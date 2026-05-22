Cano anuncia gira nacional y hará parada en Murcia con 'Anais Tour 2027'

Cano regresará a Murcia en 2027 con su nueva gira Anais Tour, el mayor recorrido nacional de su carrera hasta la fecha y con el que presentará en directo su último trabajo discográfico.

La gira arrancará el 2 de abril en el Roig Arena de Valencia y recorrerá algunas de las principales ciudades y recintos del país antes de finalizar el 16 de julio en el Movistar Arena de Madrid. En total, el artista actuará en diez ciudades, pasando también por Barcelona, Bilbao, Sevilla, Málaga, Valladolid, A Coruña o Avilés. El concierto en la capital murciana tendrá lugar el 1 de mayo dentro del ciclo Murcia On y se celebrará en la Plaza de Toros.

El regreso del cantante a Murcia llega después de la gran acogida de su anterior gira en 2025. Triana Tour se convirtió en una de las giras nacionales más exitosas del año y logró situarse entre las diez más taquilleras de España, según datos de la Asociación de Promotores Musicales (APM), con más de 73.000 entradas vendidas.

Aquel tour culminó además con dos conciertos consecutivos con entradas agotadas en el Movistar Arena de Madrid, consolidando el crecimiento del artista dentro de la escena urbana nacional.

Un nuevo disco

Anais, publicado en 2026 bajo el sello Sony Music, supone una nueva etapa artística para Cano. El disco mantiene la mezcla de flamenco, pop urbano y sonidos latinos que caracteriza al artista, aunque incorpora una vertiente más íntima y emocional.

Entre los temas más destacados del proyecto figuran Let It Go, Amor de Manicomio o Olvidarnos De To’ :), esta última junto a Justin Quiles. Parte de este nuevo repertorio ya fue adelantado durante la listening party organizada recientemente en el estadio Metropolitano, un evento promocional que reunió a invitados y seguidores en uno de los grandes recintos del país.

Desde sus primeros lanzamientos siendo adolescente, Cano ha ido formándose una trayectoria marcada por la fusión de estilos urbanos con influencias flamencas y melódicas. El artista madrileño acumula millones de escuchas en plataformas digitales y varios discos de platino, además de una comunidad de seguidores especialmente activa entre el público joven.

Con Anais Tour 2027, Cano afronta ahora una gira de mayor dimensión y capacidad, apostando por grandes espacios y una producción más ambiciosa.

Las entradas para el concierto de Cano en Murcia ya están disponibles a través de la web oficial del artista, canomusic.com, así como en mitaquilla.com y los canales habituales de venta.