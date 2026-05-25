El baile de pareja inunda la segunda sesión del Mudanzas

El Festival Mudanzas. Encuentros con la Nueva Danza, es el más longevo dedicado solo a danza en su vertiente más contemporánea de toda la Región. Cartagena siempre ha sido un lugar donde la danza vive y se recrea, donde se visualizan obras innovadoras en un emplazamiento único como son los edificios, las calles o en esta ocasión las velas de los barcos como telón que enmarca los movimientos.

En la plaza de las Cartagenas del Mundo se dieron cita cuatro propuestas que animaron al público a quedarse, a verlas y a crear un cuarto foco de espectadores, desarrollando un cuadrilátero donde actuaban arropados los intérpretes.

El dúo 'Rhythm' de la compañía Marcat Dance, inauguró la sesión con esa energía especial que caracteriza al coreógrafo Mario Bermúdez. El ‘yin’ y el ‘yan’, la imagen de dos imanes que se atraen y se repelen, dos bailarinas que intentan alejarse para ser dos y volver a ser una sola en sincronía, con una energía capaz de absorber la atención del espectador. Las bailarinas Alessia Sinato y Mado Dallery mostraron su potencial a través de la composición de Bermúdez. Sin duda, una pieza que gustó mucho.

'Al punto' utilizó la paellera, tan común en el imaginario español, con aires cotidianos de domingo o festivos

'Al Punto', de la compañía OtraDanza, inició el tono divertido y coqueto de la tarde con un dúo interpretado por Samuel Olariaga y Araitz Lasa, y la impronta de una paellera. La obra utiliza ese elemento tan común en el imaginario español con aires cotidianos de domingo o festivos como hilo conductor para un dúo dinámico, saleroso, que juega con el objeto incluyéndolo en las cogidas o en los giros. Una pieza de calle que atrapa al espectador como bien sabe hacer Asun Noales con sus diferentes propuestas.

El tercer dúo, 'Liebe' coreografiado por Gustavo Ramírez, presenta a una pareja que se conoce y pasa por varias fases del enamoramiento. Ángela Waidele y Eduardo Zúñiga, se metieron al público en el bolsillo desde el inicio del mismo. Una pieza colorista en cuanto a vestuario y sentimientos, que te provoca ternura y un poco de angustia por si no sale del todo bien. La música acompaña a esos movimientos precisos y preciosos en el viaje de cupido con sorpresas inesperadas.

Y para cerrar la tarde, 'Ábrego', la última pieza, que regaló a los asistentes una obra creada para cinco intérpretes. Ana Erdozain, Dácil González, Alba González, Laura L. Muñoz y Fran Martínez, de la compañía Corpo Liminal, mutaron entre la raíz y el viento, con una densidad energética y de movimiento que rompía con lo que hasta ese momento se había vivido. Alba González consiguió con su propuesta coreográfica mantener un ritmo calmado y controlado que invadió el espacio posando el movimiento en amplitud de niveles

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