El poblado que lleva décadas resistiendo: La Algameca Chica protagonista de cine

Hay lugares quela gente conoce, pero que nadie ha contado bien. La Algameca Chica, ese pequeño poblado de barracas de Cartagena asomado al Mar Mediterráneo, era uno de ellos. Blanca Pérez de Tudela lo supo desde el principio: había una historia por contar que todavía no se había contado. "Aunque se han publicado muchos reportajes, al final nos quedamos un poco en lo exótico del sitio, o en lo marginal", explica la directora. «Hacía falta una narración que explicara mejor de dónde viene y cómo se ha configurado hasta ahora".

Lo que iba a ser un rodaje de tres días con una amiga y una cámara se convirtió en cuatro años de trabajo, un equipo de voluntarios, 10.000 euros de ‘crowdfunding’ y una productora, Twin Flicks, que entró en el proyecto cuando la edición se hacía cuesta arriba. El resultado es 'Algameca', un documental que se estrena mañana en la Filmoteca Regional y que llega precedido de un pase especial con los vecinos del propio poblado, al aire libre, convirtiendo la Algameca en un cine.

Un lugar "muy fuera de toda norma"

La Algameca que encontró Pérez de Tudela al llegar no era el barrio marginal o el poblado de pescadores que muchos le habían descrito. La realidad era bastante más compleja y más rica. "Me encontré con una población muy variopinta: desde alguien que trabaja en la banca hasta un carpintero, periodistas o militares", recuerda. "Gente que decía estar allí por un sentimiento identitario muy fuerte con el sitio". También es un lugar donde muchos tienen segunda residencia de veraneo, "un lugar peculiar", reconoce.

Blanca Pérez de Tudela, directora del documental, junto a vecinos de la Algameca / L.O

Ese carácter singular tiene también una dimensión legal que sobrevuela todo el documental. El poblado lleva décadas en situación de alegalidad, bajo amenaza constante de derribo o desalojo. Y es precisamente ahí donde el documental adquiere una función que va más allá de lo cinematográfico.

La Asociación de Vecinos lleva años intentando construir un escudo social a base de visibilidad: cuanta más gente conozca la Algameca, más difícil será ignorarla si llega el momento del desalojo. "El documental sirve para visibilizarlo y conseguir apoyo para su protección", explica Pérez de Tudela, que reconoce haber asumido esa responsabilidad desde el principio.

La estrategia para proteger la Algameca es darla a conocer, por eso lo rodamos Blanca Pérez de Tudela — Directora de 'Algameca'

Aunque darlo a conocer también puede entrañar un riesgo, justo el contrario que se pretende conseguir, y Pérez de Tudela también pensaba en ello. "Tuve momentos de duda, de pensar que quizás no era buena idea, pero la Asociación de Vecinos me planteaba en todo momento que la estrategia que están siguiendo para proteger el poblado es darlo a conocer", señala, "por lo que seguimos adelante".

El realismo mágico como lenguaje

Para vertebrar el relato, la directora recurrió a la Amalia, una figura legendaria que corre de boca en boca entre los vecinos del poblado. Medio bruja, medio leyenda, la Amalia aparece ya en los primeros mapas conocidos de la zona, de mediados del siglo XVIII, donde una de las cinco casas registradas lleva su nombre. "Ya que fuera más bruja o menos bruja, no lo podemos saber", admite Pérez de Tudela con humor. Pero el personaje le resultó irresistible como hilo conductor porque encarna algo esencial: "Las brujas han sido siempre personajes marginados, repudiados a los márgenes, invisibilizados. Y la Amalia consigue lo mismo que yo busco con el documental: dar voz a un poblado al que le han querido quitar su identidad".

El camino hasta el estreno no estuvo exento de momentos de duda. Hubo meses especialmente duros, coincidiendo con la pérdida de su abuela, en los que Pérez de Tudela llegó a pensar que el proyecto no saldría adelante. Pero salió. Y lo hizo, además, gracias a un equipo formado casi en su totalidad por amigos y voluntarios del sector audiovisual murciano, a quienes la directora quiso dejar espacio de reconocimiento explícito al final de la conversación.

Vecinos de la Algameca, protagonistas del documental, junto al equipo de grabación / L.O

Pérez de Tudela confiesa que de adolescente tenía complejo de ser de pueblo y soñaba con vivir en Madrid o Barcelona. Hoy, su mirada apunta en la dirección contraria. "Nuestra Región es un sitio lleno de historias y la madurez te enseña a valorarlas", asegura. No es la primera vez que Pérez de Tudela apunta la cámara hacia lugares olvidados.

Su primer trabajo audiovisual nació en su Trabajo de Fin de Grado junto a su compañera Jeanette Conesa, 'La Cárcel Vieja Habla. Presos de la Memoria', un edificio antaño abandonado por las instituciones públicas que ahora goza de una nueva vida como uno de los motores culturales de la capital murciana. Una trayectoria que confirma que su mirada va siempre hacia donde otros no miran.

La madurez te enseña a valorar que nuestra Región está llena de historias Blanca Pérez de Tudela — Directora de 'Algameca'

Ya hay cosas nuevas en la cabeza, aunque todavía sin forma definida. "Para mí el documental es casi como un lenguaje natural, mezcla lo periodístico y esa especie de fantasía-realidad, pero sobre todo porque es mi forma de entender el periodismo, a fuego lento, que da tiempo a pararse y analizar", señala Pérez de Tudela.

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Antes de embarcarse en su nueva aventura queda disfrutar del estreno del 26 de mayo en la Filmoteca Regional y mover el documental por festivales en una versión de quince minutos pensada para certámenes. "Cualquier sitio que me llamen, intentaré ir allí con el documental y contar la historia de la Algameca", concluye.