Un muro de Belén aparece en Los Alcázares: el artista palestino Taqi Spateen deja su obra más personal en el Mar Menor

Los murales de arte urbano suelen servir para decorar, pero también para reivindicar. El que Taqi Spateen terminó en un solo día en la esquina de la calle Marqués de Ordoño con calle Molino de Los Alcázares tiene esa doble función. El artista de Belén (Cisjordania) es conocido internacionalmente por sus murales en el muro de separación de 700 kilómetros que rodea su ciudad, donde pintó el célebre retrato de George Floyd que se viralizó en todo el mundo.

No usa spray sino acrílico, trabaja a una velocidad inusual incluso para el arte urbano, y define su pintura como su forma de resistencia. En Los Alcázares ha dejado la obra más íntima de su trayectoria. La pintura muestra el muro de separación entre Belén y Jerusalén. Al otro lado, una niña —su hija de 9 años— mira hacia donde asoma un flamenco, el símbolo personal del artista desde que llegó al Mar Menor y descubrió que los había en los alrededores del municipio.

El artista Taqi Spateen explicando su obra. / Ayto. Los Alcázares

La metáfora es directa y devastadora: así le mira su hija cuando él está fuera, separados por un muro de cemento y por la imposibilidad de moverse libremente. "Me mira con calidez tras los altos muros para poder verme debido a la situación política en Palestina. No le importa cuánto tiempo espere; lo importante es que regrese", explicó Spateen. La razón por la que terminó el mural en un solo día la dio él mismo sin titubear: "En Palestina preferimos terminar nuestras tareas el mismo día, porque no podemos asegurar que el mañana llegue".

Desde su inauguración, el mural se ha convertido en un muro vivo: sus compañeros comenzaron a escribir palabras como amor, paz y respeto en colores alegres, y el artista quiere que cualquiera que sienta la necesidad de dejar su huella pueda hacerlo.

Spateen, que ha colaborado con The North Face en la campaña Walls Are Meant For Climbing y fue residente en la Cité Internationale des Arts de París, ha expuesto en Europa y Estados Unidos. Su primera visita a Los Alcázares ha dado uno de los murales más cargados de significado de cuantos alberga el municipio.

Uno de los murales de la edición 2026 del festival. / Ayto. Los Alcázares

Arte contra el odio

No fue la única historia que quedará en la memoria de esta edición. Con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, la artista local Natalia realizó una obra titulada 1943, que apareció borrada con pintura blanca pocas horas después de su creación. La respuesta fue la que debía ser: Natalia volvió a pintarla, esta vez para que sirviera de reclamo durante la lectura del manifiesto del 17 de mayo contra la LGTBIfobia.

La artista Natalia junto a su obra '1943'. / Ayto. Los Alcázares

La obra, que ya forma parte del Museo Internacional del Mar Menor, representa la historia real de Lily y Felice, dos mujeres que se enamoraron en el Berlín de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Una historia de amor y resistencia que el vandalismo no pudo borrar.

250 murales y un museo que no para de crecer

El IV Festival Internacional de Arte Urbano de Los Alcázares clausuró el domingo su cuarta edición con medio centenar de nuevas obras que elevan a cerca de 250 el total de murales y grafitis repartidos por el municipio. Una colección que convierte a Los Alcázares en uno de los museos al aire libre más singulares del Mediterráneo español.

Entre las obras más destacadas de esta edición, Mr. Chapu dejó en la Avenida 13 de Octubre un gran mural protagonizado por una tortuga marina como reclamo de cuidado del Mar Menor. La artista Ceyma recreó en la calle Reina Sofía una mirada desde la infancia al Mar Menor cargada de nostalgia.

Mr. Chapu pintando su tortuga marina. / Ayto. Los Alcázares

Manomatic firmó una pieza de grandes dimensiones sobre la búsqueda del amor en la calle Molino, donde también puede verse el trabajo del artista emergente alcantarillero Jotalo. Y en la calle Marte, José David Muñoz Nananá trabajó junto a los usuarios de ASSIDO en un mural que pone en valor la creación inclusiva.

Uno de los murales de Los Alcázares durante su ejecución. / Ayto. Los Alcázares

El festival fue también la ocasión para presentar la nueva sede de La Compañía de Mario, con una exposición de cuadros de gran formato en colaboración con Murcia Street Art Project. Los usuarios de la Nueva Fundación Los Albares de Cieza participaron igualmente con sus propias creaciones, y los niños de la Generación ADA expusieron sus trabajos junto a los artistas adultos.

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ArteUrbano_Imagenes/FESTIvalone001 / Ayto. Los Alcázares

"Seguimos apostando por este festival y por posicionar a Los Alcázares como la capital internacional del arte urbano", señaló el alcalde Mario Pérez Cervera. El mapa completo de murales está disponible en tinyurl.com/arteurbano.