas de arte textil contemporáneo donde el árbol aparece como símbolo ecológico, espiritual y universal.

La muestra podrá visitarse hasta el 14 de junio y posteriormente ampliará fechas con horario reducido hasta comienzos de julio.

El Plan EXE se establece como una de las principales herramientas de difusión artística impulsadas por la Comunidad Autónoma, favoreciendo la circulación de exposiciones por distintos municipios de la Región y facilitando que los artistas puedan mostrar sus proyectos fuera de los grandes circuitos urbanos.

Con esta iniciativa también se pretende activar espacios culturales municipales mediante propuestas contemporáneas que conectan disciplinas, formatos y generaciones muy diversas, reforzando además el vínculo entre creación artística y territorio.