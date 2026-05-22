Caries: "Mi nuevo disco en el fondo es optimista; es confiar en que la paz llegará y que las cosas mejorarán"

Hay años que marcan un antes y un después, y el 2025 de Arturo Casabuena (miembro activo de bandas clave del nuevo pop como Perdón y Mireya Caray!) tiene toda la pinta de convertirse en un capítulo histórico de su trayectoria. Tras alzarse con el Warm Up - Región de Murcia Suena junto a su banda Perdón, el músico alcoyano terminó de consagrar su arrollador talento compositivo ganando el prestigioso certamen Creamurcia 2025 en la categoría de Canción de Autor. Lo hizo bajo el manto de Caries, su proyecto más personal, vulnerable y descarnado.

Ahora, de la mano de Grabaciones Vistabella y con la sutil mezcla de Guille Solano, Caries abre las puertas de su intimidad en Volverán a casa (Grabaciones Vistabella, 2025), donde la baja fidelidad emocional se mezcla con una madurez compositiva brillante; un primer LP que es un refugio de invierno donde singles como María Antonieta, El jardín o Superasustado trazan un mapa sensitivo impecable. El álbum se sumerge en la premisa de que «todo termina, como el invierno», transitando desde la desolación hasta la calidez de la acogida. Nos colamos en su ‘hogar’ particular para charlar sobre este gran momento dulce y creativo, y hablamos con Arturo sobre la dualidad de sus proyectos, la reconfortante aceptación de la nostalgia y la búsqueda incansable de ese lugar seguro al que, pase lo que pase, siempre terminamos volviendo, para desgranar los secretos de un disco que huele a hogar, a cotidianidad y a superación. Lo estrena en el ciclo Las Noches del Malecón este sábado.

Llevas doblete. Ganas el Creamurcia de Canción de Autor con Caries y el Región de Murcia Suena (Warm Up) con Perdón. ¿Cómo se gestiona emocionalmente que tus dos proyectos, siendo tan distintos en sonido, reciban ese amor a la vez?

Normalmente no me paro a pensar en ello, porque todo alrededor sigue igual, pero cuando le doy un par de vueltas, me parece casi irreal. A priori da un poco de vértigo, pero la conclusión a la que llego siempre y que más paz me transmite es que, al parecer, a la gente le gusta lo que hago, y eso me da mucha confianza.

Ganar un certamen como el Creamurcia en la categoría de Canción de Autor es un sello de calidad enorme. ¿Qué ha cambiado en tu forma de ver el proyecto de Caries antes y después de ese premio?

El principal cambio ha sido aceptar que las canciones que hago en Caries están bien. O sea, siempre ha sido un proyecto al que le he prestado menos atención y que me ha dado más vergüenza compartir, porque es más ‘serio’ que Perdón o Mireya, pero lo del Creamurcia me ha hecho darle más valor. Es como cuando tu hijo mediano gana una carrera, que piensas: «Anda, pues sí que vale».

El álbum se llama Volverán a casa, en plural. ¿Quiénes volverán? ¿O es una promesa propia?

Realmente es en plural porque me gusta más cómo suena y cómo queda escrito. Pero podemos decir que Volverán a casa es una metáfora de que, aunque no haya llegado aún, en algún momento me reconciliaré con las cosas de mi identidad que no me gustan. Igual que un niño que, después de haberse ido de casa enfadado con sus padres, decide volver porque en realidad les quiere, y fuera hace frío y viento, y está lloviendo, y en Murcia llueve barro.

Hay como un hilo invisible de nostalgia que conecta todas las canciones. ¿Es una nostalgia que duele o de esas que ya curan y te hacen sentir a salvo?

A mí la nostalgia siempre me ha atravesado, tanto para bien como para mal (igual es generacional). En general, siento mucha compasión por un hipotético niño Arturo, porque me lo imagino medio perdido y desorientado, y eso me lleva a canciones que duelen (como Hogar1 o Mejor que a mí), pero también a algunas que curan (como Hogar2).

¿Los recuerdos de tu infancia son alegres, tristes? ¿Es este un disco tirando a alegre?

Los recuerdos de mi infancia son en un 99% alegres, aunque ahora, con cierta distancia, veo que de niño tampoco le daba muchas vueltas a las cosas. Con el tiempo, creo que el despertar del diálogo interno me ha llevado a conectar con emociones negativas, cosa que antes me costaba un montón. Aun así, y aunque mis amigas dicen que lloran siempre con alguna canción en mis conciertos, para mí es un disco en el fondo optimista. Es un viaje desde la parte más honda de un abismo hasta, al menos, ese punto donde adivinas un rayo de sol. Es confiar en que la paz llegará, que las cosas mejorarán, que volverás a casa.

Aunque mis amigas dicen que lloran siempre con alguna canción en mis conciertos, para mí es un disco en el fondo optimista

Parece que en canciones como Hogar1 y El jardín abres las puertas de tu casa (y de tu intimidad) de par en par. ¿Da vértigo mostrarte tan vulnerable o es una necesidad terapéutica?

Con Hogar1 sí que me dio un poco de vértigo, porque la letra no podría ser más explícita, y suelo ser bastante críptico precisamente por vergüenza. Aun así, me parecía un acto de sinceridad con mis amigos de Agres que necesitaba hacer, principalmente porque luego a mí no me salen las palabras y se me olvidan.

Hay un misticismo y un juego de perspectivas muy interesante en títulos como María Antonieta y Desde el otro lado ¿Qué historia querías contar ‘desde el otro lado’?

Con esa canción quería hacer una especie de resumen sobre lo que había sido mi último año, que había sido un poco convulso. Por ejemplo, cuando la canción dice «he visto a un gatito nacer», me refería a que mi amiga Leyre había adoptado un gato, o cuando digo «he visto una lombriz resucitar», lo decía porque me había leído el cuarto libro de Dune. Aun así, luego hay otras cosas como «he visto un hormiguero arder», que simplemente me gustaba cómo sonaban. Me pasa mucho eso.

Respecto de Superasustado, el miedo es una emoción muy humana, pero que a veces nos da pudor admitir. ¿A qué le tiene miedo Caries ahora mismo, especialmente después de un año de tantos hitos?

Le tengo bastante miedo a tener que pasarme la vida entera trabajando de algo que no me guste. Todas las cosas a las que me dedicaría por vocación son muy poco útiles. El otro día miré dónde se podía estudiar el grado Ciencias de las Religiones simplemente por gusto, y luego pensé: «Pero Arturo, ¿a dónde vas con esto?». Además, solo se estudia en una universidad de Madrid, y jamás me iría a estudiar a una universidad de Madrid.

Le tengo bastante miedo a tener que pasarme la vida entera trabajando de algo que no me guste

Presentas varias personalidades musicales: En Perdón compartes espacio, es un pop más efervescente, y en Mireya Caray! hay otra energía. ¿Es Caries el rincón donde Arturo se quita todas las capas y se queda a solas? ¿Te sirve para oxigenarte de tus otras bandas?

Normalmente he usado Caries como lugar para experimentar con vertientes más electrónicas y oscuras de la música. No lo considero como una forma de huir de Perdón o Mireya porque, de hecho, yo ya hacía música ‘en solitario’ mucho antes de Perdón o Mireya. Es más, diría que Perdón y Mireya me sirven como forma de huir de Caries para jugar con la música de otras formas.

En tus letras te muestras especialmente hábil a la hora de crear paisajes costumbristas, de fijar pequeños detalles. ¿Cómo vas hilvanándolas?

Creo que escribir esos paisajes en las letras es mi parte favorita de hacer música, aunque no sabría describir una fórmula específica. Muchas veces es por ensayo y error, tirando del diccionario de sinónimos hasta que sale algo decente. Otras simplemente voy por la calle, se me ocurre una frase y se acaba convirtiendo en el hilo conductor de una canción. Y en muchas ocasiones me inspiran letras de otros cantantes, escritores, publicidad en la tele, cosas que diga no sé quién en un podcast… El único punto común es que no dejó la cabecita quieta ni un segundo.

El disco sale editado bajo el sello de Grabaciones Vistabella. ¿Cómo ha sido el proceso de dar vida al formato físico y visual de Volverán a casa con ellos?

Pues hablando del apartado visual, la portada iba a ser totalmente distinta hasta una semana antes de que saliera. La portada actual es de una sesión de fotos que me hizo mi amigo Jose, que me gustó tanto que decidí editarla para incorporar el título del disco con la tipografía que estaba usando para los singles, y ponerla de portada.

La mezcla corre a cargo de Guille Solano ¿Qué le ha aportado Guille al sonido final del disco?

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Guille siempre ha entendido muy bien la vibra de mis canciones, porque lleva mezclándolas desde la primera que hice, y me tiene muy pillado el punto. Además, tres de las canciones del disco las ha mezclado también mi amigo Javi (Marte Azul), y entre los dos han creado una sonoridad que yo jamás habría sido capaz de hacer. Creo que la delicadeza con la que editaron las voces le da un carácter especialmente cálido al disco, y lo hace mucho más coherente y redondo.