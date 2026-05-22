La Sinfónica de la Región se une a Carmen Linares y Jesús Carmona en un gran homenaje a Manuel de Falla

La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia volverá a situarse este fin de semana en uno de los grandes escenarios culturales del país con su participación en la 38ª edición del Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda, donde acompañará a la cantaora Carmen Linares y al bailaor Jesús Carmona en el espectáculo Conjuro-Manuel de Falla 150 años.

El montaje ha sido concebido como un homenaje al 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, una de las figuras esenciales de la música española del siglo XX. La propuesta combina música sinfónica, cante flamenco y danza contemporánea a partir de algunas de las obras más emblemáticas del compositor gaditano, entre ellas El amor brujo y El sombrero de tres picos.

La dirección musical correrá a cargo de Manuel Coves, uno de los nombres más vinculados al repertorio español y flamenco sinfónico, habitual colaborador de artistas y compañías de primer nivel.

La presencia de Carmen Linares, considerada una de las grandes voces del flamenco contemporáneo y referente absoluto del cante jondo, añade además un carácter especial a la velada, ya que la artista recibirá durante el festival la Medalla de Oro del certamen en reconocimiento a toda su trayectoria.

Junto a ella estará el bailaor y coreógrafo Jesús Carmona, Premio Nacional de Danza, cuya propuesta artística destaca por la combinación de raíz flamenca y lenguaje contemporáneo.

Flamenco, danza y sinfónica en un mismo escenario

Lejos de plantearse como un concierto convencional, Conjuro articula un diálogo entre disciplinas escénicas en torno al universo creativo de Manuel de Falla. El espectáculo explora la relación del compositor con el flamenco y con el cante popular andaluz, elementos que marcaron buena parte de su obra y de su investigación musical.

La propuesta busca además actualizar el legado de Falla desde una mirada contemporánea, integrando la expresividad del baile, la fuerza del cante y la dimensión orquestal en una producción de gran formato.

Carmen Linares recibirá durante el festival la Medalla de Oro del certamen en reconocimiento a toda su trayectoria

La participación de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia en el festival supone una nueva presencia del conjunto murciano en circuitos culturales de relevancia nacional. El Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda se ha establecido en las últimas décadas como una de las citas musicales inprescindibles del país gracias a una programación que combina patrimonio histórico, grandes intérpretes y propuestas escénicas inmegorables.

Desde el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), su director Manuel Cebrián, ha destacado que esta invitación “refleja el reconocimiento al trabajo artístico de la orquesta y contribuye a proyectar la imagen cultural de la Región de Murcia fuera de su territorio”.

La actuación en Úbeda llega además en un momento de intensa actividad para la formación murciana, que durante los últimos años ha ampliado su presencia en festivales, producciones escénicas y colaboraciones con artistas de distintos ámbitos musicales.

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La actuación tendrá lugar este sábado 23 de mayo, a las 22.00 horas, en la monumental Plaza Vázquez de Molina de Úbeda, uno de los espacios patrimoniales más reconocidos de Andalucía y sede habitual de las grandes citas del festival jienense.