De Xabier Díaz a Carlos Soto, flautista de Celtas Cortos: Toda la programación del Cartagena Folk

El Parque de la Rambla, junto al Estadio Cartagonova, vuelve a convertirse del 5 al 7 de junio en el gran escenario del folk en Cartagena con la XVI edición de Cartagena Folk, el festival gratuito del Ayuntamiento que lleva más de una década reuniendo música de raíz, artesanía, gastronomía y tradición popular en un mismo espacio al aire libre.

El recinto contará también con un mercado artesanal, foodtrucks, podcasts en directo y una zona de juegos tradicionales de madera para el público infantil y familiar. Las inscripciones para las actividades que requieren reserva previa —talleres, espectáculo infantil y catas de productos locales— abren este martes a las 9.00 horas en cultura.cartagena.es.

Viernes 5 de junio

La programación arranca a las 20.30 horas con Pájaro Guía, seguidos de Celticúe. El plato fuerte de la noche llegará a las 21.30 horas con De Ninghures, una de las formaciones emergentes con mayor proyección dentro de la nueva escena folk gallega, que combina la música tradicional atlántica con elementos de la música popular contemporánea en un directo dinámico y festivo que conecta generaciones y territorios. Sedo DJ cerrará la jornada a las 22.45 horas.

Sábado 6 de junio

La jornada más intensa arranca a las 12.45 horas con D'Akokán y Mixtura, proyecto de fusión de músicas tradicionales y sonoridades contemporáneas con influencias mediterráneas, ibéricas y latinoamericanas. A las 20.30 horas actuará Camino Sur y a las 21.30 horas llegará uno de los grandes nombres de la música de raíz gallega: Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre.

Xabier Díaz y Adufeiras de Salitre. / Ayto. Cartagena

El músico y compositor coruñés, nacido en 1969, formó parte del mítico Berrogüetto entre 2008 y 2014 y ha obtenido múltiples reconocimientos, entre ellos el premio al mejor álbum de música tradicional en los Premios Martín Códax da Música Galega. Su proyecto actual combina la pandeireta con el adufe —instrumento de percusión cuadrado de tradición portuguesa— junto a un poderoso ensemble de once mujeres que cantan y tocan, construyendo un espectáculo de enorme fuerza ritual donde la raíz y la contemporaneidad conviven con naturalidad.

CasaPalma, formación que reivindica el folclore del norte peninsular y la canción montañesa cántabra, cerrará la noche a las 22.45 horas.

Domingo 7 de junio

La programación musical del festival concluirá el domingo a las 13.00 horas con Barrio Mudéjar, proyecto liderado por Carlos Soto, flautista e integrante original de Celtas Cortos, que explora los vínculos entre las músicas castellanas, sefardíes, mediterráneas y orientales en un universo sonoro de profundo carácter viajero.

Talleres de la pasada edición del Cartagen Folk. / Ayto. Cartagena

Más allá de los conciertos, la programación incluye actividades para todos los públicos a lo largo del fin de semana. El viernes 5 habrá un taller de bolos cartageneros a las 18.30 y 19.15 horas —uno de los deportes tradicionales que el festival lleva años rescatando del olvido—. El sábado 6 se celebrará el espectáculo infantil Hecho en casa a las 18.30 horas. Y el domingo 7, taller de baile tradicional a las 11.00 horas.

Como novedad de esta edición, el festival incorpora catas de productos locales: cerveza y queso el sábado 6 a las 12.00 horas, vinos el sábado 6 a las 19.30 horas, y cerveza y queso de nuevo el domingo 7 a las 12.00 horas. Todas requieren inscripción previa desde este martes.