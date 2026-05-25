Los escritores Nieves Herrero y Víctor del Árbol aúpan la Feria del Libro de Caravaca

La plaza de San Juan de la Cruz volverá a convertirse en el gran punto de encuentro de la literatura con motivo de la celebración de la Feria del Libro de Caravaca de la Cruz 2026, que tendrá lugar del 4 al 7 de junio con una programación que reunirá a escritores de reconocido prestigio nacional, autores locales y regionales, librerías, editoriales y actividades dirigidas a todos los públicos.

Nieves Herrero inaugurará la feria con la presentación de su última novela, La prometida, el jueves 4, a las 20.30 horas, en el escenario de la plaza. La veterana periodista y escritora se adentra en la pasión y el glamur para contar uno de los episodios más exprimidos de la prensa del corazón, la "boda del siglo", entre Fabiola y Balduino de Bélgica. Y antes, a las 19 horas, será el turno de la propuesta local. Miguel Ángel Jorquera presentará su libro Forjando la mente libre.

Otro de los nombres que suenan en el panorama literario internacional es Víctor del Árbol. El Premio Nadal 2016, uno de los más prestigiosos del sector, desvelará el sábado, a las 20.30 horas, los mecanismos de su última obra, Las buneas intenciones, una novela negra salpicada de crimen organizado, especulación inmoviliaria, criptomonedas y secretos de Estado.

El público juvenil tendrá igualmente un protagonismo destacado con la presencia de la ganadora del Premio Edebé de Literatura Juvenil 2026, May R. Ayamonte, así como del escritor caravaqueño Luis Leante, que dará a conocer la reedición de El canto del zaigú. Ambos el viernes. A ellos se sumarán otras voces destacadas como Rosa Huertas, Olga Mínguez, Noemí Quesada, Julio Pavanetti o Chema Catarineu.

Como novedad, la programación extenderá parte de sus actividades a las pedanías de Navares, Barranda, Archivel y La Almudema con sesiones de cuentacuentos en colegios. Además, la feria —compuesta por ocho casetas de librerías y editoriales— cuenta este año con la colaboración de la Asociación de Creadores y Artistas Palin.

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El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Caravaca, Joaquín Zaplana, ha presentado esta nueva edición, destacando que "la Feria del Libro se ha consolidado como una de las grandes citas culturales del municipio y como un espacio de encuentro entre lectores, escritores, libreros y público en general". El edil señaló además que "desde el Ayuntamiento seguimos apostando por una programación variada y de calidad, que se extiende durante todo el año con actividades que fomentan el hábito lector y acercan la literatura a todos los sectores de la población".