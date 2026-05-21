La Orquesta de Cámara de Viena despide la temporada del Víctor Villegas

El Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas cerrará este sábado su ciclo de grandes conciertos de la temporada 2025-2026 con una de las formaciones de cámara más reconocidas del panorama europeo, la Orquesta de Cámara de Viena (Wiener KammerOrchester), que llegará a Murcia acompañada por el violonchelista armenio Narek Hakhnazaryan, encargado de asumir tanto la dirección musical como la interpretación solista.

La cita supondrá además una inmersión en el repertorio centroeuropeo más emblemático, con obras de Mozart, Chaikovski y Dvořák, tres compositores fundamentales dentro de la tradición clásica y romántica europea.

Fundada en 1946, la Wiener KammerOrchester mantiene desde hace décadas una sólida presencia internacional gracias a un sonido caracterizado por la claridad, el equilibrio y la precisión técnica. Especializada en el repertorio clásico vienés, la orquesta desarrolla habitualmente temporadas en salas como el Konzerthaus de Viena y ha colaborado con algunos de los directores y solistas más destacados del circuito sinfónico internacional.

Entre el clasicismo y el romanticismo europeo

El concierto arrancará con el Divertimento en Re mayor KV 136 de Wolfgang Amadeus Mozart, una obra compuesta durante la adolescencia del músico austríaco y considerada una de las piezas más luminosas y elegantes de su catálogo para cuerda.

A continuación llegará uno de los momentos centrales de la velada con las Variaciones sobre un tema rococó de Piotr Ilich Chaikovski, una composición escrita para violonchelo y orquesta que combina virtuosismo técnico y delicadeza melódica, y que permitirá lucirse a Hakhnazaryan como solista.

La segunda parte estará dedicada íntegramente a la ‘Serenata para cuerda’ de Antonín Dvořák, una de las partituras más populares del compositor checo y una obra especialmente apreciada por su riqueza armónica, sus melodías de raíz popular y su carácter cálido y expansivo.

Narek Hakhnazaryan

La presencia de Narek Hakhnazaryan añade además un atractivo especial a este cierre de temporada. El músico armenio alcanzó proyección internacional tras obtener en 2011 la medalla de oro del Concurso Internacional Chaikovski, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo de la música clásica.

Desde entonces ha actuado junto a algunas de las principales orquestas internacionales y en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, el Concertgebouw de Ámsterdam o el Wigmore Hall de Londres. Su trayectoria combina el repertorio clásico con una intensa actividad camerística y colaboraciones con destacadas figuras del panorama musical contemporáneo.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "concluimos la temporada en el Auditorio regional con la actuación de la Orquesta de Cámara de Viena, que, sin lugar a dudas, sigue siendo una presencia vital en el panorama musical europeo".

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Con este concierto, el Auditorio regional pone fin a una temporada que ha vuelto a reunir en Murcia a destacadas formaciones y solistas internacionales dentro de su programación sinfónica.