La Región mueve ficha para atraer más cine, series y rodajes con las jornadas OpenSet

La Región de Murcia saca músculo para consolidar el crecimiento de su sector audiovisual y abrir nuevas vías de desarrollo para una industria cada vez más conectada con la producción nacional e internacional cada vez más presente dentro del territorio.

Con este objetivo nace OpenSet, unas jornadas profesionales impulsadas por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través del ICA, que reunirán el próximo 5 de junio a productoras, plataformas, televisiones, distribuidores y profesionales del audiovisual en el Anexo del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas.

El evento, gratuito y con plazas limitadas previa inscripción, pretende convertirse en un espacio de análisis, debate y conexión entre profesionales de distintos ámbitos del sector audiovisual, desde la producción cinematográfica hasta la exhibición, la financiación o las nuevas oportunidades derivadas del amplio contenido de las plataformas de contenidos.

La programación se desarrollará durante la mañana del 5 de junio, entre las 10.00 y las 13.30 horas, y estará estructurada en tres grandes bloques temáticos centrados en el estado actual de la industria audiovisual regional, la financiación pública, el papel estratégico de las Film Commission y las posibilidades de creación de contenidos con proyección nacional e internacional desde la Región de Murcia.

La consejera Carmen Conesa explicó durante la presentación que OpenSet nace con la voluntad de reforzar el ecosistema audiovisual murciano y favorecer la colaboración entre el sector privado y las administraciones públicas. “Esta jornada está concebida como un foro dinámico y cercano, orientado a poner en valor el talento regional y mediante la colaboración entre industria y administración”, señaló la consejera, quien subrayó además que el encuentro dará protagonismo a las opiniones y reflexiones de los profesionales asistentes.

La consejera de Cultura, Carmen Conesa, junto a representantes del sector audiovisual durante la presentación. / CARM

Productoras premiadas, plataformas y televisiones

El cartel de invitados reunirá a perfiles relevantes de la industria audiovisual española vinculados tanto al cine independiente como a grandes operadores nacionales. Entre los participantes confirmados figura Nuria Muñoz, de Nexus CreaFilms y productora de Sorda, uno de los largometrajes españoles con mayor recorrido reciente en festivales. También participará Felipe Lage, fundador de Zeitun Films y responsable de producciones como Mimosas, dirigida por Oliver Laxe.

Las jornadas contarán igualmente con representantes de algunas de las principales empresas audiovisuales del país, como Movistar Plus+, con la participación de la ejecutiva de Cine Español Lara López; rtve, a través de su subdirector de cine Gervasio Iglesias; y A Contracorriente Films, representada por el productor ejecutivo Manuel Monzón.

La Región como escenario de rodajes

Uno de los aspectos que abordará OpenSet será el potencial de la Región de Murcia como territorio de rodajes y producción audiovisual. En este contexto participará el localizador Enrique Gutiérrez del Amo, de Wild Frame Film Location Consulting, considerado uno de los profesionales de referencia en España en el trabajo de búsqueda y desarrollo de localizaciones cinematográficas.

La jornada también incluirá la visión del tejido audiovisual regional con la participación de Antonio Peñarrubia, director general de La7, y de Alejandro Rius, en representación de la Unión Audiovisual de la Región de Murcia, plataforma que agrupa a asociaciones y profesionales del sector.

OpenSet estará presentado y dinamizado por el periodista cultural David Martos, director de Kinótico, y se dirige tanto a profesionales del audiovisual como a estudiantes de cine, imagen y sonido, creadores emergentes y empresas vinculadas a las industrias culturales.

La iniciativa, organizada por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes y cuenta con la colaboración del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.