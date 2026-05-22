Un personaje "quijotesco" en medio de la pandemia: la compañía murciana Enkidu Teatro presenta ‘Muérdago’

Hace ya cinco años de la pandemia que cambió nuestras vidas. Sin embargo, a día de hoy seguimos reviviendo las consecuencias más profundas que trajo consigo, especialmente las que afectan a las relaciones humanas. Muérdago explora lo que esa experiencia activó en nosotros. Su estreno será el próximo sábado 23 de mayo en el Auditorio Miguel Ángel Clares de Algezares.

Carlos Cegarra, director de la compañía murciana Enkidu Teatro, comenzó un proceso creativo profundo en 2021 durante una residencia en Centro Negra (Blanca), una institución de investigación y creación en contexto destinada a artistas de toda la Región. Un par de años después llevó su investigación a nivel internacional en el Thomas Prattki Center de Berlín y finalmente definió la obra Muérdago por completo en el Sansusi Art Residencies Center en Letonia.

Respecto a las instituciones como Centro Negra, que ayudan a los artistas a desarrollarse y crear proyectos, el propio Cegarra nos cuenta que “todos los espacios que haya son pocos”. También es coordinador de La Cuadra, espacio para la cultura y las artes situado en el entorno del Mar Menor (Los Nietos). Por esto mismo sabe bien el murciano que hacen falta estos espacios, especialmente cuando ya están creadas las obras y llega la hora de mostrarlas al público: “La infraestructura cultural de la Región no da abasto a la cantidad de talento que hay”.

Un actor, muchos personajes

El director murciano, criado entre Puente Tocinos y La Unión, es el único intérprete en escena. Al preguntarle a cuántos personajes interpreta, se echa a reír y dice que tendría que pensarlo; al final se queda con la respuesta de “más de 10 y seguramente más de 15”. Sin embargo, insiste en que no es simplemente un monólogo, sino que su influencia del teatro gestual hace que sea una obra con mucho movimiento en escena. Cuenta además con el pianista y compositor Evalds Lazarevics, autor de la música y el espacio sonoro de la obra.

Cegarra define al personaje principal como “medio quijotesco”, ya que empieza a delirar durante la pandemia de covid y siente que está llamado a resolver algo. La obra entrelaza estas historias personales con una dimensión simbólica inspirada en la tradición mítica y en personajes como Parzival, héroe de la Edad Media que fue elegido de niño para ser el heredero del Grial. Se utiliza esta dimensión mítica para entender lo que está pasando en la actualidad.

Obra visceral e incómoda

Lo que hace a Muérdago especial es que “no ofrece respuestas, no da un discurso pedagógico, sino que muestra una realidad”, asegura el creador. “Muérdago tiene algo muy de catarsis, de soltar emociones”, continúa, “y tiene la intención de mover al público y sacarlo del lugar que viene”.

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Carlos Cegarra define la obra como “visceral e incómoda”, pues habla de las heridas que arrastramos, que en ocasiones nos zarandean y toman el control de nuestra vida. Insiste en la importancia de “mirarnos y comprendernos”, algo que esta obra pretende provocar en los espectadores mediante un viaje completo entre emociones muy contrastadas.