Rafael Hortal | La erótica de navegar con la ciencia

Compañero de colaboraciones en estas páginas de La Opinión, Rafael Antonio Hortal Navarro es una de esas personas inquietas que te encuentras en iniciativas culturales muy diversas. Forma parte de un magnífico tándem creativo con su mujer, María José Cárceles, y destaca por su variada afición a los temas más variopintos que lo retratan como un hombre inquieto y aventurero. Lo pillo desmontando una exposición colectiva en la que participa, en el Museo de la Ciencia, situado junto al río Segura; allí le hago la foto y luego nos vamos a una terraza donde nos tomamos unos cafés y hablamos de todo lo divino y, sobre todo, de todo lo humano, hasta de lo carnal.

Rafa nació en la pedanía murciana de La Arboleja. Su madre era una maestra cartagenera y su padre un técnico de radio de la capital regional. Me cuenta que, tras hacer la mili, aprobó la oposición para entrar en la Delegación Territorial de Televisión Española. Allí ha ejercido toda su vida laboral hasta que, recientemente, se prejubiló. Desde los primeros años fue ascendiendo, haciendo muchos cursos y especialidades, llegando a ser redactor y productor.

El recorte de plantilla me permitió dedicarme más a iniciativas culturales y a escribir

Dio cursos en el Instituto de Formación de UGT y clases de Audiovisuales en el INEM. Llegó hasta ser jefe de Medios y se recorrió muchas veces todos los rincones de nuestra Región. No me extraña que le guste tanto la geografía después de haber grabado fiestas, carnavales, romerías, y paisajes durante 40 años: "Huvo una remodelación en TVEMU y me ofrecieron prejubilarme hace 12 años. Aquel brutal recorte de plantilla me permitió dedicarme más a diversas iniciativas culturales, asociativas y artísticas y también a escribir, tanto libros como en prensa".

Una de sus pasiones es viajar con su mujer. Ha tenido varias motos y le encantan los veleros, de los amigos, claro. Me cuenta su trayecto por Cuba, París, Londres o Roma, también algún viaje con los Sardineros de las Fiestas de la ciudad. Reconoce que se ha refugiado en el arte y la cultura y que, pese a no estar ya en Televisón, sigue enganchado a las noticias de los periódicos y a los informativos de las televisiones. "Nunca pensé que viviría tantos cambios en el mundo: la caída del muro de Berlín, el fin de ETA, la pandemia, el mandato de Donald Trump, las guerras otra vez… sólo nos faltaba ver llegar a los extraterrestres, yo no lo descarto", me dice divertido y me confiesa que era seguidor de aquella revista de parasicología y ovnis de Jiménez del Oso, "aunque ahora soy más escéptico, la verdad".

"Está todo por descubrir"

Nos ponemos serios, la conversación nos lleva a hablar de Física Cuántica, de la teoría de cuerdas… Le interesa mucho el mundo y el cosmos, la ciencia… Con razón hemos quedado en este museo. Al final me reconoce que "realmente no sabemos casi nada, está todo por descubrir y eso es apasionante a la vez que desesperante". Me confiesa que su mujer es "fundamental" en su vida: "Agradezco su mente creativa, su compromiso social y su feminismo militante. Su apuesta por la solidaridad es para mí un ejemplo. Yo le aporto una mentalidad más abierta, nos complementamos, por eso trabajamos juntos en varios proyectos artísticos, fotográficos y expositivos. Juntos estamos también en la Sociedad Geográfica Regional, otra de nuestras apuestas más queridas. En todos los casos, tenemos mucho que aprender de las mujeres".

Actualmente parece que estamos en un momento más conservador y quizás podemos caer en la autocensura

Y añade: "He vivido muchas cosas, pero lo más importante de mi vida ha sido ser padre y ahora poder ser abuelo". Por eso le indigna que los niños sufran, que los maltraten, que pasen hambre y necesidades, que sufran las guerras de los poderosos y de los mayorer.

Hablamos también de literatura y de sus libros: "Mi primera novela, 'Armónicos', no pensaba publicarla porque era una especie de divertimento erótico. Al final inició un camino que he continuado en varias publicaciones. Actualmente parece que estamos en un momento más conservador y quizás podemos caer en la autocensura". Después ha escrito otros libros como 'Arde el Trópico', 'Aquelarre', 'Historia de Lo' o 'Encuentros de personajes femenisos de la literatura erótica'. Tambien le interesa la literatura de viajes, le apasionan los veleros y ha escrito relatos y artículos periodísticos sobre este tema.

Mirada a la Región desde el mar

"Con la Sociedad Geográfica —añade— hacemos rutas, viajes y muchas actividades para el conocimiento geográfico, incluyendo conferencias y mesas redondas". También hablamos del poeta Soren Peñalver, cuya amistad nació hace muchos años: "Le he llegado a mecanografiar sus textos para el diario La Opinión". Rafael Hortal también es colaborador de este periódico, sobre todo en los suplementos veraniegos y aquí hemos podido leer sus relatos eróticos y, como no, sus viajes en barco por la costa regional, todo un encuentro con nuestras costas y con los pueblos, haciendo paradas en el paisaje, la historia y la cultura. Le gusta en especial la vela clásica y ha viajado en los barcos de su amigo Antonio Lorente, un apasionado del tema.

Uno de sus relatos, que me apasió, fue en el que hablaba del sarcófago de Micerinos, que navegaba de Egipto a Inglaterra y se hundió en un naufragio en las costas de Cartagena y que está por encontrar y sacar a flote. La conversación prosigue y me habla de esa pasión por las motos: "He tenido seis motos, siempre me ha gustado la velocidad y la libertad de estos vehículos. Como no me gusta el fútbol, he tenido tiempo para otras aficiones y me he ahorrado mucho dinero en abonos, dinero que hemos gastado en estas otras aficiones".

Recibió un Premio del Ejército del Aire y la Antena de Plata de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisón de la Región de Murcia

Me cuenta que en 1983 recibió un Premio del Ejército del Aire por un reportaje que realizó de la Patrulla Águila. También recibió la Antena de Plata de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisón de la Región de Murcia. Hizo incluso un cortometraje con el artista Luis Marino, Phoenix, múltiplemente premiado. Realizó una muy reconocida serie sobre el Patrimonio con Pity Alarcón. En fín, toda una vida llena de múltiples trabajos sobre mil temas interesantes.

En la actualidad comisaria y participa en otra exposición en Molina de Segura. Genoma Artístico del Grupo Celes y El Perro Pinto. Es una muy interesante muestra sobre rostros de mujeres inspiradas en sus viajes: "Hemos partido de la realidad y nos hemos ayudado de la IA para sacarles el alma". Podríamos seguir durante horas, pero ya nos veremos otro día en mil encuentros con la cultura y el arte. Grande.