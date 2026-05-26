Un libro rescata al ‘Leonardo da Vinci’ enterrado en Murcia que inventó la máquina de vapor antes de tiempo

La Academia de Ciencias de la Región de Murcia ha iniciado los actos de su XXV aniversario con un homenaje a Jerónimo de Ayanz y Beaumont, considerado uno de los grandes científicos y técnicos del Siglo de Oro español y cuyos restos descansan en la capilla del Socorro de la Catedral de Murcia.

El Palacio de San Esteban acogió la presentación de la obra Jerónimo de Ayanz: ciencia, técnica e ingenio en la España del Renacimiento, una publicación en dos volúmenes que busca rescatar del olvido la figura de este inventor navarro, vinculado estrechamente a Murcia tanto en el ámbito personal como profesional.

El acto contó con la participación del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras; el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez; y el presidente de la Academia de Ciencias, Ángel Ferrández.

Ángel Ferrández, Fernando López Miras y Juan María Vázquez, este lunes en la presentación de la obra dedicada a la figura de Jerónimo de Ayanz / CARM

También se adelantó a la invención del aire acondicionado

Ayanz, nacido en Navarra en 1553 y fallecido en Madrid en 1613, estuvo al servicio de Felipe II y Felipe III, fue nombrado regidor perpetuo de Murcia en 1587 y desempeñó un papel relevante en la defensa de la costa murciana y en la revitalización estratégica del puerto de Cartagena. Entre otras actuaciones, dispuso el emplazamiento de varias torres defensivas y logró que la armada de Felipe II invernase en Cartagena.

Su legado técnico incluye 48 inventos desarrollados entre 1587 y 1606, en áreas como minería, hidráulica, navegación, buceo, metalurgia, hornos, instrumentos científicos y balanzas. Entre sus aportaciones figuran ingenios considerados precursores de la máquina de vapor o sistemas primitivos de aire acondicionado.

La obra presentada incluye un primer volumen, De la mina al vapor: los ingenios de Jerónimo de Ayanz, con una edición facsímil de sus inventos y documentos originales del Archivo de Simancas. El segundo volumen, La Ciencia en los inventos de Jerónimo de Ayanz, ha sido elaborado por Alberto Requena, académico de número de la ACCRM y catedrático emérito de Química Física de la Universidad de Murcia.

El ‘Año Ayanz’ continuará una exposición itinerante que se inaugurará en Cartagena

Durante el acto, Ferrández defendió la necesidad de acercar el conocimiento científico a la sociedad y recordó que una ciudadanía mejor formada es también "más libre". López Miras, por su parte, destacó el valor documental y pedagógico de la publicación y subrayó que el olvido del legado de Ayanz demuestra la importancia de contar con condiciones institucionales capaces de fomentar y desarrollar el talento.

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El denominado ‘Año Ayanz’ continuará con la elaboración de tres maquetas de algunos de sus ingenios, patrocinadas por la Fundación Cajamurcia, y una exposición itinerante que se inaugurará en Cartagena. Además, la Academia ha convocado dos concursos: uno dirigido a jóvenes investigadores de Bachillerato o Formación Profesional y otro, en modalidades junior y senior, para construir mediante recortable una maqueta del sumergible de Ayanz.