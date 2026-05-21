Más de 50 firmas de moda desfilarán por la novena edición de Murcia Pasarela Mediterránea

El Cuartel de Artillería acoge este sábado, 23 de mayo, la jornada principal de la novena edición de Murcia Pasarela Mediterránea, con más de 50 diseñadores, firmas y creativos de la Región y otros puntos del país en una programación gratuita que se extenderá desde la mañana hasta la noche.

La cita, que celebra su novena edición bajo la organización de Lalumier Eventos & Comunicación, lleva casi una década consolidándose como el escaparate más amplio de la moda murciana, con una vocación que mezcla diseñadores emergentes, artesanía de oficio y creadores consolidados en el mismo espacio y el mismo día.

El concejal de Cultura, Diego Avilés, subrayó en la presentación que el evento "demuestra que la moda forma parte de la identidad cultural contemporánea de nuestro municipio y constituye un importante motor para las industrias creativas y artesanales vinculadas al diseño".

Tiendas, joyería y un taller de personalización

La jornada arranca a las 11.45 horas con la apertura del espacio pop-up store, que permanecerá abierto también de 17.00 a 21.00 horas, con firmas como Ali Kantay, Hoho Design, Jaluna, Jewellery Colectivo Macrofusión, Limonciana, Loom By Mónica o Pepa & Ana Bags.

Durante todo el día podrá visitarse la exposición RAW. El hallazgo y Arqueologías Urbanas, organizada por Jewellery Colectivo Macrofusión, una muestra de joyería artística centrada en la relación entre el material, el primitivismo y la arqueología urbana contemporánea.

A media mañana, el taller gratuito Customiza una mochila, impartido por la diseñadora Raquel Samper, permitirá a los asistentes personalizar y llevarse su propia mochila con inscripción previa. Le seguirá la conferencia Cómplices creativos: Relatos entre Costura y Accesorios, a cargo de Santiago Bandrés y Carmen Ramil, dos profesionales con décadas de experiencia en el diseño y los complementos.

Tres desfiles y Manuela Bueno Couture

A partir de las 17.30 horas arrancará la Pasarela de Diseñadores Emergentes Murcianos, con jóvenes creadores y propuestas de moda de autor, entre ellos León de Jodar, cuya firma JDR trabaja desde Murcia la intersección entre la indumentaria tradicional huertana y una estética queer contemporánea, deconstruyendo la herencia regional para resignificarla.

A las 19.00 horas le seguirá la Pasarela Artesanía Región de Murcia, con firmas inscritas en el registro artesano regional como Adolfo Ruiz, Baging, Charo Romero Atelier, Cris Cober Design, Elena Koshurnikova, Gatagata by María Ananda, Juana Nicolás, Pajaritas con Jota, Raquel Samper, Tarsya y Tricchi.

La programación incluye además el desfile de Arteamo, cuyos diseños nacen de bocetos creados por niños y jóvenes, y la presentación de Vestuario ODS, una colección artesanal elaborada por alumnado de FP Básica de Estética y Peluquería de Totana.

La clausura corre a cargo de Manuela Bueno Couture. María Manuela Bueno empezó de pequeña haciendo vestidos a sus muñecas y ha construido desde entonces una firma especializada en nupcial de alta gama, con piezas en crepé, muselina, georgette, brocado, guipur y encaje que define como "glamurosas, modernas, originales, vintage y románticas" a un tiempo.

Diez diseñadores tiñen la Glorieta de amarillo

La edición de este año tiene un segundo acto cinco días después. El 28 de mayo, el Murcia Fashion Tour transformará la Glorieta de España en una pasarela urbana enmarcada en el Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona. El hilo conductor visual será el color amarillo —asociado a la energía, la luz y el optimismo, y conectado al paisaje murciano de limoneros y frutales— que todas las propuestas deberán incorporar, total o parcialmente.

Participarán Charo Romero Atelier, Elena Koshurnikova, Esther Teban, Gonzalo Coloma Guirao, Javier Mármol, Juan Martínez, Manuela Bueno Couture, Marisa Bymacaro, Ruth Duréndez/Samurai San y Tamara Hidalgo.