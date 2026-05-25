Los ‘Conciertos Sentidos’ reunirán en Barranda propuestas musicales de Galicia, Andalucía, Castilla y León y la Región

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, a través de sus concejalías de Cultura y Turismo, lanza una nueva edición del ciclo ‘Conciertos Sentidos’, una propuesta dedicada al folk y a las músicas del mundo que se celebrará entre de mayo y noviembre en el auditorio interior del Museo de la Música Étnica–Colección Blanco Fadol de Barranda.

La programación está compuesta por cinco conciertos de pequeño formato, con acceso gratuito hasta completar aforo, que tendrán lugar los últimos domingos de mes a las 12:30 horas, con apertura de puertas desde las 12:00 horas. El cartel ha sido presentado por la concejal de Turismo, Ana Belén Martínez, junto a la representante de Surefolk, Alicia Baltasar, y el músico murciano Juan José Robles.

El ciclo, recuperado por el Ayuntamiento en 2024 tras quince años sin celebrarse, vuelve para consolidarse como una cita cultural singular centrada en la difusión de la música de raíz y las tradiciones sonoras de distintas culturas y territorios.

Programación

La concejal de Turismo, Ana Belén Martínez, durante la presentación de la pogramación / Enrique Soler

La programación arrancará este domingo, 31 de mayo, con el dúo formado por Pedro Pascual y Germán Díaz, músicos vinculados a Galicia y Castilla y León que ofrecerán un directo basado en la fuerza expresiva de la zanfona y el acordeón diatónico. Su propuesta fusiona músicas tradicionales de raíz con influencias europeas, dando lugar a un concierto dinámico y cercano que combina precisión armónica y ritmos bailables.

El 28 de junio será el turno de ‘Mixtura’, un proyecto integrado por Carolina Palencia y Juan José Robles, que revisa el repertorio sefardí desde una mirada contemporánea y profundamente personal. A través de instrumentos tradicionales y elementos de percusión popular, el dúo propone un viaje musical por diferentes épocas y territorios del Mediterráneo.

La programación, que comienza este domingo 31 de mayo con Pedro Pascual y Germán Díaz, se enmarca en las actividades conmemorativas del 20 aniversario del Museo de la Música Étnica–Fundación Carlos Blanco Fadol

Tras el periodo estival con el ciclo ‘A la luna de Barranda’, los ‘Conciertos Sentidos’ continuarán el 27 de septiembre con ‘Almasäla’, formación andaluza encabezada por Guillermo Castro y Paloma Povedano, que mezcla flamenco, jazz, música contemporánea y sonidos de inspiración mediterránea y oriental. Su repertorio transita entre lo acústico y lo electrónico con composiciones cargadas de poesía y reflexión.

La programación seguirá el 25 de octubre con La ‘Ziringalla’, grupo murciano especializado en música folk y de raíz tradicional, conocido por reinterpretar el repertorio popular del sureste español con una puesta en escena cercana y festiva, donde conviven instrumentos tradicionales y sonoridades contemporáneas. Su propuesta conecta la música popular con nuevas sensibilidades, manteniendo viva la esencia de las tradiciones musicales mediterráneas.

Los ‘Conciertos Sentidos’ 2026 concluirán el 29 de noviembre con ‘Murmurare’, grupo castellano que recupera melodías tradicionales, nanas, seguidillas y cantos de ronda en un espectáculo concebido como un homenaje a las raíces, la naturaleza y la tradición oral.

Vigésimo aniversario

Esta nueva edición de ‘Conciertos Sentidos’ se integra en las actividades organizadas con motivo del vigésimo aniversario del Museo de la Música Étnica–Fundación Carlos Blanco Fadol de Barranda, cuya programación conmemorativa se inició el pasado mes de abril con un concierto protagonizado por los conservatorios de Murcia y Caravaca en torno a la orquesta gamelán indonesia, una de las piezas más emblemáticas de la colección del museo. Hasta final de año, el museo será sede de un total de diez conciertos enmarcados en los ciclos ‘Conciertos Sentidos’ y ‘A la luna de Barranda’.

El ciclo, recuperado en 2024 tras quince años sin celebrarse, vuelve para consolidarse como una cita singular centrada tradiciones sonoras de distintas culturas y territorios

El Museo de la Música Étnica alberga una colección única en el mundo, formada por más de un centenar de instrumentos musicales procedentes de 145 países, reunidos por Carlos Blanco Fadol a lo largo de sus viajes por el mundo. Ubicado en la pedanía caravaqueña de Barranda, estrechamente ligada a la música tradicional por ser la sede de la Fiesta de las Cuadrillas, declarada de Interés Turístico Nacional, el museo se ha consolidado como un espacio de referencia para la investigación, conservación y difusión de las músicas de raíz. Durante 2025 recibió un total de 6.250 visitantes, reforzando su papel como atractivo cultural y turístico de Caravaca y de la Región de Murcia.