Paco Ureña, Morante y Roca Rey algunas de las figuras que pasarán por Murcia en la Feria Taurina

La empresa Toros Sureste ha dado a conocer este mediodía los carteles de la Feria de Murcia 2026, seis tardes de toros del más alto nivel, con carteles muy rematados que mantienen al alza el prestigio de esta plaza y su feria, referente en el mundo del toro por el buen hacer de la empresa Toros Sureste y sus excelentes resultados artísticos.

Como es tradicional, el acto consistió en una rueda de prensa celebrada en la plaza de toros en la que el empresario Ángel Bernal dio lectura a los carteles y explicó todos los detalles de un serial que definió como "una feria que mantiene el prestigio de Murcia al alza".

La feria tiene la misma estructura que el año pasado e incluye cuatro corridas de toros, una de rejones y una novillada picada

La feria tiene la misma estructura que el año pasado e incluye cuatro corridas de toros, una de rejones y una novillada picada en la que colabora la Región de Murcia, un abono de seis festejos con los nombres más destacados del toreo en este momento.

Al acto de presentación asistieron Francisco Abril, director general de Administración Local de la Región de Murcia, y Diego Avilés, concejal de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia; además del autor del cartel, Ángel Haro, y el decano del Colegio Oficial de Periodistas, Miguel Massotti.

Carteles

Feria taurina de Murcia / La Opinión

La Feria comenzará, el domingo 13 septiembre, con un encierro de La Palmosilla para Antonio Ferrera. El Fandi y Manuel Escribano. El lunes 14 septiembre será el turno de Morante de la Puebla, José Mari Manzanares y Talavante, con toros de Juan Pedro Domecq. Para el martes 15 septiembre, día de la Romería, están acartelados Paco Ureña Juan Ortega y Roca Rey con toros de Victoriano del Río.

El viernes 18 septiembre, será el turno de la novillada con picadores, donde actuarán Parrita, Álvaro Serrano y Angelín, con novillos de Fuente Ymbro. Colabora Región de Murcia. Cerrarán los festejos a pie, el sábado 19, Emilio de Justo, Borja Jiménez y Marco Pérez, en un cierro de El Parralejo, que también será Corrida de la Prensa.

La feria taurina 2026 bajará el telón con la tradicional corrida de rejones, el domingo día 20 de septiembre. Este año serán toros de Los Espartales para Andy Cartagena, Diego Ventura y Duarte Fernandes.

El empresario Ángel Bernal comenzó su intervención con un homenaje al alcalde de Murcia, José Ballesta, recientemente fallecido. Ya metido en materia, recordó también la gran feria del año pasado, "que fue de las que hacen afición con 16 toreros por la puerta grande, no es fácil alcanzar ese nivel, pero ojalá este año superemos ese listón.

De los carteles comenzó por destacar el de apertura, el día 13 de septiembre, que recupera la corrida de banderilleros, un espectáculo que no se da en Murcia desde 1989: "Esta corrida siempre tuvo un éxito arrollador en Murcia y hace mucho que no se hace. Ahora es el momento por la presencia del cartel de 'Banderilleros de oro' que va a estar en muchas ferias. Son tres estilos distintos y el espectáculo está asegurado".

Del lunes 14 dijo que se trata de "un cartel extraordinario con la presencia de Morante, que está con gran inspiración y es un genio al que tuve la suerte de ver en Sevilla. Además, arrastra a mucha gente joven". Completan Talavante "que acaba de triunfar en Madrid" y Manzanares "que es muy querido en nuestra tierra".

Del cartel del martes 15, día de la Romería, se espera mucho dada la presencia de Roca Rey "que el año pasado puso el cartel de no hay billetes que hace butándemdem con Paco Ureña y Juan Ortega, un torero muy personal que el año pasado dejó gran sabor aquí".

El viernes 18 llega la novillada que incluye a dos murcianos y "un novillero puntero a nivel nacional", Álvaro Serrano.

El sábado 19 se celebrará la corrida prensa, "con un cartel que me gusta mucho, ya que Emilio y Marco fueron triunfadores del año pasado, dando una gran dimensión en Murcia. Completa Borja que fue arrollador en la sustitución del año pasado".

De la corrida de rejones destacó la solvencia y garantía de Andy Cartagena y Diego Ventura y "la novedad de Duarte, que es la gran ilusión del rejoneo".

Siguió el turno de intervenciones el decano del Colegio Oficial de Periodistas, Miguel Massotti, que recordó que la corrida de la Prensa "es más que centenaria, quedán solo dos en España, Madrid y Murcia".

Francisco Abril, director general de Administración Local, felicitó a la empresa por los carteles de "una feria que cada año se va superando". Hizo una mención especial a la novillada, "que cuenta con la colaboración de Región de Murcia porque nuestra apuesta por la tauromaquia debe estar enfocada en ayudar a los más jóvenes a los que empiezan".

Cerró el acto Diego Avilés, concejal de Cultura, que valoró el "esfuerzo, desvelo, preocupaciones y riesgo" de la empresa, "gracias a ti la feria sigue sonando con mucha fuerza", remató dirigiéndose a Ángel Bernal.

Cartel

Presentación del cartel anunciador de la Feria Taurina de Murcia / Enrique Soler

El autor del cartel de este año es Ángel Haro, artista multidisciplinar vinculado familiarmente a Murcia que conjuga en su obra pintura y escenografía, estando considerado como uno de los artistas murcianos de mayor proyección internacional. Su obra posee una gran carga expresiva y se caracteriza por un uso radical de la forma y el color. Ha expuesto en galerías y centros de arte nacionales e internacionales en Estados Unidos, Europa, Centroamérica y Sudáfrica, entre otros.

Abonos

La empresa ha creado un abono para los 6 festejos que se beneficiará de un sustancioso 10% de descuento. Las fechas de renovación y nuevos abonos van del 28 de mayo al 7 de junio. Venta online corridas sueltas: a partir del 10 de junio. Taquillas de la plaza de toros: a partir del 1 de septiembre, corridas sueltas. El horario de taquilla es de 10 a 2, mañanas y de 5 a 8, tardes. Teléfonos: 968 23 94 05 y 968 20 21 42. Información y reservas: 968 23 96 59. Para más información: www.plazadetorosdemurcia.com. Todos los festejos darán comienzo a las 18.30 h.