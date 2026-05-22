Cartagena Folk reunirá conciertos, artesanía y actividades familiares durante tres días con Xabier Díaz a la cabeza

La música de raíz, la tradición oral y la cultura popular volverán a llenar Cartagena con una nueva edición de Cartagena Folk, que celebrará su decimosexta edición los días 5, 6 y 7 de junio en el Parque de la Rambla, junto al estadio Cartagonova.

El festival, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena y con entrada gratuita, el festival se convierte en una cita cultural de lo más singular dento del calendario gracias a una programación que combina conciertos, talleres, artesanía, gastronomía y actividades para todos los públicos.

La edición de 2026 volverá a reunir algunas de las propuestas más interesantes del panorama folk y de músicas tradicionales de la península ibérica, apostando por proyectos que reinterpretan el patrimonio musical desde una mirada contemporánea, abierta al mestizaje y a la experimentación sonora.

Xabier Díaz encabeza el cartel

Uno de los grandes nombres de esta edición será Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, una de las formaciones más reconocidas de la renovación del folk gallego. Tras su paso por proyectos históricos como Berrogüetto, Xabier Díaz ha desarrollado una extensa labor de recuperación del cancionero popular gallego, trasladando al escenario melodías y ritmos vinculados a la tradición oral.

Xabier Díaz y Adufeiras de Salitre. / Ayto. Cartagena

Junto a las Adufeiras de Salitre, ensemble femenino de voces y percusión tradicional, construye un espectáculo de gran potencia escénica donde conviven la raíz popular y la reinterpretación contemporánea.

También desde Galicia llegará De Ninghures, uno de los grupos emergentes con mayor proyección dentro de la nueva escena folk gallega. Su propuesta combina sonoridades atlánticas, música tradicional y elementos actuales en un directo festivo y dinámico que reivindica el folclore como una expresión viva y en constante transformación.

El cartel contará además con Barrio Mudéjar, proyecto liderado por Carlos Soto, exintegrante de Celtas Cortos, que explora las conexiones entre las músicas castellanas, sefardíes, mediterráneas y orientales a través de un repertorio marcado por el viaje, la memoria y el diálogo cultural.

Desde Cantabria llegará Casa Palma, formación centrada en la recuperación del folclore montañés y las coplas tradicionales del norte peninsular, mientras que Mixtura aportará una propuesta basada en la fusión de músicas mediterráneas, ibéricas y latinoamericanas.

La programación musical se completará con la participación de grupos y proyectos de la Región de Murcia como Pájaro Guía, Camino Sur, D’Akokán, Celtícue y Sedo DJ, reforzando la apuesta del festival por combinar artistas consolidados y propuestas emergentes.

Actividades para todos los públicos

Furera de la parte de los conciertos, Cartagena Folk volverá a convertir el Parque de la Rambla en un espacio de convivencia cultural con numerosas actividades paralelas vinculadas a las tradiciones populares y la artesanía.

El recinto contará con mercadillo artesanal, podcasts en directo, exposición fotográfica y propuestas participativas dirigidas especialmente al público familiar. Entre ellas destacan talleres de baile tradicional, esparto, bolos cartageneros y actividades infantiles, además de exhibiciones de alfarería en vivo y catas gastronómicas relacionadas con el producto local y artesanal.

el Festival Cartagena Folk el año pasado. / Ayto. Cartagena

El festival incorporará también una zona de juegos tradicionales de madera pensada para niños y familias, reforzando el carácter abierto y divulgativo del evento.

La Escuela Folk

Como una de las principales novedades de esta edición, el viernes por la mañana se celebrará la primera Escuela Folk, una actividad educativa en la que participarán alumnos de 5º y 6º de Primaria de diferentes centros escolares de Cartagena.

Los estudiantes asistirán a talleres relacionados con la música tradicional y ofrecerán posteriormente un pequeño concierto colectivo preparado específicamente para el festival, en una iniciativa orientada a acercar el patrimonio musical popular a las nuevas generaciones.

Con dieciséis ediciones a sus espaldas, Cartagena Folk se ha convertido en una de las propuestas culturales más reconocibles de la ciudad gracias a un formato que une música, patrimonio, artesanía y participación ciudadana en un entorno al aire libre.

El festival mantiene así su apuesta por divulgar las músicas tradicionales desde una perspectiva contemporánea y accesible, generando un espacio donde conviven investigación etnomusical, celebración popular y nuevas formas de reinterpretar la cultura de raíz.