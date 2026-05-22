Del indie rock de Shinova al blues pantanoso de Guadalupe Plata: estos son los conciertos del fin de semana en la Región

La Región de Murcia vivirá este fin de semana una intensa agenda musical con conciertos para prácticamente todos los gustos. La programación arrancará el viernes con el blues crudo y pantanoso de Guadalupe Plata en el Mr Witt Café de Cartagena, la energía underground de Barder en la Sala Musik y el art-punk excéntrico de Pepsi & The Clits en La Yesería. El sábado, el protagonismo se repartirá entre el rock metal de los argentinos Rata Blanca en Sala Mamba!, el jazz de BirdMAM Quartet en Jazzazza, la electrónica experimental de Estrella Fugaz en Ítaca, el homenaje a Pepe Risi de la banda Risi en La Yesería y el pop rock de Germán Meoro en REM. La nota más multitudinaria llegará con Shinova, que actuará gratis en el Recinto de Fiestas de Alcantarilla dentro de sus Fiestas de Mayo.

Pedro de Dios y Carlos Jimena, integrantes de Guadalupe Plata / L.O.

Guadalupe Plata, música con duende y locura

En uno de los veranos más infernales que se recuerdan, dos amantes del blues del pantano realizaron un experimento químico mezclando el canto de la rueda de pozo oxidada de Hound Dog Taylor, la oscuridad de Skip James, el ritmo hipnótico de John Lee Hooker y R. L. Burnside, la locura de Screamin’ Jay Hawkins, la dulzura de Tampa Red, el slide asesino de Elmore James y la esencia de Son House.

La combustión fue inmediata, pero las llamas quedaron fuera de todo control cuando Paco Luis Martos apareció en el laboratorio con un primitivo bajo elaborado artesanalmente con un barreño de zinc, un palo de madera y una cuerda de arrancar motosierras.

De esas llamas nació Guadalupe Plata, un compuesto diabólicamente adictivo formado por un blues crudo, sucio y serpenteante, letras de amor de ultratumba ladradas en castellano y una electrizante y sudorosa puesta en escena. El dúo formado en la actualidad por Pedro de Dios y Carlos Jimena es una banda de blues que se dio a conocer con una singular formación de trío en la que también tocaban el barreño y la botella de anís.

La música de Guadalupe Plata —un premio Ojo Crítico, otro Impala y varios de la Música Independiente—, que ha actuado por diversos rincones del planeta (Reino Unido, Europa, Sudamérica, EE. UU.) llegando a convertirse en el capricho confeso del mismísimo Iggy Pop (la Iguana no se ha cansado de lanzarles parabienes desde su programa de radio en la BBC), se ha filtrado en series de televisión como Shameless de Showtime y How to Make it in America de HBO. En directo, son una tormenta que apenas cabe en el escenario; cada golpe de baqueta y cada riff convocan fuerzas que no necesitan arroparse en artificios ni pantallas gigantes para levantar los ánimos con un alud de trance y ruido.

Guadalupe Plata fusiona blues, boogie y psicodelia en un sonido crudo y hechizante. Herederos del espíritu de Hooker y Morricone, su música evoca duende y locura. Si no les has visto en directo, aprovecha, porque es una de esas experiencias de las que nadie sale indemne, en las que cada tema es un hechizo, la verdad del blues y el rock `n` roll pantanoso y originario.

Viernes 22, 21.30 horas | Mr Witt Café, Cartagena | Desde 15 euros

La banda argentina de heavy metal Rata Blanca / L.O.

Rata Blanca, la banda de rock/metal más importante de habla hispana

Rata Blanca marcaron a varias generaciones dentro del hard rock y el heavy metal en castellano. Estos bonaerenses merecerían estar en la cúspide del género a escala internacional, por la calidad de un legado que se ha expandido durante 40 años.

El grupo encabezado por el guitarrista Walter Giardino y el vocalista Adrián Barilari vuelve en 2026 con un guiño a los 35 años de Magos, espadas y rosas, banda sonora de una época donde todo era posible, el futuro era una hoja en blanco y el rock la única verdad.

Surgida en 1987, Rata Blanca se considera la banda de rock/metal más importante de habla hispana, y es la más reconocida a nivel internacional. Sus primeros álbumes marcaron un nuevo rumbo en la historia del rock en español, convirtiéndose rápidamente en una banda multiplatino, con niveles de popularidad jamás imaginados para un grupo del género.

A lo largo de su carrera han sido nominados para los Grammy, y su disco El Reino Olvidado obtuvo 12 Discos de Oro, 10 de Platino y 3 Doble Platino, deviniendo a lo largo del tiempo. La banda de hard rock argentino más exitosa, Rata Blanca, viene con muchas ganas de volver a liarla.

Sábado 23, 22.00 horas | Sala Mamba!, Murcia | Desde 35 euros

Marcos Ávila, Miguel Ángel Torrs, Andrés García y Asier Roldán se unen en el proyecto BirdMAM Quartet / L.O.

BirdMAM: Quartet sensibilidad, virtuosismo y un groove envolvente

BirdMAM Quartet es una formación murciana de jazz que destaca por su frescura, versatilidad y elegancia sobre el escenario. La formación la componen el pianista Marcos Ávila (compositor y arreglista en otros proyectos como Shenandoah Jazz Project -seleccionados en la Competición de Jazz de Bucarest-, o Night & Day Jazz Band), el contrabajista Miguel Ángel Torres (ha girado con diversas formaciones, como Neuman, Radiola o Clara Path), el baterista Andrés García (también en Shenandoah Jazz Project) y un invitado especial: el guitarrista Asier Roldán.

Su proyecto actual, Standards and Not, se caracteriza por la variedad estilística; abarca desde el jazz más clásico hasta ritmos latinos y versiones adaptadas al jazz de temas pop y rock, explotando la improvisación en cada tema para impulsarlo hacia una mayor libertad expresiva. Su directo combina sensibilidad, virtuosismo y un groove envolvente que convierte cada concierto en una experiencia cercana y memorable.

Sábado 23, 22.00 horas | Jazzazza Jazz Club, Algezares 22€ | Mesa / 14€ General de pie

El murciano Barder presenta este viernes en la sala Musik las nuevas canciones de su disco Malas Ideas / L.O.

Barder, guitarras afiladas y energía underground

El nuevo disco del músico murciano Barder, Malas Ideas, es una auténtica bomba. Su presentación en directo tendrá distorsión, guitarras afiladas y energía underground. Se trata de un trabajo de diez canciones donde el rock actúa como eje principal, atravesado por elementos heredados del rap, la electrónica y la cultura alternativa contemporánea. Desde una introducción cercana al spoken word y las estructuras del hip hop hasta una outro con texturas próximas al techno, el disco se sostiene sobre guitarras tensas, melodías oscuras y una actitud frontal que evita artificios.

En Sides (2022), el álbum debut de Barder, canciones como Da igual -junto a limalimon-, Amor -con Nieto666- u Otro día más -junto a Noah y Garfio R- funcionaban ya como primeras coordenadas de una sensibilidad propia: emocional, nocturna y marcada por una pulsión melódica que empezaba a expandirse más allá de sus raíces iniciales. Macarra (2024), un EP producido por Félix Esteban (Rata, Walls), supuso un punto de inflexión en su carrera. Con un sonido que bebe directamente del rock alternativo más enérgico, prometen calentar las paredes de la sala Musik con temas para cantar a pleno pulmón, una cerveza en la mano y ese rollo canalla que tanto gusta.

Viernes 22, 21.30 horas | Sala Musik, Murcia | Desde 10 euros

Estrella Fugaz, proyecto musical del toledano Lucas Bolaño / L.O.

Estrella Fugaz, entre el folclore y la electrónica

Estrella Fugaz es el proyecto del toledano Lucas Bolaño, entre el folclore y la electrónica, desde el infraunderground, el DIY, la experimentación y la improvisación libre.

Bolaño ha publicado referencias de sus diferentes proyectos en netlabels y pequeños sellos nacionales e internacionales; formó parte del colectivo GRS (Grupo de Resistencia Sonora, dedicado a la programación y difusión de músicas marginales) y publicó varios discos bajo el seudónimo ELM. También ha colaborado en diferentes bandas: Glue Kids, Cabeza. Erissoma + Lucas Bolaño, La Estrella de David... Sus temas, construidos a partir de sampleos, sintes, percusiones, guitarra española y capas de voz, hablan de lo cotidiano y lo marciano en una mezcla de humor y nostalgia.

Su tercer disco, Una casa espacial dibujada en un A4 (Intromúsica), salió en octubre y tiene como hilo conductor la ruptura desde el punto de vista de la oportunidad para empezar algo nuevo, no como algo malo. A las colaboraciones que ya se han podido escuchar en los singles previos, como la de Miren Iza-Tulsa, se sumaron las de Fernando Alfaro (Surfin’ Bichos, Chucho) o Marina de Repion.

En directo, acompañado por el baterista Ricardo Ramos y Javier Carrasco (Betacam), sus canciones se dilatan sobre bucles, coqueteando con el noise, el dub, el kraut, la indietrónica o la improvisación libre instrumental.

Sábado 23, 21.30 horas | Cooperativa Ítaca, Murcia | Desde 10 euros

La Tormenta Perfecta Tour de Shinova llega este sábado a las fiestas de Alcantarilla / L.O.

Shinova, la parte noble del rock español

Paso a paso, con constancia, tenacidad y buenas canciones, los vizcaínos Shinova llevan años instalados en la parte noble del rock español, capitalizando carteles de grandes festivales y llenando recintos como el Movistar Arena. Este viernes estarán en las Fiestas de Alcantarilla.

Es la primera vez que Shinova rompe el ritmo de la industria musical en el que se van sucediendo discos y giras sin parar. Lo han hecho publicando un EP, el primero de su carrera, tras una etapa enormemente fructífera que, con El Presente (2024) como espina dorsal, concluyó el pasado mes de diciembre llenando el Movistar Arena de Madrid. Esto sucedió después de muchos años de furgoneta, salas, festivales...

Concebido como un relato en cuatro actos donde las melodías y la imagen se entrelazan para formar una experiencia continua, el EP conceptual La Tormenta Perfecta es un mapa de posibilidades que explora los caminos que quedaron sin recorrer, historias que se desvanecen antes de llegar a suceder, rescatando los momentos que nunca llegaron a materializarse del todo; una invitación a descubrir qué queda cuando la realidad se impone y solo permanece el recuerdo de una historia que pudo haberlo sido todo, con referencias a esa manera de trabajar que tenía Robe en algunos de sus últimos y más celebrados trabajos.

Con La Tormenta Perfecta Tour, Shinova, que ha hecho una canción (Sua Gara) para el equipo de baloncesto de su ciudad, el Bilbao Basket, propone al público una experiencia inmersiva y emocional en la que cada canción funciona como una escena y cada concierto como un relato completo.

Sábado 23, 23.30 horas | Recinto de Fiestas de Alcantarilla | Gratuito

Una de las actuaciones de Risi, un homenaje a Pepe / Photographer: SERGIO GONZALEZ

Risi, un homenaje a Pepe

En el 29.º aniversario de la muerte de Pepe Risi y el 35.º de la de Toño (ambos fallecieron en sendos 9 de mayo: 1997 y 1991), Paco Urbano vuelve a montar un homenaje al cantante y alma de Burning, probablemente la gran banda de rock and roll de España. Pepe Risi, como cantaba Loquillo, «mató el silencio de las calles de Madrid».

Autores de clásicos como la archiconocida ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?, Mueve tus caderas, Jim Dinamita, Esto es un atraco o No es extraño que tú estés loca por mí, Burning nunca lo tuvieron fácil, y años después de la muerte de Risi, la formación capitaneada por Johnny Cifuentes sigue enfrentándose a un futuro incierto y a las vicisitudes de una industria en decadencia.

La banda Risi se formó para homenajear la figura de Pepe Risi. Está formada por Paco Urbano (voz y guitarra), José Carlos ‘Negro’ (voz y guitarra), Canito (bajo), Paco Patillas (teclados) y Wichy de Maya (batería). Acompañados de músicos invitados, repasarán extensamente las canciones que Risi y Toño compusieron y tocaron con Burning entre 1974 y 1997.

Sábado 23, 21.30 horas | La Yesería, Murcia | Desde 10 euros

Pepsi & The Clits no hacen prisioneros

Pepsi & The Clits, peculiar propuesta desde Mojácar, vuelan por debajo del radar, pero en sus actuaciones no hacen prisioneros. Su inclasificable y excéntrico cóctel parece proceder del Dunedin australiano, del art-punk o la neopsicodelia. Podrían pasar por un grupo de Flying Nun o de Ork Records, pero también sonar cercanos al post punk más psicodélico, sofisticadamente primitivos, con un distinguido juego de guitarras eléctricas y acústicas, un muy característico y afectado acento británico, y un sentido del pop excéntrico pero accesible.

Presentan God And Chips, auténtica excentricidad de artefacto sonoro inclasificable, aunque con ciertas aproximaciones al art punk neoyorquino y al pop psicodélico británico de principios de los ochenta. Los discos que han grabado siempre han sido con el mismo productor, Paco Loco. Puede ser que, al cerrar los ojos, sientas que estás en el CBGB neoyorquino de los 70.

Viernes 22, 21.30 horas | La Yesería, Murcia | Desde 8 euros

Las canciones de amor llegan a la sala REM este fin de semana / L.O.

Germán Meoro, el amor en sus distintas tonalidades

Cantante y compositor murciano, pasó por grupos como Por Herencia —con los que ganó el primer premio en el certamen Murcia Joven y publicó discos como Por Herencia (2000) y Escápate conmigo (2004)—, antes de dar el salto a una carrera musical en solitario en la que ha firmado contratos con tres multinacionales y ha conseguido que algunas de sus canciones suenen en las principales radiofórmulas del país. Su segundo disco en solitario, La vida mía, llegaba cuatro años después de El telón de las sensaciones, que sumó más de 2.000.000 de visitas en YouTube.

Si de algo anda sobrada la música popular —aquí y en todas partes— es de canciones de amor. Por algo será: las baladas románticas son dardos certeros en la diana del corazón; historias que evocan historias. Para el músico, el amor (junto con su antítesis, el desamor) es el fertilizante principal de su escritura; no descubrimos nada. Pero, cuidado, hay canciones de amor y canciones de amor. Las que recoge inevitable son, lisa y llanamente, bellas historias.

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Sábado 23 22.00 horas | Sala REM Murcia | Desde15 euros