El concurso de cortometrajes 'Realizadores murcianos' permite al ganador elegir qué película acompaña a su obra en la Filmoteca

Hay un detalle en las bases de la novena edición de Realizadores murcianos que no se ve en otros certámenes de cortometrajes: el ganador del premio del jurado no solo recibe un diploma y una sesión especial en la Filmoteca Regional Francisco Rabal —que ya estaría bien—, sino que además elige qué película acompaña a su obra en pantalla grande.

Una forma de reconocimiento que convierte al cineasta premiado en programador por un día y que dice mucho del espíritu de una muestra que desde 2018 ha ido creciendo en participación edición tras edición.

Los directores de la Región de Murcia tienen hasta el 15 de junio a las 23.59 horas para inscribir sus cortometrajes. La proyección de los trabajos seleccionados tendrá lugar el 19 de junio en la Filmoteca. Pueden participar obras de cualquier género y categoría, con una duración máxima de 25 minutos, rodadas recientemente. El jurado valorará la coherencia narrativa audiovisual, la originalidad y creatividad de la pieza, y la calidad técnica del equipo productor —realización, montaje y recursos—.

Dos premios, dos formas de reconocimiento

Esta novena edición incorpora como novedad dos galardones que hasta ahora no existían en la muestra. El premio del público se elegirá mediante votación popular durante las propias proyecciones, dando voz a los espectadores. El premio del jurado oficial, otorgado por una comisión designada por la organización, incluye además de la sesión especial en la Filmoteca la posibilidad de que el equipo ganador programe junto a su cortometraje una película de su elección, convirtiendo el reconocimiento en una experiencia de programación propia.

El director general del ICA, Manuel Cebrián, subrayó que la iniciativa busca "impulsar un espacio de exhibición de los trabajos audiovisuales de los nuevos talentos, proporcionándoles la oportunidad de presentar sus trabajos en pantalla grande", y destacó que "en cada edición son más los trabajos que se presentan y de mayor calidad".

Un crecimiento que, en el contexto de una escena audiovisual regional cada vez más activa —con producciones como El instintode Juan Albarracín acumulando 26 premios internacionales o Todo lo necesario de Movistar Plus+ rodándose en cinco municipios de la Región—, tiene todo el sentido.

Las bases completas de la convocatoria están disponibles en la web de la Filmoteca Regional de Murcia.